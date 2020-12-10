苹果前工程师透露，AirPods Max开发历时4年

站长之家(ChinaZ.com) 12月10日 消息:苹果公司刚刚发布了首款头戴式耳机AirPods Max，一经推出后就获得了很多人的关注。这款耳机的造型不仅保持了苹果一贯的简洁特点，4399元的价格高出不少同类产品，很有“苹果风格”。对于这款AirPods Max耳机，苹果前工程师在社交平台上透露，历史4年时间才开发完成。

前苹果工程师Dinesh Dave曾经在社交平台上透露AirPods Max经历了4年时间才开发完成。在推文中，戴夫链接到Apple的AirPods Max公告，并声称“我签署的最后一个产品NDA终于出炉了！”戴夫回应了另一位询问NDA签署时间的Twitter用户，回答说：“4年”。

苹果首款AirPods耳机是在2016年12月发布的一代AirPods，之后陆续推出了AirPods二代以及AirPods Pro，销售量十分的火爆，可见这款耳机十分的成功。苹果此前推出的AirPods在 2019 年销量近 6000 万，2020年可能会增加到8000万，几乎占据了无线蓝牙耳机市场近一半的份额。

彭博社的马克·古尔曼此前曾报道说，苹果公司至少测试了两种版本的耳机，包括“高级版皮革样织物”和“更轻更运动风格”两种版本，因此我们很可能会在明年的某个时候看到耳机的其他版本。

虽然AirPods Max4399元的售价在很多消费者看来价格并不便宜，但在苹果官网多种颜色预定后发货时间需要3个月，可见这款耳机还是十分的受欢迎。