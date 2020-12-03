谷歌宣布将于 2021 年 6 月 30 日关闭 Google Poly 平台

站长之家(ChinaZ.com) 12月3日消息:Google今天宣布，Poly将于2021年6月30日永久关闭。上传功能将于2021年4月30日停用。Poly是由谷歌在2017年创立，主要供用户浏览、分享和下载3D模型。它旨在允许创作者轻松共享和访问3D模型。它具有一个免费的库，其中包含数千个3D模型，可用于虚拟现实和增强现实应用程序。

为了推动虚拟现实（VR）与增强现实(AR)的内容与应用，Google于2017年11月1日上线了Poly平台，以协助开发人员于AR或VR应用中嵌入3D内容。Poly平台整合了同样由Google打造的VR绘图工具Tilt Brush及3D模组创作工具Blocks，并且允许用户直接上传3D模型文件格式OBJ，可说是3D物件与场景的集散地。

今天谷歌公司宣布该网站将于2021年6月30日关闭。已经上传到该服务的3D 模型可以在2021年6月30日之前下载使用。开发人员和设计人员可以在可以通过以下链接下载整个库:takeout.google.com/settings/takeout/custom/poly，或者用户可以通过查看每个asset的页面来下载单个asset。

6月30日之后，poly.google.com和相关的API将不再可用。2021年4月30日之后，将无法在poly.google.com上上传新的3D模型。