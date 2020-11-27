如何快速产出视频？这3款工具了解一下

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如何快速产出视频？这3款工具了解一下

2020-11-27 16:03 · 稿源：站长之家

目前，短视频火爆，图文创作者们正在加速转型，如何把已有的图片、视频、音乐素材批量合成就成了一个极大的市场需求。

比如知识、资讯类短视频，这类视频主要是由图片和文字组成，只需利用网上海量的文字、图片、视频片段简单加工就可以大量产出视频。

为此，近日，腾讯新闻前端团队分享了轻量nodejs短视频加工库——FFCreator，其完全基于 node.js 开发，它模拟实现了 animate.css90% 的动画效果，程序员可以轻松地把 web 页面端的动画效果转为视频。

FFCreator依赖很少、易安装，对机器配置要求较低，便于程序员扩展和开发。

它不但支持图片、声音、视频剪辑、文本等元素，而且支持字幕组件、可以将字幕与语音 tts 结合合成音频新闻。

QQ图片20201127160108.png

目前，腾讯已将其代码开源，感兴趣的用户可以自行访问。

开源项目地址:https://github.com/tnfe/FFCreator

当然除了FFCreator，市面上也有不少图文转视频类工具。站长之家试用了百度的Vidpress、慕言以及票圈视频，体验如下:

1、票圈视频

票圈视频支持导入微信文章，复制公众号文章链接后，就可以自动匹配生成视频，如果你不介意配音是系统随机选择的，成片效果和效率都是不错的。

当然，如果你不喜欢系统自动匹配的声音，也可以自己在右边侧栏中选择并更换，但需要每个段落都修改，费时费力。

值得注意的是，票圈视频仅支持微信链接转化，其他文章只能手动输入段落，添加对应图片并选择配音。

票圈视频还支持预览功能，如果预览发现问题的话，还可以返回修改。

2、慕言

相较于票圈视频，慕言支持的文章链接更多，包括微信公众号、今日头条和大鱼号。

合成视频的步骤和票圈视频差不多，输入文章链接后，就会生成一个段落、图片已经匹配好的页面，选择好配音后，在下方点击开始合成即可。

值得注意的是，慕言合成视频是要扣点的，一个视频要消耗50个点，预计新人免费额度用完后需要付费。

按照网页上公布的价格来看，消耗100点数需要1元，也就是说生成一个视频是5毛钱。

慕言有一个缺点就是无法预览视频，段落输入完成后直接就导出视频了，合成时间需要五六分钟。

3、Vidpress

百度的Vidpress和上面两款最大的不同是，它使用的是AI合成，用户输入文章链接后，即可生成视频，合成时间为6分钟左右。

除了你文章内自带的图文内容外，Vidpress还会调取百度库内的相关视频插入，让你的视频更加生动。

不过，这里面有一个BUG就是，你无法确定它自动插入的视频的版权问题，很容易踩坑。

Vidpress仅支持百家号文章且不支持手段输入文章段落。目前，该产品还在内测中，并未正式开放。如果想要体验的话，需要提交申请，通过后即可使用。

此外，知乎也推出了此类产品，用户可直接将知乎文章一键生成视频。知乎副总裁张荣乐表示:“我们这不是跟风，而是顺势而为。做视频，是完善知识社区的需要，这是顺势而为，自然发生的事情。“

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