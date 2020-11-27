消息称富士康将把苹果iPad和MacBook组装业务转移到越南

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息:为了降低生产成本以及受中美贸易战影响，富士康已经开始将生产线迁移到印度、越南等国家。

据路透社报道，有知情人士透露，应苹果公司的要求，富士康将把部分iPad和MacBook的组装业务从中国迁往越南，以分散生产，最大限度地减少中美贸易战带来的影响。

该人士说，富士康正在越南东北部北江省的工厂建造苹果iPad平板电脑和MacBook笔记本电脑的组装线，将于2021年上半年投产。

这位知情人士说，该计划是私下进行的。这些生产线还将从中国获得部分产量，但他没有详细说明产量将转移多少。

据称，此举是苹果公司提出的要求。在贸易战之后，其希望实现生产多元化。

对于这一传闻，富士康方面在一份声明中表示:“出于公司政策和商业敏感性的原因，我们不对我们为任何客户或其产品所做的任何方面发表评论。”苹果则没有立即回应置评请求。

值得注意的是，富士康周二宣布投资2.7亿美元设立一家名为富康科技有限公司的新子公司，该人士称此举旨在支持其在越南的扩张。

这位知情人士说，该苹果制造商还计划在越南工厂为包括日本索尼在内的客户生产电视机，预计在2020年底至2021年初开始生产。索尼拒绝置评。

该人士说，这家工厂还将生产电脑键盘等其他电子产品。

研究机构TrendForce称，所有iPad都是在中国组装的，因此富士康此举将标志着iPad首次在中国以外制造。

富士康还和苹果另外一家代工厂和硕等同行也在考虑在墨西哥建厂。除了越南市场，苹果多家代工厂目前似乎正积极布局印度市场。

据此前报道，苹果三家iPhone代工厂鸿海、和硕、纬创计划参加印度的生产奖励计划，未来5年在印度投资总计9亿美元（约合61.3亿元）。

7月份就有报道称，富士康已经计划投资10亿美元，扩大在印度的iPhone组装厂，以满足苹果在中国以外地区的生产多样化的“强烈要求”。

本月下线，有消息称，和硕董事会可能已经同意斥资1.5亿美元建设其在印度的首个生产设施，该设施有望在2021年底用于iPhone的生产。