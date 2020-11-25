腾讯申请去聊商标 或将推出新款社交APP

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腾讯申请去聊商标 或将推出新款社交APP

2020-11-25 14:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:据企查查数据显示，11月19日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“去聊”商标，国际分类为科学仪器、设计研究，目前商标状态为“注册申请中”。

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据悉，在此之前腾讯还陆续申请了“全民电竞”，“天美全民电竞”、“腾讯全民电竞”、“微信豆”等商标。

11月2日，企查查发布了《近五年商标注册量TOP20企业》榜单，榜单显示，腾讯以18254项商标注册了位居榜首、阿里以11805项位列第二、京东以8869项位列第三。

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