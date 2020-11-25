腾讯申请去聊商标 或将推出新款社交APP

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:据企查查数据显示，11月19日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“去聊”商标，国际分类为科学仪器、设计研究，目前商标状态为“注册申请中”。
据悉，在此之前腾讯还陆续申请了“全民电竞”，“天美全民电竞”、“腾讯全民电竞”、“微信豆”等商标。
11月2日，企查查发布了《近五年商标注册量TOP20企业》榜单，榜单显示，腾讯以18254项商标注册了位居榜首、阿里以11805项位列第二、京东以8869项位列第三。
站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:据企查查数据显示，11月19日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“去聊”商标，国际分类为科学仪器、设计研究，目前商标状态为“注册申请中”。
据悉，在此之前腾讯还陆续申请了“全民电竞”，“天美全民电竞”、“腾讯全民电竞”、“微信豆”等商标。
11月2日，企查查发布了《近五年商标注册量TOP20企业》榜单，榜单显示，腾讯以18254项商标注册了位居榜首、阿里以11805项位列第二、京东以8869项位列第三。
近日，腾讯直播APP上线了“看点空间”功能。“看点空间”功能分为“空间动态”和“小店好物”两个板块。其中，“空间动态”能倒序展示主播的直播列表，方便用户查看历史直播内容。主播小店好物的货品动态按照创建生成时间展示，支持主播上新小店货品时同步更新，粉丝点击即可查看对应的好物详情。直播动态支持倒序展示主播的历史直播信息
【上海迪士尼回应APP被通报:假冒的】工信部网站 27 日公布关于侵害用户权益行为的APP通报，其中，“上海迪士尼乐园”APP因违规收集个人信息被点名。工信部指出，后续将对问题突出、有令不行、整改不彻底的相关企业，采取全面下架、停止接入、行政处罚以及纳入电信业务经营不良名单或失信名单等措施，依法严厉处置。
苹果iOS14系统里加入了轻APP的功能，就是在使用一些软件APP的时候，不会直接下载整个app，而是使用该app的核心功能，这可以提升大家使用app的速度，那么如何使用和关闭轻app呢，我们来一起看下吧。
昨日，工信部发布了《2020年第五批关于侵害用户权益行为的APP通报》，其中有131款APP因未完成整改被通报。工信部称，此次检测中，输入法类、旅游出行类、电商类、音视频类等APP检测发现问题较多，部分应用商店及移动应用分发平台管理主体责任缺位
借助 OneLink 深度链接功能，广告主可跨设备跨系统获取归因数据，并提供流畅的用户体验。2020 年11 月6 日 北京 今天，全球归因领导者 AppsFlyer 宣布推出业内首个 Apple 轻 App (App Clips) 归因方案，轻 App 是无需下载、即时可用的轻巧版 App。本次轻 App 归因方案的发布进一步巩固了 AppsFlyer 在归因方案与平台对接领域的领先地位，不但满足了营销人员不断演变的需求，更适应了整个移动生态系统的变革方向。“作为面向用户的?
苹果在升级了iOS14系统之后，加入了一个APP资源库的新功能，但这一功能被很多用户吐槽比较鸡肋，想要关闭或者隐藏APP资源库，要怎么设置才可以将APP资源库这个功能关闭掉呢，我们来看下具体的设置方法。
微信，作为一款“工具型”产品，最早是没有朋友圈功能的。随着时间的推移，在用户日活超过10亿的今天，除了核心的聊天功能，公众号、小程序、支付等，逐渐构成了微信这个庞大生态的组成部分，而朋友圈也是其中的一份子。
近日，快手播客产品“皮艇”APP已在各大应用商店上线。其主打功能为“精确搜索”、“话题标签”和“兴趣推荐”。
极光(Aurora Mobile， NASDAQ:JG)发布《“新资讯”行业系列报告-内容篇》，从新资讯市场概览、新资讯平台运行情况、新资讯用户洞察等角度洞察新资讯行业现状，展望新资讯内容发展趋势。 极光观点： 1. 新资讯行业在疫情期高峰过后用户需求有所减退，但到了 6 月至 7 月，也许是受到“毕业季”的影响，行业活跃用户出现了小波幅的增长， 7 月份的MAU接近 7 亿; 2.2020Q3，主流新资讯平台中，百度APP数据表现亮眼，以42.7%的用户覆?
今年我家大洋成绩呈直线上升，从一个成绩忽高忽低不稳定的学生变成一个名列前茅的优等生，老师更是给孩子颁了进步奖与三好学生的奖状，可把孩子开心的。也因为这个进步，很多家长来问我，平常也不见你们送孩子去补课，怎么提高成绩的呢？我告诉他们，因为我家大洋在豌豆思维APP学数学思维。他们一听，什么叫数学思维？数学思维学好能提高语数英三科的成绩？这么神奇的吗？我跟他们一一解释了一番，最开始我家大洋的成绩真的就在及?
在现在这个信息量极度发达的时代，各类英语学习软件琳琅满目，如何才能走在同类竞争者的前列。让更多用户发现好的APP呢，这就离不开App自身的设计与优化和专业的教研团队的不懈努力了开言英语app站在使用者的角度出发，不仅有高端的海外文化，海华生活课程，还有初学者都可以自如学习的音标课程，不让初学者有学不会，看不懂的处境，而且还是正宗的美式发音，告别海外听不懂的中式化发音。一个英语教育软件最主要的功能和目的就是?
目前，滴滴正在成都地区测试，将旗下社区电商业务橙心优选接入滴滴APP。滴滴出行APP成都区域的首页已经添加了橙心优选的入口。用户下拉首页还可看见橙心优选的更多活动。
DoNews10月28日消息（记者程梦玲）据Tech星球报道，字节跳动推出了首款基于休闲游戏和小众游戏的新平台“蛋卷游戏”App，前身为“游小帮”App。体验发现，蛋卷游戏为用户提供了各种有趣好玩的休闲小游戏，蛋卷游戏App集娱乐和社交于一体，同时和国内多家游戏厂商进行了合作，成为它们的游戏发行和测试平台。目前该App已经覆盖了字节的绝大部分休闲游戏和其他厂的小众游戏，同时支持一键启动其他安装在本机内的手游，含中重度手游，
今日，工信部发布了《2020年第五批关于侵害用户权益行为的APP通报》。工信部称，近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，督促存在问题的企业进行整改。截至目前，尚有131款APP未完成整改，上述APP应在11月2日前完成整改落实工作。
随着社会的高速发展，各行各业都对于人才的要求越来越高，若不提升自己，多多学点新的知识的话，多补充营养，就比较容易被这个社会所淘汰。而目前位置所公认的比较实用的技能，那就是英语了。特别是在很多大型的公司以及外企当中，对职工的英语能力都是有一定的要求的。因此若你拥有一口非常流利的英语口语，或者是能够用英语写出比较流畅的文章，想必都可以为你的职场竞争力加分不少。但是，作为成年人需要上班工作，学习的时间是
一年一度的双11购物狂欢，已完美落下帷幕，今年的天猫双11，不负众望，再造巅峰，创造了新的商业奇迹4982亿元，而京东、拼多多、苏宁、美团等电商平台，同样都是涨势喜人。
在现代社会中，英语一直扮演着重要角色，学习英语的重要性已经众所皆知。而作为英语交流形式之一的英语口语，随着大众对说的要求越来越高，其重要性也日渐显著。在众多英语学习APP中，使用过开言英语APP的用户都会赞不绝口，这么好的口碑总的来说还是来源于英语教学APP最基础的服务，优秀的教师团队加上合理的学习计划内容，才能打造出优质的口碑，开言英语APP的口语教学对那些会需要经常使用英语交流的用户来说就是最好的英语学习
00 后“浸泡”在手机中长大，在网络的世界里，他们更渴望与人交流，获得关注，同时也展现出他们独特的知识面，广泛的兴趣爱好，尤其是对个性化生活的高要求。你身边的00 后是什么样的呢？你对00 后的印象还是停留在小学生、熊孩子上吗？今天小编就来扒一扒那些 00 后爱用的手机APP，揭秘他们的不为人知的一面。QQ空间年轻、活泼、个性化，这是00 后的 QQ 时代。QQ 和微信不同，它鼓励用户展示个性化的自己，推出了彰显个性化的名片
近日工信部发布了多款违规的手机APP，其中就包括了一款“上海迪士尼”APP。但是上海迪士尼官方回应称，工信部通报所提及的“上海迪士尼乐园”APP与其无任何关联，是假冒的，已就此与工信部进行沟通并着手调查。
魔兽世界助手APP是一个很方便的app，可以在里面完成一些随从任务，还能查看一些世界任务，网易很少更新，所以经常的出现问题，但是事实上暴雪是有更新的，那么怎么找到官方的魔兽世界助手app下载地址，下面就来为大家详细的介绍一下。
历时两月有余，第四届京东摄影金像奖即将在12 月9 日迎来最受瞩目的颁奖典礼。自赛事启动以来，京东摄影金像奖通过京东主站、微博、图虫三大平台征..
2020 年 11 月 24 日，南京——今日， 2020 智能交通技术与标准论坛在南京市溧水区举行。会上，基于“智能交通研究院项目”，英特尔与南京溧水经济..
2020年10月12日，由广东省委网信办、广东省文明办、共青团广东省委员会主办的“南粤大爱 网结同心”——2020广东网络公益宣传推广活动圆满落幕。梦..
近期，上海市文旅局执法总队对上海一谈网络科技有限公司经营性互联网文化单位提供载有宣扬暴力内容的互联网文化产品的违法行为，依法作出没收违法..
“小米的目标是未来几年在欧洲排到第一名。”在小米开发者大会上，雷军如是说。在欧洲市场，小米已经又一次“站上风口”，据雷军8月的微博透露，小..
特斯拉CEO埃隆·马斯克日前表示，该公司位于德国柏林一家电池工厂，未来每年将可以生产高达250GWh的电池。..
魔兽世界9.0中晋升高塔这个副本算是比较容易的一个副本，很多玩家还不清楚晋升高塔的副本boss怎么打，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。..
双十二马上就要来了，很多人会选择在此时入手自己喜欢的东西，因为很多产品在这个时候都会降价促销。例如很多人会选择的充电宝，但是面对如此多的..
11 月 22 日， 2020 年“互联网之光”博览会在乌镇开幕。此次大会的召开面对的是新一轮科技革命和产业变革加速演进，人工智能、大数据、物联网等新..
由绍兴市文化旅游集团有限公司联合红点设计学院,在中共绍兴市委宣传部、绍兴文理学院、绍兴市工业设计协会的支持下发起「绍兴文旅IP共创营计划」,..
随着蓝牙技术的发展进步，蓝牙无线连接质量和音质相较于之前都有了很大的提高，实现双耳立体的音效再也不需要线材的连接了，因此完全脱离了线材约..
随着科技的发展，大家对电子产品的热爱，近几年里手机的配件中尤其蓝牙耳机的话题最火热，受到大家的一致好评，蓝牙耳机不仅小巧轻便，给消费者们..
蓝牙耳机发展到现在，不说品牌，仅从功能性能来说，选择都会非常多，想买到一个音质、信号、续航各方面表现都不错的耳机是很难的，犹如大海捞针，..
作为一款耳机，最重要的是什么？当然是耳机的音质，毕竟我们使用耳机的原因就是为了听声音，声音一拉跨就太难受了。入手现在主流的蓝牙耳机亦是如..
随着蓝牙耳机技术的不断发展，以及环境噪音问题的日益严重，带有降噪功能的无线蓝牙耳机，开始被越来越多的消费者所接受。既具备了出色的便携性，..
近日，国产工业机器人龙头-埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称:埃夫特)携手瑞云信息，共同基于瑞云服务云打造统一的售后服务管理平台，实现售后..
近日，浙江星莱和农业装备有限公司(以下简称:星莱和)与瑞云信息达成合作，将基于瑞云服务云搭建数字化售后服务平台，建立完善的客户档案，打造售后..
今日，胡润研究院发布了《胡润中国500强民营企业》，榜单显示，500强平均价值比去年增长55%，达到1100亿元，创历史新高。上榜门槛230亿元，比去年..
【圆通速递被约谈并责令整改】据上海网信办微信公众号 11 月 25 日消息，今年 7 月，圆通速递有限公司河北省区内部员工与外部不法分子勾结，利用员..
微信表情包上新快一周了，除了各个聊天对话框、朋友圈，蔓延到了其它社交平台。小黄脸表情伴随着微信的诞生和升级，迄今在微信上已经四次更新。每..