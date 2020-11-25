腾讯申请去聊商标 或将推出新款社交APP

00 后“浸泡”在手机中长大，在网络的世界里，他们更渴望与人交流，获得关注，同时也展现出他们独特的知识面，广泛的兴趣爱好，尤其是对个性化生活的高要求。你身边的00 后是什么样的呢？你对00 后的印象还是停留在小学生、熊孩子上吗？今天小编就来扒一扒那些 00 后爱用的手机APP，揭秘他们的不为人知的一面。QQ空间年轻、活泼、个性化，这是00 后的 QQ 时代。QQ 和微信不同，它鼓励用户展示个性化的自己，推出了彰显个性化的名片