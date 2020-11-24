小米集团第三季度经调整净利为41.28亿 同比增长18.9%

站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:小米集团在港交所发布三季报，2020年第三季度，小米集团总收入达到人民币722亿元，同比增长34.5%。经调整净利润达到人民币41亿元，同比增长18.9%。

数据显示，小米第三季度智能手机收入达476亿元，同比增长47.5%;智能手机出货量4660万台，同比增长45.3%。智能手机业务收入及出货量均创历史新高。双品牌策略持续取得成效，截至2020年11月18日，Redmi Note系列手机全球累计销量突破1.4亿台。而小米品牌不断发力核心技术，站稳高端市场，今年前10个月，小米10系列等高端旗舰手机全球销量超过800万台。

2020年第三季度，小米境外市场收入达398亿元，同比增长52.1%。截至2020年9月30日，小米与超过50家运营商建立合作，合作范围覆盖50个国家中至少100个子网。2020年前三个季度，小米运营商渠道出货量同比增长超过200%。

用户数据方面，2020年9月，MIUI全球月活跃用户达到3.68亿人，达历史新高。截至2020年9月30日，小米AIoT平台（不包括智能手机及笔记本电脑）的连接设备数达到2.89亿台，同比增长35.8%。小爱同学月活用户数达到7840万，同比增长35.5%;米家App的月活跃用戶数达到4310万，同比增长34.2%。

小米集团表示，在未来会不断加大研发投入，在相机和快充等领域继续引领行业进步，探索5G时代手机技术的科技竞争力。