2020胡润中国10强金融科技企业，蚂蚁集团排名第一

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2020胡润中国10强金融科技企业，蚂蚁集团排名第一

2020-10-28 10:59 · 稿源：站长之家

10月28日，胡润研究院发布了《2020胡润中国10强金融科技企业》，排名第一的是蚂蚁集团，以2.1万亿价值成为中国最值钱金融科技企业，排名第二和第三的公司分别是陆金所和东方财富。

支付宝，蚂蚁金服

根据胡润的介绍，十强金融科技企业主要覆盖理财、小额贷款、支付、互联网金融信息服务等领域，十强中2家以B2B业务为主，8家以B2C业务为主，十强中7家在长三角地区，其中杭州和上海各3家，南京1家;此外深圳2家，北京1家，十强中5家已上市，3家处于上市进程中，2家未上市。

《2020胡润中国10强金融科技企业》完整榜单

公司

公司英文名称

价值（亿元人民币）

主要领域

董事长

总部

1

蚂蚁集团

Ant Group

21，000

支付、理财、小额贷款

井贤栋

杭州

2

陆金所

Lufax

2，700

理财

计葵生

上海

3

东方财富

East Money

2，215

互联网金融信息服务

其实

上海

4

京东数科

JD Digits

2，000

支付、理财、小额贷款

刘强东

北京

4

微众银行

WeBank

2，000

小额贷款、中小企业融资

顾敏

深圳

6

恒生电子

Hundsun

1，010

金融科技解决方案

彭政纲

杭州

7

同花顺

Hithink RoyalFlush

860

互联网金融信息服务

易峥

杭州

8

苏宁金服

Suning Finance

560

支付、理财、小额贷款

黄金老

南京

9

众安在线

ZhongAn

500

保险

欧亚平

上海

10

金融壹账通

One Connect

490

金融科技解决方案

叶望春

深圳

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