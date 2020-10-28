2020胡润中国10强金融科技企业，蚂蚁集团排名第一

10月28日，胡润研究院发布了《2020胡润中国10强金融科技企业》，排名第一的是蚂蚁集团，以2.1万亿价值成为中国最值钱金融科技企业，排名第二和第三的公司分别是陆金所和东方财富。
根据胡润的介绍，十强金融科技企业主要覆盖理财、小额贷款、支付、互联网金融信息服务等领域，十强中2家以B2B业务为主，8家以B2C业务为主，十强中7家在长三角地区，其中杭州和上海各3家，南京1家;此外深圳2家，北京1家，十强中5家已上市，3家处于上市进程中，2家未上市。
《2020胡润中国10强金融科技企业》完整榜单
公司
公司英文名称
价值（亿元人民币）
主要领域
董事长
总部
1
蚂蚁集团
Ant Group
21，000
支付、理财、小额贷款
井贤栋
杭州
2
陆金所
Lufax
2，700
理财
计葵生
上海
3
东方财富
East Money
2，215
互联网金融信息服务
其实
上海
4
京东数科
JD Digits
2，000
支付、理财、小额贷款
刘强东
北京
4
微众银行
WeBank
2，000
小额贷款、中小企业融资
顾敏
深圳
6
恒生电子
Hundsun
1，010
金融科技解决方案
彭政纲
杭州
7
同花顺
Hithink RoyalFlush
860
互联网金融信息服务
易峥
杭州
8
苏宁金服
Suning Finance
560
支付、理财、小额贷款
黄金老
南京
9
众安在线
ZhongAn
500
保险
欧亚平
上海
10
金融壹账通
One Connect
490
金融科技解决方案
叶望春
深圳