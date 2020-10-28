2020胡润中国10强金融科技企业，蚂蚁集团排名第一

10月28日，胡润研究院发布了《2020胡润中国10强金融科技企业》，排名第一的是蚂蚁集团，以2.1万亿价值成为中国最值钱金融科技企业，排名第二和第三的公司分别是陆金所和东方财富。

根据胡润的介绍，十强金融科技企业主要覆盖理财、小额贷款、支付、互联网金融信息服务等领域，十强中2家以B2B业务为主，8家以B2C业务为主，十强中7家在长三角地区，其中杭州和上海各3家，南京1家;此外深圳2家，北京1家，十强中5家已上市，3家处于上市进程中，2家未上市。

《2020胡润中国10强金融科技企业》完整榜单