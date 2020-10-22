蚂蚁集团公布上市发行方案；滴滴回应女子性骚扰男司机；百度回应年底在港完成二次上市

蚂蚁集团公布上市发行方案

昨日晚间，证监会宣布同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票（IPO）注册。同时，蚂蚁集团更新招股书并公布上市发行方案。

招股书显示，蚂蚁集团A股代码为688688，初始战略配售股票数13.4亿股，发行的新股数量不超过16.7亿股。

据悉，阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者，认购蚂蚁在科创板发行的7.3亿股票。

值得一提的是，根据蚂蚁发行安排，参与战略配售的投资者需承诺获得的配售股票中，50% 股份限售期限为12个月，50% 股份限售期限为24个月。

此外，蚂蚁集团承诺确保相互宝合规经营，运行公开透明、不设资金池、实行实名认证;如因各种原因相互宝无法满足合规性要求，不适合蚂蚁集团作为上市公司继续经营，则蚂蚁集团将剥离相互宝业务。

滴滴回应女子性骚扰男司机

昨日晚间，针对“女子酒后性骚扰男司机”一事，滴滴官方回应称，这一订单发生在8月22日凌晨，女乘客性骚扰男司机行为属实，当天已根据滴滴平台用户规则对该女乘客永久封禁。

此前，梨视频报道称，昆明一男性网约车司机在车辆行驶过程中被女乘客性骚扰，还提出给他100块钱。司机断然拒绝之后，该乘客要求把订单结了，司机称没到目的地不能结订单。到达目的地后，在滴滴平台安全员的介入下，司机最终得以脱身。

百度回应年底在港完成二次上市：不予置评

昨日晚间，针对“百度计划今年底前在港完成二次上市”的报道，百度方面表示，不予置评。

此前，有媒体报道称，百度计划今年年底前在港完成二次上市，早在今年7月下旬，包括李彦宏在内的高管分批见了些投行，正式启动回港二次上市计划。

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