2020年最具价值中国品牌100强榜单发布：阿里第一 腾讯第二

站长之家(ChinaZ.com) 10月15日 消息：今日，2020年“BrandZ™最具价值中国品牌100强排行榜”发布。数据显示，最具价值的100个中国品牌总价值达到9964亿美元，年同比上涨12%。BrandZ™榜单一共考察了 24 个品类，其中科技品牌贡献了 100 强总价值的25%，零售品类贡献了19%，生活方式平台的占比为4%，在 24 个品类中，共有 14 个品类的品牌价值实现了增长。

数据还显示，今年，有来自八个类别的 16 个品牌新上榜，其中五家来自科技品类，以短视频品牌抖音(第 14 位; 169 亿美元)和电子商务团购平台拼多多(第 23 位; 95 亿美元)为首。在新上榜的品牌中有五个独角兽公司(公司市值超过 10 亿美元的公司)：视频分享应用抖音(第 14 位; 169 亿美元)和快手(第 25 位; 86 亿美元)，房地产经纪自如(第 71 位;21 亿美元)，科技品牌今日头条(第 67 位; 23 亿美元)和知乎(第 91 位; 10 亿美元)。

据榜单显示，阿里巴巴排名第一位，总价值达到1532亿美元，年同比增长9%。紧随其后的依然是腾讯(增长9%，1510亿美元)，排名第三位的是茅台(增长47%，538亿美元)，较2019年前进了两位。华为公司品牌价值为373.98亿美元，列第五位。

此外，京东排名第8、美团第9、滴滴第11、小米第15、百度第16。