格力电器：拟最高斥资60亿元回购股份

9 月 17 日，董明珠做客cctv-3《我的艺术清单》节目，与主持人朱迅、惊喜嘉宾邓亚萍一起分享有趣故事。在节目中，董明珠表示：“其实我有时候是故意骂他们(员工)，他们很辛苦，我从内心来讲很心痛他们。但是你在研究技术的时候，这个技术是不能有一丝一毫的含糊，所以你必须要什么?就往死里的整，来挑他的刺，甚至我那个研究院的院长都给我骂哭了