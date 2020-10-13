格力电器：拟最高斥资60亿元回购股份

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格力电器：拟最高斥资60亿元回购股份

2020-10-13 20:56 · 稿源：站长之家

今日，格力电器发布公告称拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额为 30 亿- 60 亿元，回购价格不超过 70 元/股。

按本次最高回购 60 亿元测算，预计可回购 85714285 股股票，约占公司目前总股本的1.42%。

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