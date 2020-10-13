格力电器：拟最高斥资60亿元回购股份

今日，格力电器发布公告称拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额为 30 亿- 60 亿元，回购价格不超过 70 元/股。
按本次最高回购 60 亿元测算，预计可回购 85714285 股股票，约占公司目前总股本的1.42%。
今日，格力电器发布公告称拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额为 30 亿- 60 亿元，回购价格不超过 70 元/股。
按本次最高回购 60 亿元测算，预计可回购 85714285 股股票，约占公司目前总股本的1.42%。
【格力集团35亿投资小米】据格力集团微信公众号发布的消息，近日格力集团与小米集团、中信银行签署战略合作协议，三方约定在产业基金、金融服务、产业投资、项目合作、资源共享等方面开展深度合作。
格力电器 9 月 13 日发布声明称，有媒体报道称“格力联手奥克斯”等信息，此为不实报道。格力电器指出， 2018 年 1 月，公司起诉奥克斯 20 款产品侵犯一项发明专利权， 2019 年 12 月，北京知识产权法院一审判决奥克斯赔偿 800 万。
在跟小米打了一个10亿元的赌之后，格力前几年也做了手机，不过市场情况并不好，很久没有动静了。董明珠在采访中表示，她并不认为格力手机失败。董明珠最近参加了《至少一个小时》节目，她在节
在9月22日新浪财经节目中，被问及为何不成立一个家庭时，董明珠表示，没人敢找我，因为当时孩子还小，害怕伤害孩子，很多对孩子的伤害其实是看不到的。董明珠称，爱情是美好的，生活是现实的，很多人谈恋爱的时候缺点都是优点，但结婚以后，优点都变成了缺点，他会挑刺。
格力电器发布公告称 ，截至2020年9月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份94,184,662股，占公司截至2020年9月30日总股本的1.57%，最高成交价为57.00元/股，最低成交价为53.01元/股，支付的总金额为5,181,586,503.65元（不含交易费用）。今年4月，格力电器董事会审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股
董明珠又带货了，这次是在桂林，直播带货销售额达到了11.8亿。据格力电器表示，9月19日晚，格力电器全国巡回直播第三站以“中国风·甲天下”为主题在桂林城市地标“一院
格力电器发布公告称 ，截至 2020 年 9 月30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份94，184， 662 股，占公司截至 2020 年 9 月 30 日总股本的1.57%，最高成交价为57. 00 元/股，最低成交价为53. 01 元/股，支付的总金额为5，181，586，503. 65 元(不含交易费用)。
9 月 17 日，董明珠做客cctv-3《我的艺术清单》节目，与主持人朱迅、惊喜嘉宾邓亚萍一起分享有趣故事。在节目中，董明珠表示：“其实我有时候是故意骂他们(员工)，他们很辛苦，我从内心来讲很心痛他们。但是你在研究技术的时候，这个技术是不能有一丝一毫的含糊，所以你必须要什么?就往死里的整，来挑他的刺，甚至我那个研究院的院长都给我骂哭了
9月17日，格力董明珠参加了央视《我的艺术清单》节目，再度回应了与雷军的10亿赌约，表示这笔钱“我没要他也没给。”2013年雷军与董明珠同时参加央视“中国经济年度人物颁奖盛
9 月 17 日，董明珠做客cctv-3《我的艺术清单》节目，谈及与雷军十亿赌约时，董明珠表示：“我没要他也没给”。据悉， 13 年底，雷军与董明珠一起受邀参加了央视的“中国经济年度人物颁奖盛典”，被编导安排到了一组。
格力董事长董明珠在《至少一个小时》节目中谈到了自己对格力手机业务的看法。董明珠表示，在外人看来，格力手机可能是失败的。但她并不这么认为，虽然格力手机目前销量表现并不突出，但她认为格力手机并没有失败。
9月26日消息，格力电器董事长兼总裁董明珠在接受采访时谈到了与奥克斯之间的诉讼纠纷。董明珠表示，格力电器屡次和奥克斯针锋相对，但我并不希望它倒掉，而是和格力代表中国形象走向世界。董
9月22日，董明珠在《至少一个小时》节目中谈到直播带货和经销商的关系时表示，自己直播带货根本不存在挤压经销商利润空间。董明珠举例称，在一个海洋里有鲨鱼，是不是就没有虾了?它们是并存的一个东西，市场没有一家垄断的，垄断是不存在的。
据国内媒体报道，格力电器董事长兼总裁董明珠日前在接受采访时，谈到家电行业的乱象，她用了“不择手段，胡说八道”八个字点评。针对网络上一直存在恶意诽谤、贬损格力商誉的虚假报
9月22日，在新浪财经至少一个小时节目中，董明珠在谈到丈夫去世后独立奋斗30年不找另一半的原因时，笑称“没人敢找我”。她表示，当时孩子很小，害怕伤害孩子。自丈夫去世后，董明珠
在今日的第八届中国(绵阳)科技城国际科技博览会上，董明珠表示，一个制造业如果纯粹为了赚钱，它的目光是短浅的。优秀企业的生命和国家的利益、国家的生命是一体的，所以企业在发展过程中首先想到的国家，只有国家强大了才有企业安心发展的环境。
9 月 21 日，董明珠在第八届中国（绵阳）科技城国际科技博览会上演讲时表示，企业应当创造先进技术，而不是靠买别人的技术；只为赚钱的企业目光短浅，发展中应当想到国家。
据国内媒体报道，9月21日，董明珠在第八届中国（绵阳）科技城国际科技博览会上演讲时表示，企业应当创造先进技术，而不是靠买别人的技术；只为赚钱的企业目光短浅，发展中应当想到国家。董明珠
10月18日，珠海格力电器董事长董明珠将与澳门特区政府经济财政司司长等一起网上直播带货。据介绍，本次直播以巨额优惠补贴为基础，是一次全新跨产业联动，希望为澳门服务、零售、文创、品牌注入新的活力、开拓新的平台。
9月17日，董明珠在央视《我的艺术人生》节目中，听了以自己故事改编的电视剧《行棋无悔》主题曲后泪洒当场。“这首歌听到，真的是挺心酸的，这个音乐太熟悉了，多少年没听过了，这个有十
2020年10月13日消息：优酷会员天猫旗舰店放出VIP大促，活动时间： 10 月 13 日 -15 日，会员年卡原价 199 元，限时可领 110 元券（领券地址），低..
在苹果"iPhone12"发布会之前，CEO蒂姆·库克透露了这次活动日的AppleMusic播放列表。TimCook在Twitter上说："嘿，Siri，播放我的活动日播放列表。..
苹果iPhone12发布会直播将在北京时间10月14日凌晨1点开始，本次发布会将会公布iPhone12系列智能手机等新产品，苹果将会通过多个渠道直播本次发布会..
10月13日下午，湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）党委书记、董事长、总编辑张华立在第八届中国网络视听大会主论坛上以《应对长视频危机..
杰夫`贝佐斯的太空公司"蓝色起源"（BlueOrigin）今天完成了2020年的首次发射任务，他们在西德克萨斯的测试设施中发射了一枚"新谢泼德"(NewShepard..
10月13日，企查查数据显示，珠海格力电器股份有限公司于今年10 月 12 日新增裁判文书，文书标题为珠海格力电器股份有限公司与国家知识产权局其他一..
DoNews10月13日消息（记者 翟继茹）据彭博新闻社报道，中银国际与工银国际将加入蚂蚁集团在港股IPO的联席簿记行之列，目前蚂蚁在两地的上市计划正..
苹果为"iPhone12mini"和"iPhone12Pro/Max"设计的机壳正面和背面，以及它们的所有颜色都被泄露了。在泄露"iPhone12"颜色的同时，可靠的泄露者EvanB..
DoNews10月13日消息（记者 翟继茹）13日，新东方发布2021财年第一季度财报显示，该季度，其净营收为9.864亿美元，同比下滑8.0%，净利润为1.747亿美..
众所周知，牛在印度是神圣的，牛尿、牛粪也极具灵性，以前主要用于治病健身，现在印度已经开始用牛粪制造芯片了，还能抗辐射。据印度快报网站报道..
YouTuberVapingwithTwisted420，他在自己的Instagram上发布了一张在三星智能冰箱上运行视频游戏流服务的照片和视频。让Xbox云游戏（之前被称为Pro..
距离苹果发布会还有不到四小时的时间，爆料人 Evan Blass 分享了几幅渲染图，展示了 iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 以及 H..
13日，国务院办公厅主办、中国政府网运行中心运行维护的小程序“国务院客户端”正式上线支付宝，覆盖教育、医疗、就业等12个大类的便民服务。据介..
13日，记者从阿里云获悉，为宜家打造智能客户身份管理系统已经上线。这意味着宜家数字化转型完成关键一步，线下线上数据资源将可以同步运营。2019..
拼多多宣布全球知名冰淇淋品牌冰雪皇后（DQ）已经正式入驻平台。数据显示，开店首日，DQ旗舰店订单量突破1万单。据介绍，目前，DQ在拼多多平台销售..
今天晚上，苹果将正式发布iPhone12 等产品。然而，就在发布会前夕，evleaks曝光了苹果发布会的产品官方渲染图!从曝光的图片来看，iPhone12 几乎跟..
最近，一篇关于上海名媛的文章火了，准确的来说，应该是“伪名媛”。一位博主打入了上海名媛群，本以为是刘姥姥进大观园，没想到却见证了名媛们的..
DoNews10月13日消息（记者 翟继茹）13日，腾讯联合阿里巴巴、华为、软通动力、北京大学、南京大学和同济大学共七家单位，共同发起成立“软件测试能..
DoNews10月13日消息（记者 翟继茹）13日，在淘宝联盟合作伙伴峰会上，淘宝联盟总经理江狼表示，过去一年，虽然受到疫情影响，但淘宝联盟生态持续向..
今日，格力电器发布公告称拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额为 30 亿- 60 亿元，回购价格不超过 70 元/股。..