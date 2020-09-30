嘀嗒崩了 滴滴预测今天将是2020最难打车日

便利店行业虽呈现逐年上涨的趋势，但上涨速度在逐渐放缓，前些年销售额上涨平均在8%以上，但近几年却没有8%了，一定程度上是受限于消费需求的变化。因此， 2020 年作为零售发展的新元年，对于零售企业来讲，更需要制定较为合适的策略来应对今年的发展趋势。而快乐嘀嗒便利店作为零售业内的“翘楚”，又是怎样应对今年的发展环境呢？一、灵活业态赋予自身发展空间零食的利润区间在35%-40%之间，便利店商品的利润区间在20%-25%之间，