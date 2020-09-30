苹果中国应用商店下架RSS阅读器应用

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苹果中国应用商店下架RSS阅读器应用

2020-09-30 17:26 · 稿源：站长之家

据外媒报道，苹果正在从中国区应用商店中下架的两款RSS阅读器应用，分别为Fiery Feeds 和 Reeder ，以遵守旨在阻止非法内容的有关规定。

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