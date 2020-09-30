苹果中国应用商店下架RSS阅读器应用

据外媒报道，苹果正在从中国区应用商店中下架的两款RSS阅读器应用，分别为Fiery Feeds 和 Reeder ，以遵守旨在阻止非法内容的有关规定。
据外媒报道，苹果正在从中国区应用商店中下架的两款RSS阅读器应用，分别为Fiery Feeds 和 Reeder ，以遵守旨在阻止非法内容的有关规定。
俄罗斯议会下院提出的新法案将降低苹果的收益，但同时也会使开发者每一款应用销售收入减少50%。
今天，苹果官网进行了改版，加入了新的部分，对App Store应用商店及其开发者计划进行了详细介绍。苹果在新的App Store中强调了平台的安全性，并表示”App Store 不仅仅是一个店面，它是一个创新的目的地，专注于为你带来惊人的体验。“
游戏开发商Epic Games和苹果之间的斗争仍在继续着。目前，苹果对Epic Games提起反诉，指责该游戏开发商不想为自己从App Store应用商店获得的巨大利润支付任何费用。
8月31日消息，据国外媒体报道，如之前预告，苹果公司已取消了“堡垒之夜”(Fortnite)开发商Epic Games在其App Store（应用商店）的帐户。苹果Epic Games将无法维护、更新该游戏了。苹果在声明中表示，对于必须终止Epic Games的开发者帐户表示失望。 苹果称，Epic仅需在官司进行当中遵守App Store的规范，即可保住开发者帐户。但Epic予以拒绝，并且还不停地送出不合规范的更新要App Store审核苹果表示，希望未来能继续?
9月14日消息，据国外媒体报道，苹果日前修订了应用商店（App Store）规则，关于云游戏服务方面也有所修改。苹果根据苹果新规定，谷歌Stadia、微软xCloud、英伟达GeForce Now等云游戏服务可以上架，但是服务商提供的游戏仍需要从商店下载。苹果将允许云游戏服务以“目录型应用程序（catalog app）”的形式上架应用商店，该类型程序可以帮助用户注册相关流媒体服务，查找游戏。但是苹果公司表示，每款游戏，都需要有一个
据财联社消息，当地时间 9 月 11 日，苹果公司更新了应用商店审核指南，新增“云游戏”平台上架标准。审核指南放松了云游戏平台限制云游戏平台在符合所有要求的情况下可以上架，但“所有游戏必须直接从App Store”下载。
澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)周二表示，将调查苹果、谷歌公司应用商店之间的竞争程度以及应用对于数据的使用和共享情况，还将研究澳大利亚移动应用市场是否需要提高定价透明度。澳大利亚竞争和消费者委员会在一份声明中称，ACCC有兴趣弄明白应用生态系统中的数据是如何被使用和共享的，包括苹果和谷歌因为他们对于主要应用商店的控制而获得的数据。苹果、谷歌尚未置评。(作者/箫?
Chrome网上应用商店已经推出了11年，为了用户的安全，今年3月份的时候，谷歌曾宣布暂时禁用新的付费扩展。但是现在，这一禁令变成了永久性的。谷歌表示，自2020年9月21日起，你将无法再创建新
前几天，统信软件推出了UOS V20个人版系统，从内核到界面全面升级。今天有报道称被网友成为下载神器的迅雷也登陆UOS，Linux平台也有原生好用的下载软件了。这不是迅雷第一次支持Linux，实际上
自 2017 年 12 月，《堡垒之夜》在游戏中加入Battle Pass以来，按时间或赛季订阅的付费模式得到越来越多厂商的青睐。其中，《部落冲突》于 2019 年 4 月推出“黄金令牌”，在上市 7 年后成功实现月收入环比增长72%，这一革命性的付费模式由此得到进一步普及。
8月31日消息，据工信部发布的消息，依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，工业和信息化部近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，督促存在问题的企业进行整改。截至目前，尚有101款APP未完成整改（详见附件）。工信部称，上述APP应在9月7日前完成整改落实工作，逾期不整改的，工业和信息化部将依法依规组织开展相关处置工作。工信部表示，此次检测中，应用宝、豌豆
9月27日,A股创意软件上市企业万兴科技(300624.SZ)再度加码数字创意业务移动端布局。当天,万兴科技旗下万兴喵影APP5.0正式全新上线。据了解,万兴喵影APP5.0 秉持“随时随地创作你的故事”理念,在视频剪辑、音频剪辑、模板特效等性能上取得出诸多突破,进一步升级移动端视频剪辑创造力。目前新版本已登陆腾讯应用宝、小米应用商城、VIVO应用商城、OPPO应用商城、华为应用商城、魅族应用商城、苹果商城、AppChina应用汇等应用商店,用户
今日，工信部公布了《关于侵害用户权益行为的APP通报( 2020 年第四批)》，工信部称，依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，工业和信息化部近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查
据法新社消息，游戏开发商 Epic Games 周一将重新努力说服法官，让其热门游戏《堡垒之夜》（Fortnite）在苹果 App Store 恢复上架。
今天上午，苹果在新加坡滨海湾金沙开设的全球首个水上苹果专卖店正式开业，苹果CEO库克也在社交媒体宣传了新店。库克称，零售店汇集了苹果最好的一切，体验绝对令人叹为观止。
Tiktok暂时与甲骨文达成协议，双方将在数据安全方面进行合作，但是被美国政府一同被下禁令的微信在近日又被美国政府紧抓不放。就在美国当地时间9月25日，美国司法部要求旧金山联邦法官在 10 月 1 日前作出迅速裁定，允许美国政府在上诉期间，恢复特朗普政府针对微信的禁令。
9月10日，苹果在新加坡的第三家零售店正式开业，这也是苹果首家水上商店，该门店位于新加坡滨海湾金沙购物中心，目前需要通过水底通道进店，开业首天的到访者必须在官网预约才能进入。
一直以来，就有传言称苹果将进入印度市场，这也是其一个重要增长的机会。不过由于印度政府此前对外国公司严苛的限制规定，苹果公司没能顺利的打开这个市场。随着最近对当地商业法的修改，部分是为了刺激国际投资，苹果终于得以进入印度市场。
印度比中国落后很多，在苹果在线商店这件事上，就晚了差不多10年。苹果公司今天宣布，将于9月23日在印度推出在线商店，首次直接把苹果各种产品和支持提供给印度顾客，比中国晚了近10年。换句
苹果将于9月23日在印度推出在线商店，直接向印度的客户提供苹果的全系列产品和支持。目前，苹果在印度只通过第三方经销商及亚马逊和沃尔玛旗下的Flipkart等电商销售产品。(作者/箫雨)
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