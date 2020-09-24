映客互娱成立新公司 注册资本200万

受疫情影响，直播行业在今年又迎来新一波红利，掀起了"全民卖货"的浪潮。有人说，时代就这样悄悄改变，地铁里看视频的人已经超过玩游戏、看小说的人，务实的大学已经开始增设主播课程。当流量上涨、打折促销、激活行业等多种需求元素汇聚在一起的时候，直播再次成为天时地利人和的承载体。不少传统行业在巨大的盈利压力下，不得已都纷纷转向线上销售，借助直播电商达成营销和流量的目标，不少互联网巨头们也纷纷加大直播领域的投入