微信安全中心：多次利用视频号进行强制广告导流将封号

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微信安全中心：多次利用视频号进行强制广告导流将封号

2020-09-23 20:07 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息:今日，微信安全中心表示，近日发现部分视频号部分发表者刻意搬运有矛盾、有看点的内容吸引眼球，剧情快到高潮时戛然而止，然后在文案里引导用户点击链接观看“未删减版”。但是，当用户点进公众号链接后会发现，查看完整视频先得观看强制广告，甚至可能只有广告而根本没有所谓的“未删减”视频。

微信表示，利用搬运作品进行强制广告导流，背后是一条完整的黑灰产链条，黑灰产团伙从基本的刷赞、刷粉、刷流量，到销售工具软件，再到自动生成带强制广告公众号链接，提供的“服务”涉及内容广泛。黑灰产团伙不生产内容，而是鼓励发布者将其他内容输出者的成品复制搬运过来加以利用，要么靠强制广告获利，要么将吸引到微信个人帐号上的用户转手卖给诈骗团伙，进行更深层次的变现，严重减损普通用户的使用体验，严重影响了平台的生态健康。

QQ截图20200923201835.jpg

对此，微信强调，视频号作为一个新生长的创作和分享平台，希望能让用户在视频号上看到真实、安全的内容。

根据《微信视频号运营规范》：

5. 刷量刷粉

制作、发布与刷量刷粉行为相关的方法、工具等内容，或对此类方法、工具进行操作或传播，无论这些行为是否出于商业目的，都将被严厉处理。

8. 干扰其他用户

8.1 侵扰用户安宁、造成用户使用体验减损或者影响软件正常使用和运行，如频繁发送骚扰信息、垃圾信息、广告信息，过度营销或商业推广。

上述内容违反了国家相关法律法规以及《微信视频号运营规范》《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人帐号使用规范》《微信公众平台服务协议》《微信公众平台运营规范》的相关规定，相关传播不良信息的违规行为一经发现，腾讯将根据违规情况对视频号及微信号采取相应的处理措施：

● 对相关动态停止推荐，限制传播;

● 多次发布违规动态的帐号，将升级处置直至封禁帐号;

● 对背后提供工具的黑灰产团伙，我们将保留采用法律手段进一步追究责任的权利。

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