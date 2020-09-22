市场监管总局对瑞幸作出行政处罚 处罚金额6100万元

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市场监管总局对瑞幸作出行政处罚 处罚金额6100万元

2020-09-22 10:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息：今日，国家市场监管总局发文称，今年 4 月，市场监管总局对瑞幸咖啡(中国)有限公司、瑞幸(咖啡)北京有限公司(以下合称瑞幸公司)涉嫌虚假交易等不正当竞争行为开展调查。 

经查， 2019 年 4 月至 12 月期间，瑞幸公司为获取竞争优势及交易机会，在多家第三方公司帮助下，虚假提升瑞幸咖啡 2019 年度相关商品销售收入、成本、利润率等关键营销指标，并于 2019 年 8 月至 2020 年 4 月，通过多种渠道对外广泛宣传使用虚假营销数据，欺骗、误导相关公众，违反《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者”的规定，构成虚假宣传行为。 

瑞幸咖啡11

经查，北京车行天下咨询服务有限公司、北京神州优通科技发展有限公司、征者国际贸易(厦门)有限公司等 43 家第三方公司，为瑞幸公司实施虚假宣传行为提供实质性帮助，违反《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第二款“经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传”的规定，构成帮助虚假宣传行为。 

2020 年 9 月 18 日，市场监管总局及上海、北京市场监管部门，对瑞幸咖啡(中国)有限公司、瑞幸咖啡(北京)有限公司及北京车行天下咨询服务有限公司、北京神州优通科技发展有限公司、征者国际贸易(厦门)有限公司等 45 家涉案公司作出行政处罚决定，处罚金额共计 6100 万元。 

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就在刚刚，瑞幸咖啡回应称，尊重并坚决执行国家相关部门就此次调查所做出的处罚决定，并已就相关问题进行全面整改。将按照相关法律法规要求，进一步规范经营活动，保障稳定运营。

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