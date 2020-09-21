斗鱼向虎牙发布致歉声明：转载失实文章构成不正当竞争

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日 消息：今日，斗鱼在微博对虎牙发布致歉声明称：“对于去年转载的失实文章侵害了广州虎牙信息科技有限公司及虎牙直播平台的商业信誉，产生了负面的影响。我司的行为已被法院认定构成不正当竞争。我司现向广州虎牙信息科技有限公司及虎牙直播平台郑重道歉。”

据悉，目前斗鱼虎牙合并在即。斗鱼虎牙双方均已收到来自大股东腾讯的合并提议。截至 4 月 3 日，腾讯通过全资子公司持有虎牙36.9%的股权，拥有50.9%的投票权。截至 3 月 31 日，腾讯通过全资子公司持有斗鱼38%的股权，拥有38%的投票权。

此外，腾讯已全资持有广州虎牙信息科技有限公司。据天眼查App显示，近日，广州虎牙信息科技有限公司发生工商变更，原股东广州华多网络科技有限公司、广州沁绿投资咨询有限公司退出，新增股东为林芝腾讯科技有限公司，持股比例为100%。

以下为斗鱼致歉声明全文：

致歉声明

我司于 2018 年 8 月在我司运营的官方微博账号与官方微信公众号中，转发了《直播界黑公关事件曝光：虎牙再陷泥潭被指攻击斗鱼》、刊载《向黑公关SAYNO!》等失实文章，并向公众传播“虎牙公司是所谓黑公关”的虚假、误导性信息。

上述虚假、误导性内容在网络上公开传播，直接侵害了广州虎牙信息科技有限公司及虎牙直播平台的商业信誉，产生了负面的影响。我司的行为已被法院认定构成不正当竞争。

我司现向广州虎牙信息科技有限公司及虎牙直播平台郑重道歉。

武汉斗鱼网络科技有限公司

2020 年 9 月 21 日