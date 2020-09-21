3400余款手机APP存安全隐患 涉嫌诈骗违法App达233款

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3400余款手机APP存安全隐患 涉嫌诈骗违法App达233款

2020-09-21 16:53 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日 消息：据央视新闻报道，日前，上海市公安局网安总队对 5000 款移动App开展安全检查，检测出具有安全隐患的App应用多达 3400 多款。

据悉，用户让这些App获取权限后，其中一款社交类App打开后并未索取任何权限，然而测试人员利用软件却捕捉到其窃取了手机中通讯录的 24 个联系人，并且还将联系人信息进行了上传。

另一款直播类App则是跳出了索要通讯录、查看短信等权限的要求，但查看其网络行为后可以发现，其不仅收集，还擅自将这些信息上传到了第三方的服务器。

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在此次手机应用软件专项整治中，上海市公安局累计检测了 5000 余款移动App，其中涉嫌诈骗的违法App应用 233 款，涉嫌超范围采集公民个人信息的App应用 128 款。

上海市公安局网安总队研导科民警苗婕表示，这属于非法采集公民的个人信息，可能涉及公民个人信息的买卖、泄漏，把这些信息分析后能还原出网民或者用户的身份、职业，就更方便他们针对性进行网络诈骗的活动。

此外，上海市公安局网安总队研导科副科长李骧表示，对于情节轻微的予以提醒，要求他们整改。如果情况较严重，视情节开展查处，包括警告和罚款。

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