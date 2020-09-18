拼多多关联公司在上海成立新公司，经营范围含第三类医疗器械经营

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拼多多关联公司在上海成立新公司，经营范围含第三类医疗器械经营

2020-09-18 11:39 · 稿源：站长之家

企查查APP显示， 9 月 17 日，曦昶健康科技(上海)有限公司成立，注册资本 100 万元人民币，法定代表人为拼多多高级副总裁朱健翀，经营范围包含：食品经营;第三类医疗器械经营;远程健康管理服务;医院管理;健康咨询服务等，由拼多多关联公司杭州埃米网络科技有限公司100%控股。

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