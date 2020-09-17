美团单车联合B站在全国17所高校投放“实体弹幕”车

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美团单车联合B站在全国17所高校投放“实体弹幕”车

2020-09-17 15:56 · 稿源：站长之家

今日，美团单车联合B站哔哩哔哩在全国 17 所高校投放“实体弹幕”车，此次弹幕车的车身文案精选了多条时下流行、且引人共鸣的弹幕，包含“爷青回”、“弹幕护体”、“封印解除”、“下次一定”、“前方高能”等，好玩又吸睛，高校用户可选择符合自己人设的弹幕车。

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