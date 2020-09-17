美团单车联合B站在全国17所高校投放“实体弹幕”车

在我看来，自从 2016 年以来，B站只有一个主要矛盾：它的主站业务和游戏发行业务是分隔的，彼此遵循不同的逻辑，依托不同的资源。投资者最关注的MAU、DAU、用户时长等数据，全部属于主站业务;而B站的财务表现却又高度依赖游戏发行业务。主站业务的发展，不会天然地导致游戏业务的发展(尽管会有一点帮助);游戏业务的发展，也并不依赖于主站业务。熟悉游戏行业的朋友应该很容易理解我的意思，下面让我讲得更详细一点。