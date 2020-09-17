美团单车联合B站在全国17所高校投放“实体弹幕”车

今日，美团单车联合B站哔哩哔哩在全国 17 所高校投放“实体弹幕”车，此次弹幕车的车身文案精选了多条时下流行、且引人共鸣的弹幕，包含“爷青回”、“弹幕护体”、“封印解除”、“下次一定”、“前方高能”等，好玩又吸睛，高校用户可选择符合自己人设的弹幕车。
今日，美团单车联合B站哔哩哔哩在全国 17 所高校投放“实体弹幕”车，此次弹幕车的车身文案精选了多条时下流行、且引人共鸣的弹幕，包含“爷青回”、“弹幕护体”、“封印解除”、“下次一定”、“前方高能”等，好玩又吸睛，高校用户可选择符合自己人设的弹幕车。
今日下午，美团点评发布公告称，董事会建议将本公司之英文名称由MeituanDianping更改为Meituan，并采纳中文名称“美团”作为本公司之双重外文名称，以取代其现有中文名称“美团点评”。
和美团合并 5 年后，大众点评的名字正式从美团“消失”了。9 月 11 日，美团点评在港交所发布公告称，公司名称拟简化为美团，公司名称的简化不会对业务方向、组织架构、公司运营等产生任何影响。
美团与携程系在酒旅业务上的差别很明显：美团在用户订单量、活跃用户拥有很大优势， 尤其是三四线及低星酒店;而携程则在高星酒店及旅行全产业链苦修“二十年”之功，近八千家线下门店与酒旅产品管理、营收能力又是美团一时难以企及的。
9月11日消息，美团点评在港交所发布公告称，公司名称拟简化为美团。股东特别大会审议通过后，其在香港联交所的股票名称将启动相应名称简化流程，将由开曼群岛公司注册处正式办理更名并发放新的公司证书，中英文名称分别简化为美团和Meituan，股份代号保持3690不变。公司名称的简化不会对业务方向、组织架构、公司运营等产生任何影响。公告称，公司名称的简化将有助于对外建立公司统一的品牌形象，增强用户、商户等对公
据天眼查App显示，北京三快科技有限公司新增“美团主播”商标，状态为商标申请中，申请日期为 2020 年 8 月 12 日。
甩掉“点评”的美团，藏着创始人王兴关于“美团系”更宏大的野心。9 月 11 日，与大众点评合并 5 年后，美团在港交所发布公告称，董事会建议将公司中文名称从“美团点评”简化为“美团”，英文名称由“Meituan Dianping”更改为“Meituan”。美团表示，名称简化不会对业务方向、组织架构、公司运营等产生任何影响。
美团最近开启了一个新活动，可以以0.01元的价格购买到美团定制版的小药箱，算是一个很划算的活动了，很多朋友还不清楚这个美团小药箱怎么0.01元买到，下面就来为大家详细介绍一下攻略。
【美团将给骑手留出8分钟弹性时间】据媒体报道， 9 月 8 日，有公众号发布文章题为《外卖骑手，困在系统里》刷屏网络，文章指出：在外卖系统的算法与数据驱动下，外卖骑手疲于奔命，导致他们违反交规、与死神赛跑，外卖员成了高危职业。
【TechWeb】8月21日消息，美团点评发布2020年第二季度财报，季度营收达247.2亿元，二季度投入了近30万辆电单车，未来将进一步加大投入。美团CEO王兴在财报电话会议上谈到电单车业务时表示，“共享电单车业务高频率的消费场景蕴含着巨大的市场机遇，对美团而言具有长远的战略意义，其更高效的平均周转率将带来更好的单位经济效益，显示出短期内实现盈利的可能，我们相信这一业务拥有更大的潜在市场并会加大投入，致力于成为这一行?
今年，颇有些荒诞感的是，在网约车、外卖这两个曾展开过轰轰烈烈补贴大战的战场，经历约五年的秩序组建、休生养息后，又同时出现了补贴战重演的苗头。
美团CEO王兴谈投资理想汽车的原因：理想汽车的创始人李想也是一位非常有潜力的创业者，他们拥有好的产品，而且电动汽车市场很大，出于长期考虑，美团希望参与电动汽车产业革命。财报发布后，美团点评CEO王兴和CFO陈少晖参加了分析师电话会议，对财报进行了解读。以下为电话会议实录：瑞士信贷分析师Kenneth Fong：感谢管理层接受我的提问，祝贺强劲的业绩。最近，美团投资了理想汽车。当然我们也理?
在我看来，自从 2016 年以来，B站只有一个主要矛盾：它的主站业务和游戏发行业务是分隔的，彼此遵循不同的逻辑，依托不同的资源。投资者最关注的MAU、DAU、用户时长等数据，全部属于主站业务;而B站的财务表现却又高度依赖游戏发行业务。主站业务的发展，不会天然地导致游戏业务的发展(尽管会有一点帮助);游戏业务的发展，也并不依赖于主站业务。熟悉游戏行业的朋友应该很容易理解我的意思，下面让我讲得更详细一点。
B站宣布以5. 13 亿港元战略投资欢喜传媒，这是B站在当月宣布的第五笔对外投资。与之相对的是， 2019 年全年B站的对外投资动作只有七次。进入 2020 年，B站喊出“出圈”口号，同时在投资市场也显得动作频频。
针对媒体、公众对外卖小哥、平台系统的关注，美团外卖今日发布声明，表示将更好优化系统，在为用户提供准时配送服务的同时，调度系统会给骑手留出 8 分钟弹性时间；同时改进骑手奖励模式，让骑手在保障安全的同时获得更实际的回报。
凤凰网科技讯 9月9日晚间消息，针对此前媒体报道外卖骑手成高危职业一事，美团今日回应称，将为骑手留出8分钟弹性时间、增强配送安全技术团队、改进骑手奖励模式等5大整改措施。以下是美团回应全文：大家对外卖小哥、平台系统的关注、意见和建议我们都收到了。没做好就是没做好，没有借口，系统的问题，终究需要系统背后的人来解决，我们责无旁贷，有几件正在做的事向大家汇报：1. 更好优化系统每一单外卖，在为用户提供准时配送服
昨天上午，有网友发微博称，自己吃外卖时，吃到一半，突然发现外卖里竟然有一只黑色的不明生物，当时就反胃吐了。她怀疑是不是蟾蜍，会不会中毒。经微博大V@博物杂志 确认，的确是蟾蜍。&ldqu
美团对于电商的试探，正越来越大胆。不过这次或许阿里还没感觉到，拼多多就已经先有感知。
前段时间刚发布了 11 款新品的B站游戏，今天又公布了另一款重量级代理新作：《刀剑神域黑衣剑士：王牌》。《刀剑神域黑衣剑士：王牌》(后文简称《刀剑手游》)由万代南梦宫(上海)正版授权、恺英网络研发、B站独家代理，是一款基于《刀剑神域》(后文简称刀剑)系列初代世界观制作的MMORPG游戏。游戏今天刚开放预约页面，但截至发稿前，已经有 66 万人预约了，这一数字还在快速增加。
近日，《外卖骑手，困在系统里》一文引发关注，美团外卖 9 日发布声明称，没做好就是没做好，没有借口。会更好优化系统，给骑手留出 8 分钟弹性时间;恶劣天气下，系统会延长骑手的配送时间，甚至停止接单。
【TechWeb】针对媒体、公众对外卖小哥、平台系统的关注，美团外卖今日发布声明，表示将更好优化系统，在为用户提供准时配送服务的同时，调度系统会给骑手留出8分钟弹性时间；同时改进骑手奖励模式，让骑手在保障安全的同时获得更实际的回报。声明中，美团外卖从优化系统、安全保障、改进骑手奖励模式、骑手关怀和倾听意见等角度，回应了公众关注。美团外卖表示，会更好优化系统：给骑手留出8分钟弹性时间，留给骑手等候延迟的电梯
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荣耀猎人游戏本V700 是荣耀于 2020 年 9 月 16 日发布的首款游戏本。配置上，荣耀猎人游戏本V700 拥有19.9mm锐薄机身、4.7mm的极致窄边框、16. 1 ..
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