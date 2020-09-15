恺英网络公告：1元转让浙江九翎股权

Epic与苹果杠上了凤凰网科技讯 北京时间8月18日消息，知情人士称，近日因《堡垒之夜》被App Store下架与苹果公司打上官司的游戏开发商Epic Games计划建立一个反苹果的更广泛联盟。知情人士称，近几周，Epic已经联系了其他科技公司高管，希望建立一个批评苹果商业行为的企业联盟，包括苹果在其iOS平台上管理应用分发的政策。尽管Epic已经与流媒体音乐公司Spotify进行了初步磋商，但是截至上周，Spotify尚未同意加入这一联盟。不过，