恺英网络公告：1元转让浙江九翎股权

站长之家(ChinaZ.com) 9月15日 消息:今晚，恺英网络发布公告称，公司全资子公司上海恺英以 1 元的价格，向周瑜转让所持浙江九翎70%的全部股权，公司将不再持有浙江九翎股权。恺英网络称，浙江九翎存在多起未结重大仲裁诉讼案件，判赔金额已达22. 9 亿元，且经评估公司评估，浙江九翎评估价值为-20. 6 亿元。
此次股权转让后，公司无需投入大量资源应对法律纠纷，预计会对公司产生积极影响。
站长之家(ChinaZ.com) 9月15日 消息:今晚，恺英网络发布公告称，公司全资子公司上海恺英以 1 元的价格，向周瑜转让所持浙江九翎70%的全部股权，公司将不再持有浙江九翎股权。恺英网络称，浙江九翎存在多起未结重大仲裁诉讼案件，判赔金额已达22. 9 亿元，且经评估公司评估，浙江九翎评估价值为-20. 6 亿元。
此次股权转让后，公司无需投入大量资源应对法律纠纷，预计会对公司产生积极影响。
据法国《回声报》，腾讯收购法国游戏公司Voodoo的少数股权。
9月3日消息，恺英网络对外发布公告，披露2020年股票期权激励计划，拟授予激励对象股票期权2381.577万份，约占激励计划草案公告日公司股本总额的1.11%。其中首次授予1,935.0000万份，约占本激励计划拟授出股票期权总数的81.25%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额215,251.7634万股的0.90%；预留446.5770万份，约 占本激励计划拟授出股票期权总数的18.75%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额215,251.7634万股的0
数据显示，8月13日，上海游奇网络有限公司投资人变更，池广德退出，新增福州天盟数码有限公司、天津金米投资合伙企业(有限合伙)，分别持股8.0001%，同日，公司注册资本增加至1488.1万元人民币。董事池裕建退出，新增张晶晶、梁秋实、叶莉英。 公司成立于2009年，法定代表人为倪娟娟，旗下游戏有《卧龙吟》、《葵花宝典》，共有3次被执行记录，总金额为3万余元。73211597635364_.pic_hd73201597635364_.pic_hd
疫情期间，线下棋牌室的关闭，让上网打麻将、斗地主成为不少人的休闲娱乐方式。这对各线上棋牌游戏公司而言，是一次千载难逢的“赚钱机会”。
DoNews 9月14日消息（记者 程梦玲）最近，B站（上海幻电信息科技有限公司）又入股了两家ACG内容公司，Pinta Studios（平塔科技）和二次元游戏公司猫之日，持股比例分别是12%和20%。资料显示，Pinta主要围绕原创VR动画、原创动画电影以及原创动画番剧。其VR动画《拾梦老人》和《烈山氏》分别被提名第74届和第75届威尼斯电影节VR竞赛单元，并入选FIVARS、FoST、釜山国际电影节、Raindance电影节等近50个国际电影节。第三个项目《Ello
外媒报道称，谷歌母公司Alphabet可能会收购TikTok的 “少数股权”。不过鉴于美国国内乃至全球的巨大监管压力，谷歌本身不太可能进行收购。
【TechWeb】9月10日消息，中兴通讯发布公告称，经国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路产业基金”）与中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”） 友好协商，公司通过全资子公司深圳市仁兴科技有限责任公司（以下简称“仁兴科技”）受让集成电路产业基金所持有的公司控股子公司深圳市中兴微电子技术 有限公司（以下简称“微电子”）24%股权，在仁兴科技收购微电子股权过程中，本公司及本公司下属合伙企业
据天眼查APP显示，近日，上海游奇网络有限公司发生工商变更，池广德退出投资人，新增天津金米投资合伙企业（有限合伙）和福州天盟数码有限公司为投资人；其注册资本也从1250万人民币增至约1488万人民币，增幅为19.05%。此外，池裕建退出董事，新增董事梁秋实、叶莉英和张晶晶。上海游奇网络有限公司成立于2009年7月，法定代表人为倪娟娟。公司经营范围包括网络工程，动漫设计，市场营销策划，商务咨询等
Epic与苹果杠上了凤凰网科技讯 北京时间8月18日消息，知情人士称，近日因《堡垒之夜》被App Store下架与苹果公司打上官司的游戏开发商Epic Games计划建立一个反苹果的更广泛联盟。知情人士称，近几周，Epic已经联系了其他科技公司高管，希望建立一个批评苹果商业行为的企业联盟，包括苹果在其iOS平台上管理应用分发的政策。尽管Epic已经与流媒体音乐公司Spotify进行了初步磋商，但是截至上周，Spotify尚未同意加入这一联盟。不过，
近期，天眼查 App 显示，豆瓣主体公司北京豆网科技有限公司股权发生变更，最大股东由原来的糜云飞变更为李亚飞，李亚飞现持股比例 96.08%。针对股权变更的说法，豆瓣表示，目前公司最大股东仍为挚信资本，李亚飞为公司副总裁，股份为代持。此外，针对“豆瓣创始人阿北（原名杨勃）完全退出豆瓣“一说，豆瓣方面表示，阿北目前仍然在股权结构之中，也依然是豆瓣 CEO。
【TechWeb】9月1日消息，京东方A发布公告称，特斯拉原材料供应商京东方科技集团股份有限公司（BOE）拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于实施公司股权激励计划。本次回购的资金总额不超过人民币20亿元，回购价格不高于人民币7元/股。1该公司表示，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力等基础上，该公司拟以自有
8月11日,网络游戏行业自律与信息监测联盟在海口召开"联盟理事长会议",畅唐网络公共事务总监金莹女士代表企业出席了会议。本次会议,联盟全体理事长单位均派员出席,联盟秘书处成员全体参加,会期共2天。在11日的例会上,联盟秘书长邱平首先作"联盟理事会年度工作报告",并明确了"下半年工作规划"的主题与重点,杭州顾云科技有限公司报告了联盟信息监测情况。在现场讨论环节,与会代表踊跃发言,积极为联盟发展献言献策,经过近半小时的热烈?
据天眼查显示，近日，上海影之月信息科技有限公司发生工商变更，公司新增股东为B站关联公司上海幻电信息科技有限公司、上海偌星文化科技合伙企业（有限合伙），此外，公司新增董事为B站副董事长兼COO李妮。
作为中国科幻小说的扛鼎之作，与刘慈欣《三体》有关的事情一直都很引人注目。日前网飞宣布要拍美剧版《三体》，大刘还担任顾问。有商业公司砸钱拍《三体》电视剧，小说的粉丝们当然很高兴，但
根据半年报，创梦天地上半年的收入为15. 92 亿，经调整净利润为2. 16 亿，过得不错。但从今年 3 月开始，创梦天地却对自研和发行业务发动了一场变革，削减赛道布局，大改项目管理流程，因为「这是一个核心玩法更被重视的年代……我们要做既好玩，又有爱的游戏。」
DoNews 8月21日消息（记者 程梦玲）天眼查APP显示，近日，上海麦博文化传播有限公司发生工商变更，新增股东北京游逸科技有限公司，后者系字节跳动有限公司全资子公司。上海麦博文化传播有限公司成立于2009年1月，法定代表人为宋玮，注册资本约1314万人民币，公司经营范围包括组织文化艺术交流活动、广告制作网络技术服务、计算机软硬件及辅助设备批发等。据报道，上海麦博文化传播有限公司系麦博游戏MYBO关联公司，麦博游戏MYBO是?
近日，拼多多(上海)网络科技有限公司发生多项工商变更，拼多多联合创始人孙沁退出该公司法定代表人、董事及经理，均由拼多多高级副总裁朱健翀接任;与此同时，拼多多创始人黄峥、拼多多CEO陈磊退出公司董事，新增朱健翀为董事。
2020年9月1日，在今天国家新闻出版署公布了2020年9月份国产网络游戏版号的审批信息，其中过审的游戏都是移动端游戏，下面就来为大家分享一下2020年9月过审的国产网络游戏。
【男子驱车3000公里射杀电竞对手】据美国媒体报道，一男子驱车 3000 公里只为射杀电竞对手。案件的起因疑似两人在游戏中发生争执，嫌疑人开车 3000 公里将对手杀害，当特警试图逮捕嫌疑人时，他开枪自尽。
9月11日消息，今日晚间，阿里影业公告称，2020年9月11日，根据公司股东于2012年6月11日采纳的购股权计划向若干合资格参与者授出合共2690万份购股权。购股权将赋予承授人权利认购合共2690万股公司新股份，每股行使价1.144港元，有效期10年。
今日晚间，联想在北京全球总部未来中心举办了联想×学而思网校战略合作发布会暨“联想公开课”第一课，联想与好未来旗下学而思网校的正式建立战略..
今天稍早些时候，我们刚刚了解了Intel DG2独立显卡的一些情报，现在更激动人心的来了，第一次见到了它的PCB封装基底设计图，并确定了封装尺寸。In..
据中新网报道，今天，以“5G新基建，智领未来”为主题的5G创新发展高峰论坛在重庆举行。据最新公布的数据显示，目前，目前我国5G用户已经超过1. 1..
据电商报消息称，阿里巴巴正在和智联招聘洽谈合作，计划向其投资数亿美元。此次可能存在的新投资将产生协作，阿里巴巴的技术和客户基础或与智联招..
苏宁易购宣布，将于 9 月 25 日揭幕战当天上线英雄联盟S10 联合会员，联合会员售价 49 元，权益包含苏宁Super会员季卡、英雄联盟 5000 点券以及 5..
日前，刚上线电池回收服务的特斯拉，股价再次迎来上涨。截至发稿，特斯拉股价涨4.35%，报价437. 89 美元。目前，特斯拉市值为 4080 亿美元。..
人们普遍预计索尼将在周三公布PS5 和PS5 数字版的发布日期和价格信息，而上周微软已经公布了Xbox Series S和X的供货细节，索尼无疑面临着压力，尤..
微软宣布于今日通过其Xbox Game Pass Ultimate订阅服务发布150多款游戏。作为游戏流媒体功能，xCloud被捆绑到了Xbox Game Pass Ultimate中。微软将..
面对不确定的事物，好奇与恐惧是最难纾解的感受。求神拜佛，周易八卦，塔罗占卜……在以玄学为名的迷宫中，大多数人都在里面兜兜转转。在各个短视..
恺英网络发布公告称，公司全资子公司上海恺英以 1 元的价格，向周瑜转让所持浙江九翎70%的全部股权，公司将不再持有浙江九翎股权。恺英网络称，浙..
9 月 12 日，张韶涵在抖音开启了直播带货首秀。这场由歌手向主播的跨界，张韶涵究竟给我们交了一份怎样的答卷?..
16日，外媒援引知情人士消息称，汽车之家计划赴香港二次上市，最快可能在2021年初进行这一计划。据报道，汽车之家赴港二次上市融资规模将达到10亿..
9月15日，小米发布了“巨省电”新品——小米新3级空调，1.5匹，直流变频，静音设计，售价2299元。顾名思义，小米新3级空调支..
9月10日，华为开发者大会正式发布了全新的EMUI 11系统。作为一款全新的手机操作系统，EMUI 11在UX设计、分布式技术、安全隐私等多方面进行了全面升..
9月10日举办的2020华为开发者大会上，华为发布了全新的EMUI 11。EMUI11充分借鉴了鸿蒙2.0的分布式技术，能够实现更多不同设备的互联互通。据华为E..
2020年9月16日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于生理健康的知识的，问题是“听诊器最初被发明出来是为了什么？”这个听诊器大家都见过，当初发..
9月15日，峰米科技正式发布峰米激光影院4K Max，目前已上架京东预售，27999元，首发26999元。峰米激光影院4K Max，是峰米科技在激光电视产品上的又..
安全研究员Volodymyr Diachenko日前发现了硬件外围设备制造商雷蛇的安全漏洞。据报道，Volodymyr发现一个配置不正确的Elasticsearch集群，其中包含..
埃隆·马斯克的脑机接口公司 Neuralink 自 2019 年首次公开展示以来，激发了无数科技爱好者的想象力。而在马斯克构想的未来世界中，通过直接和大脑..
DoNews 9月15日消息（记者 程梦玲）特朗普的亲密盟友、共和党参议员乔西·霍利（Josh Hawley）9月15日发文，呼吁CFIUS（美国外国投资委员会）拒绝..