恺英网络公告：1元转让浙江九翎股权

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恺英网络公告：1元转让浙江九翎股权

2020-09-15 21:30 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月15日 消息:今晚，恺英网络发布公告称，公司全资子公司上海恺英以 1 元的价格，向周瑜转让所持浙江九翎70%的全部股权，公司将不再持有浙江九翎股权。恺英网络称，浙江九翎存在多起未结重大仲裁诉讼案件，判赔金额已达22. 9 亿元，且经评估公司评估，浙江九翎评估价值为-20. 6 亿元。

此次股权转让后，公司无需投入大量资源应对法律纠纷，预计会对公司产生积极影响。

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