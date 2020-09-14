小米集团副董事长林斌出售3.5亿股股票 金额至多10亿美元

据人民法院网公告显示，仅在今年1、 2 月疫情期间，就有 750 余家企业宣告破产。不得不说，中国大多数企业都在经历着一场史无前例的浩劫。但重创之下，仍有企业成为“例外”。比如小米集团第一季度财报数据显示其净利润 23 亿元，同比增长10.6%，疫情期间，小米10Pro也在发布当日，创下了 55 秒内销售额超过 2 亿元的好成绩。小米的逆势上扬与其引爆市场的核武器——爆品战略不无关系。生意的本质都是流量，而爆品是获取流量成本最