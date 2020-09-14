小米集团副董事长林斌出售3.5亿股股票 金额至多10亿美元

据彭博消息，小米集团副董事长林斌将出售3. 5 亿股公司股票，金额最高达 10 亿美元。出售价格为每股22. 55 港元至22. 85 港元。之后，林斌将有五年的禁售期。此次出售股份约占公司已发行B类股票的2%，占已发行股本总数的1.5%。据悉，林斌共持有小米2.2%的股份。
据彭博消息，小米集团副董事长林斌将出售3. 5 亿股公司股票，金额最高达 10 亿美元。出售价格为每股22. 55 港元至22. 85 港元。之后，林斌将有五年的禁售期。此次出售股份约占公司已发行B类股票的2%，占已发行股本总数的1.5%。据悉，林斌共持有小米2.2%的股份。
8月30日，小米公司发言人通过微博表示，近日媒体报道的“小米卫浴”上榜中国家居十大家居黑榜中的“小米卫浴公司”与小米集团完全无关，所使用的商标纠纷将在近期做出终审判决。
【小米辟谣小米卫浴上黑榜】据媒体报道，近日 2020 第四届中国家居品牌大会发布 “2019-2020 中国家居十大质量黑榜”，其中联邦家私、无印良品、水星家纺、“小米卫浴”等上黑榜。到小米卫浴后很多人猜想难道小米又开始设计“卫浴”的东西了吗?不过，小米公司很快就对此事进行了澄清，无任何关系。
昨日，针对“小米卫浴上家居黑榜”的报道，小米公司发言人发文回应称，“小米卫浴公司”与小米集团完全无关。同时，小米方面还表示：“早在2018年1月，我司即针对该公司使用“MIUI”商标进行无效宣告。近期，北京市高级人民法院作出终审判决，认定小米卫浴公司在多个商品或服务类别上申请注册了大0商标，其中除涉案商标外，还包括“小米”“XIAO MI“MI“小米之家““米优”“七牧王”等众多与他人具有较高知名度商标相同或近似的?
8月31日消息，昨天下午，小米公司发言人发布声明称，近日有媒体提及的“小米卫浴公司”与小米集团完全无关。据悉，日前，2019-2020中国家居十大质量黑榜正式发布，上榜企业中包括一家“小米卫浴”，引来业内外的关注。小米公司方面指出，早在2018年1月，小米即针对该公司使用“MIUI”商标进行无效宣告。声明称，近期，北京市高级人民法院作出终审判决，认定小米卫浴公司在多个商品或服务类别上申请注册了大量商标，其?
小米集团及生态链的产品覆盖范围越来越广，除科技领域外也渗透到了日常生活的各个角落，也让不少“李鬼”找到了可乘之机，比如不久前被法院判决败诉的“山东小米金融服务外包有限
今天凌晨，小米集团副总裁、供应链负责人、紫米电子创始人兼CEO张峰在微博发文称，一转眼已经是加入小米的第五年了，并感谢大家对他的支持和帮助。今天上午，小米创始人雷军转发表示，“
9月3日晚，格力集团在官方微信账号上宣布，公司已与小米、中信银行签署战略合作协议，格力将出资35.45亿元参与投资和管理小米集团发起的小米产业基金。据悉，合作围绕产业基金、金融服务、产业
小米妙享作为小米开发的一个手机和电脑之间协同共享的功能，可以大大提升大家在办公生活中的便利性，这个小米妙享具体有哪些功能可以使用呢，这里我们来一起看下具体的功能介绍。
今日，小米集团发布通知称，碧桂园原副总裁彭志斌加入小米，出任小米集团副总裁、首席人才官(CHO)，负责小米集团人力资源战略规划及制定、人力资源管理体系建设等工作，向CEO雷军和集团总裁王翔双线汇报。<br/> <br/>
【小米辟谣小米卫浴上黑榜】据媒体报道，2020 年 8 月 28 日，“2019- 2020 中国家居十大质量黑榜”发布。其中富亚涂料与联邦家私、林氏木业、无印良品、水星家纺、小米卫浴、新锦成陶瓷、亚萨合莱门锁、悍高五金、佳诺威木业一道，成为“2019- 2020 中国家居十大质量黑榜”主角。
小米妙享是小米推出的在设备间共享协作的功能，帮助用户快速在手机和电脑之间传输数据或者同屏协作，这里我们来看下小米妙享这个功能什么时候可以正式上线。
8月24日消息，小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军表示，小米的十年就是移动互联网的十年，和这个伟大的时代同行，是我们最大的荣幸。雷军问广大网友，当我们回首过去十年时，大家觉得小米做
8月15日消息，小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军在小米十周年公开演讲中推出了小米首部官方授权传记《一往无前》。这部传记记录了小米10年的创业历程，透露了雷军创业过程中及小米成长历程
8月28日消息，小米集团手机部总裁曾学忠展示了小米第三代屏下相机技术。曾学忠介绍，小米第三代屏下相机技术已经达到量产水准，明年量产商用。小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰科
8月11日，小米透明电视发布，这是世界第一台量产的透明电视，售价49999元！首批被预定抢光。8月16日付尾款后预计45天到货，也就是说，首批拿到小米透明电视的消费者要等到10月份了。如果你对这
小米妙享是小米公司推出的设备间文件共享传输的功能，可以支持手机和笔记本在内的跨屏协作，通过该功能可以快速地将图片、文件等在手机和电脑之间传输，下面我们来看下小米妙享功能的介绍。
在昨晚的首次直播中，雷军在谈到 98 寸电视时回忆称，小米的 98 英寸电视是为了满足丁磊需求。他称，在 2019 年乌镇大会上跟丁磊喝酒时，丁磊称他们公司办公室用的都是小米电视。
昨日，小米集团公布2020年中期业绩，营收和利润表现超出市场预期。上半年总收入达到人民币1032亿，同比增长7.9%；经调整净利润57亿元。2020年Q2收入人民币535亿，环比增长7.7%；经调整净利润人
据人民法院网公告显示，仅在今年1、 2 月疫情期间，就有 750 余家企业宣告破产。不得不说，中国大多数企业都在经历着一场史无前例的浩劫。但重创之下，仍有企业成为“例外”。比如小米集团第一季度财报数据显示其净利润 23 亿元，同比增长10.6%，疫情期间，小米10Pro也在发布当日，创下了 55 秒内销售额超过 2 亿元的好成绩。小米的逆势上扬与其引爆市场的核武器——爆品战略不无关系。生意的本质都是流量，而爆品是获取流量成本最
小米10至尊纪念版在有线、无线充电方面又一次取得突破，有线达到了120W，无线充电也高达50W，4500mAh大电池仅需40分钟即可充电100%。有好马自然也需要好鞍来配，小米带来了立式风冷无线充55W，
9月14日，美国财政部长姆努钦接受媒体采访时称，TikTok最终解决方案的截止日期是9月20日，目前两个程序正在进行，一个是美国CFUIS（美国外资投资委..
DoNews 9月14日消息（记者 吴丽）9月14日，美国财政部长姆努钦接受媒体采访时称，TikTok最终解决方案的截止日期是9月20日，目前两个程序正在进行，..
百度网盘一直颇受争议，最近阿里云网盘的横空出世，提供高达11MB/s的非会员下载峰值速度，更是再次将百度网盘推上了风口浪尖。百度网盘也很快发布..
据媒体报道，美国财政部长姆努钦表示，TikTok的最后交易期限是9月20日。他还称，外国投资委员会将在本周审查甲骨文对TikTok的报价，并与甲骨文进行..
9月14日晚间，海底捞创始人兼董事长张勇在一次直播节目中表示，自己当年开火锅店是因为想过上好日子和买房结婚，后来不断开店扩张，则是因为想帮助..
针对媒体报道的“下载蚂蚁金服APP贷款被骗”一事，支付宝在其官方微博澄清：没有叫“蚂蚁金服”的App。最近有国内媒体报道，..
稍早前，CNMO发现拼多多上线了iPhone 12预约页面，相关页面写着“iPhone 12即将全网首发，来的刚刚好，北京时间2020年9月16日1点即将发售，敬请期..
据外媒报道，最新的Chrome稳定版85.0.4183. 102 终于默认提供了标签组，并且当用创建标签组时它们也是可折叠的。标签组曾是Firefox的一个流行功能..
9月14日，在上海举行的“第五届国际氢能与燃料电池汽车大会”上，记者了解到，上海正着力打造氢燃料电池汽车产业高地，计划在 3 年内，实现氢燃..
基于 Chromium 的新版 Edge 浏览器不仅在发现密码泄漏之后能向用户示警，现在还可以为在线用户推荐强密码。如果用户选择这项功能，那么 Edge 就..
和美团合并 5 年后，大众点评的名字正式从美团“消失”了。9 月 11 日，美团点评在港交所发布公告称，公司名称拟简化为美团，公司名称的简化不会..
9月14日晚，猫眼电影宣布，自电影院复工以来，用时56天，全国票房突破50亿！排名前三为《八佰》《我在时间尽头等你》《信条》，其中《八佰》单片超..
HDMI 2.1标准早在2017年11月就发布了，带宽高达48Gbps，能支持到10K分辨率显示，但时至今日，相关产品仍然寥寥无几。终于，最新发布的RTX 30系列显..
9月14日消息，今天，中信集团与阿里巴巴集团、蚂蚁集团在杭州签署全面深化战略合作协议。三方将充分整合各自优势资源升级业务合作，以互联网科技创..
爱奇艺超前点播案又有了新的进展!今日，爱奇艺超前点播案原告律师吴声威在其个人微博发文称，爱奇艺超前点播案二审将于 9 月 23 日上午在北京第四..
潮人说这个活动千万别错过帝都清爽的九月还没过一半远方的十一假期还略显漫长谁来解救都市年轻人当下无处安放的躁动!///来来来，音乐可抵岁月漫长..
稳捷血糖仪是我们生活中常见的一款家用血糖仪品牌，相信家中有高血糖患者的人都了解过这个牌子的血糖仪。现在社会中家中备有一台家用血糖仪已经成..
近期，北银消费金融公司为践行“以人民为中心”的发展思想，统一部署，积极组织开展一系列金融宣教活动，通过线上、线下多种渠道，为消费者讲解基..
以一己之力带火DeFi的“流动性挖矿”为圈内输送了一个又一个的暴富故事，但随着DeFi挖矿的愈演愈烈，问题也是日益显露。DeFi的流动性挖矿对于资金..
谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)在9月14日表示，谷歌的目标是，到 2030 年完全使用可再生能源，为其数据中心和办公室提供动力，从而成为全..