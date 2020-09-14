小米集团副董事长林斌出售3.5亿股股票 金额至多10亿美元

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小米集团副董事长林斌出售3.5亿股股票 金额至多10亿美元

2020-09-14 20:19 · 稿源：站长之家

据彭博消息，小米集团副董事长林斌将出售3. 5 亿股公司股票，金额最高达 10 亿美元。出售价格为每股22. 55 港元至22. 85 港元。之后，林斌将有五年的禁售期。此次出售股份约占公司已发行B类股票的2%，占已发行股本总数的1.5%。据悉，林斌共持有小米2.2%的股份。

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