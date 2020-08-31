建行回应“上线数字人民币钱包”：未正式上线，测试已结束

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建行回应“上线数字人民币钱包”：未正式上线，测试已结束

2020-08-31 16:33 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月31日 消息：据新华社报道，针对“建设银行手机APP上线数字钱包”一事，建设银行方面回应称这只是银行于 28 日在手机银行系统开展的相关功能测试，并不意味着数字人民币正式落地发行，目前本次测试已经结束。

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目前，该页面显示“该功能暂未正式对外提供服务，敬请期待”，数字货币个人申请功能已经暂时下线。

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针对已在建行数字人民币钱包充值的用户，建行客服称，系统将对已开立的数字人民币钱包自动注销，用户转入的款项会在 8 月末前退回至绑定的储蓄账户。

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