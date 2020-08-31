建行回应“上线数字人民币钱包”：未正式上线，测试已结束

1.共识：一切的价值都来源于人们的共识，也就是物品外在的预期价值。比如钻石本身没有多大价值，但是经过珠宝商的宣传演绎，把它包装成了爱情永恒的象征，来保持对人们的吸引和产生共识，从而具有了巨大的价值。所以社会上对某个币种的应用前景怎么看，符不符合的人类和社会发展，大家对它的预期怎么样，信心如何？应势才能长久，取势才能致远。只有符合趋势才能稳定发展。人气，也是一种巨大的价值。只有当大众接纳并认可，行业或