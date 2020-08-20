央行：二季度移动支付业务301.41亿笔 同比增长33.61%

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央行：二季度移动支付业务301.41亿笔 同比增长33.61%

2020-08-20 10:44 · 稿源：站长之家

今日，央行发布了 2020 年第二季度支付体系运行总体情况，报告显示，二季度，银行共处理电子支付业务577. 70 亿笔，金额674. 01 万亿元。其中，移动支付业务301. 41 亿笔，金额106. 17 万亿元，同比分别增长26.99%和33.61%。

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