雷军：将于8月16日晚上8点在抖音进行直播

【TechWeb】伴随着小米10超大杯的消息愈发火热，雷军也在加紧为其花式预热。今日上午，雷军发布微博称：“有朋友问我，最近流行直播带货和演讲，你怎么看？“疑似为其直播带货做铺垫。众所周知，目前数码硬件的直播带货普遍集中在抖音和快手两家，前锤子科技CEO罗永浩目前就在抖音直播风生水起，而雷军是否会布其后尘在抖音为小米新品直播带货尚未可知。不过，无独有偶，据网友反馈，雷军目前已经正式入驻B站。其B站UID为“6467308