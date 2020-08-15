雷军：将于8月16日晚上8点在抖音进行直播

今日，雷军表示，将在8月16日晚上在抖音进行直播，雷军称：“这不仅仅是一场“直播带货”，更想讲讲我最爱的新品和爆品背后的故事。 ”
【TechWeb】伴随着小米10超大杯的消息愈发火热，雷军也在加紧为其花式预热。今日上午，雷军发布微博称：“有朋友问我，最近流行直播带货和演讲，你怎么看？“疑似为其直播带货做铺垫。众所周知，目前数码硬件的直播带货普遍集中在抖音和快手两家，前锤子科技CEO罗永浩目前就在抖音直播风生水起，而雷军是否会布其后尘在抖音为小米新品直播带货尚未可知。不过，无独有偶，据网友反馈，雷军目前已经正式入驻B站。其B站UID为“6467308
近日，自小米十周年雷军“一往无前”演讲之后，小米官方账号@小米直播间 每晚也在抖音准时开播，预告 8 月 16 日雷军抖音直播带货首秀，并向广大“米粉”讲解 8 月 16 日当晚的购物攻略，同时征集“米粉”心中的明星产品。截至目前，结合官方直播间主持人连续多晚的“爆料”，以及业内人士的分析推测，雷军首秀的小米产品清单基本呼之欲出——既有小米 10 至尊纪念版、红米 Redmi K30 至尊纪念版、小米透明电视这些号称“小米十年?
【董明珠向雷军发起新赌约】据央视新闻消息，今日在央视新闻相对论节目中，董明珠回应「如果再跟雷军打赌，赌什么？」：格力在空调领域拥有核心技术，现在是走在领先地位。格力要在保持主业不变的情况下，让中国的装备在世界上叫得响！请雷军提出自己行业的目标。
小米十周年演讲结束后，雷军又马不停蹄地宣布，将进行一场直播带货，8月16日晚20:00将迎来自己的直播带货首秀。当然，雷军带货并不像罗永浩一样是全职，而是“兼职”。今日，小米
在今日的央视新闻上，谈及“雷军在小米十周年演讲上认输赌约”一事，董明珠表示，那是因为站在剧本这个一个角度，需要做到这样一个对话，因为当时我们不是一个行业，格力是重资产，雷军的小米是轻资产，不再一个平面上比赛。
小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军在小米十周年公开演讲中回应了与格力电器董事长兼总裁董明珠的赌约。雷军在演讲中表示，2013年我们被选为中国经济年度人物，编导在后台和我俩说，你们能不
昨日晚间的小米十周年演讲上，谈及与董明珠打赌一事，雷军正式承认自己输了。但是雷军表示，在与董明珠赌约结束后的第二年，小米营收就超越了格力。雷军调侃称：“后悔赌的是五年而不是六年，后悔招惹董大姐。那个时候我们如日中天，信心爆棚，膨胀了”
2014年，小米启动手机芯片自研。2017年，小米发布了第一代澎湃S1芯片，但此后就再也没有关于澎湃的官方消息，坊间说法称澎湃S2流片五次均告失败。在今天的小米十周年演讲上，雷军亲口承诺，澎
8月6日消息，小米公司公布了小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军的“麻辣问答”第二期。
今日晚间，雷军发微博称：“世上只有一种真正的英雄主义，就是认清了生活的真相后依然热爱生活。”此句出自罗曼·罗兰的《米开朗基罗传》 。资
8 月 11 日晚上，雷军十年演讲发布会，小米十周年发布会在今晚上演，这次发布会除了要介绍小米 10 周年以来的发展之外，还会推出小米 10 至尊纪念版、红米K30 至尊纪念版等多款产品，以下是本次直播的时间以及直播地址介绍。
今日雷军在与网友就有关小米 MIX α 的问题展开沟通时表示，小米 MIX α 是预研项目，量产难度太大，已经放弃了。据雷军此前透露，小米 MIX α 早在 2 年前开始研发，前后投入了 1000 位工程师，总投入达到了 5 亿元人民币。
【TechWeb】7月26日消息，全国各地高考分数已经陆续放榜，各地考生进入填报志愿的人生关键时刻。小米集团董事长、武汉大学1987级计算机系校友雷军就录制了一段小视频，喊话学子报考武汉大学。雷军表示，武汉大学是中国最美丽的大学。自己在大一时候在图书馆偶然看到了“硅谷之火“，这本书点燃了自己心中的创业火种。他喊话道：”就是在武汉大学，我建立了自己的梦想。同学们，如果你相信梦想的力量，欢迎你们报考武汉大学！我在?
在今晚的十周年演讲中，雷军回忆小米国际业务拓展时表示，成功往往不是规划出来的，危机是你想不到的机会。他回忆道，2015年，印度业务刚起步，惹出10亿巨量库存。一年多的全球“救火&rd
8月13日消息，据媒体报道，董明珠在节目中谈到雷军认输赌约称，我们不是一个行业，当时我很有信心是因为我了解制造业，我当时非常冷静。“我们一定要有清醒的认识，我们不是战胜某个人才
我们为啥招惹董大姐带来这么多烦恼?直到最近，我才想清楚：那个时候我们，信心爆棚，的确膨胀了。很快，小米就遭遇到成长的烦恼。经过这次打赌，我对制造业的理解又加深一步，同时也更了解格力了。格力确实是中国制造业的典范，值得我们认真学习。
小米手机自从定价1999元开始，高性价比就成为小米手机的重要标签之一。8月7日消息，小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军在接受采访回应“小米这十年最不成功的是什么”时表示，我们
8 月 3 日，小米董事长兼CEO雷军在微博上宣布，小米十周年主题演讲将于 8 月 11 日晚19： 30 举行。据介绍，这场演讲雷军将主要谈及三方面内容：
今天看到一个有意思的统计，相比明星带货的平台选择TOP3：淘宝、抖音、快手；“总裁”开播带货的前三大平台有显著差异，变成了：淘宝、京东、微信小程序。
8月13日消息，雷军在微博上分享了认识郭台铭的经历，称刚开始我认识他，他不认识我。雷军表示，当年拉@小米洪锋 创业的时候，他问我，“你认识郭台铭吗？”我说，“郭台铭？
近日有关华为Mate40系列的消息频繁在网上曝光，该系列手机将有 4 款，分别是Mate40、Mate40 Pro、Mate40 Pro+以及保时捷设计版。 8 月 15 日，Mat..
【成都4万年轻人开网店卖汉服】据媒体报道，如今，“汉服热”愈发升温，在城市的大街小巷尤其是热门旅游景点，越来越多的人身着汉服出行拍照。大家..
【吴亦凡说药水哥眼神特别无助】据媒体报道，昨天晚上爱奇艺千呼万唤始终出来的《中国新说唱》终于开播了，现场海选状况百出，首播就话题满满。此..
根据最新的WHOIS记录，苹果最近注册了域名AppleOriginalProductions.com，新记录显示，苹果公司在本周四获得了该域名。该记录的域名信息将苹果公司..
8 月 14 日，CNMO发现OPPO有一款5G新机入网工信部。根据工信部信息来看，入网的这款OPPO新机应该是一款中端手机。..
8 月 15 日傍晚，华为Mate40系列的相关配置信息再度在网上曝光，但是与以往不同的是，这回曝光的是手机拍照参数。这次曝光的参数涵盖两款机型，不..
日前海南省工业和信息化厅、省公安厅、省交通运输厅联合印发了《海南省智能汽车道路测试和示范应用管理办法（试行）》。这是海南首个智能汽车政策..
不知不觉都已经2020年了，随着越来越多的手机支持无线充电功能，无线移动电源成为了大家生活必备品的趋势已经越来越明显，因此市场上也诞生了不少..
凭借越级配置以及标杆品质，荣耀智慧屏X1系列成为大屏行业当仁不让的标杆产品，时值荣耀智慧屏周年庆以及815家电节，荣耀也为用户准备了双重福利，..
自从公共自行车、共享单车等物联网分时租赁产品遍布我国各地之后，共享雨伞、共享陪护床、共享轮椅、共享按摩椅等等，各种共享产品(物联网分时租赁..
由姜潮、尤靖茹主演的古装轻喜剧《女世子》已于 8 月 13 日20： 00 登陆腾讯视频，本周会员可直接看 10 集，仅一晚播放量已破千万。姜潮饰演的五皇..
现在放暑假了，学生党最好的娱乐方式之一就是玩游戏了，但是和小伙伴们一起吃鸡经常吵到一旁的家长，特别是晚上，建议大家和笔者一样备上一款真无..
随着真无线耳机的普及，越来越多的消费者选择用它们取代有线耳机，蓝牙耳机已渐渐成为很多人日常通勤的标配。当然，消费者对耳机的需求也在持续升..
蓝牙耳机的出现让我们远离了线材缠绕的烦恼，无论是在通勤还是运动之时佩戴起来非常方便。而由于需求量增大的同时，众多真无线蓝牙耳机品牌纷纷涌..
近几年，经济层面的高速发展使得人才需求也空前加大。各行各业对于高素质的精英人才的需求量与日俱增，使得职场上的工作者纷纷选择利用在职读研的..
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喝水是人最基本的生理需求，与吃饭一样重要。当前生活品质的提高，人们喝水已不只是注重能否解渴，还要看是否干净、卫生，对健康有益。这也使得净..
苏宁易购官方消息，8月17日晚，作为电商界文艺委员的苏宁易购，将携手东方卫视，再次奉送一场超级秀晚会。随着晚会时间临近，苏宁易购818超级秀的..
苏宁易购818大促自8月10日全面启动以来一直备受关注，即将播出的苏宁易购818超级秀也因重磅群星加盟赚足了眼球。此次超级秀作为电商文体委发力的重..
近些年，随着时代的进步，科学技术有了显著的发展，国民收入水平也逐渐提升，那么追求高品质、智能化的质感人生就成了大众的新追求。在众多的精致..