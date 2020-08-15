雷军：将于8月16日晚上8点在抖音进行直播

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雷军：将于8月16日晚上8点在抖音进行直播

2020-08-15 16:19 · 稿源：站长之家

今日，雷军表示，将在8月16日晚上在抖音进行直播，雷军称：“这不仅仅是一场“直播带货”，更想讲讲我最爱的新品和爆品背后的故事。 ”

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