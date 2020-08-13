饿了么起诉美团 称其不正当竞争索赔100万元

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饿了么起诉美团 称其不正当竞争索赔100万元

2020-08-13 09:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月13日 消息:日前，中国裁判文书网披露了饿了么经营主体上海拉扎斯信息科技有限公司与美团外卖经营主体北京三快在线科技有限公司、北京三快科技有限公司相关商业诋毁不正当竞争纠纷案件一审民事裁定书。

裁定书显示，上海拉扎斯信息科技有限公司称二被告通过美团平台逼迫商户二选一的行为侵害了原告的合法权益，是不正当的竞争行为，严重破坏了市场竞争秩序。经商家反映，二被告通过美团平台向商户推送诋毁饿了么平台的信息以及威逼商家不与饿了么合作、只与美团独家合作的信息。被告的不正当竞争行为给原告造成了严重的损失，破坏了正常的市场竞争秩序。

法律

对此，上海拉扎斯信息科技有限公司向天津市第二中级人民法院提出诉讼请求如下：

1.依法判令二被告立即停止不正当竞争行为，包括但不限于立即停止诋毁原告商誉、虚假宣传等行为;

2.依法判令二被告立即停止不正当竞争行为，包括但不限于停止各种对商户采取的威逼手段，迫使其使用被告独家服务的行为;

3.依法判令二被告连续三个月在美团App首页显著位置、美团网站(××)首页显著位置及全国有影响力的报纸上就其不正当竞争行为发表声明，消除影响，并连续三个月在美团外卖商家版发送消除影响的通用消息;

4.依法判令二被告赔偿原告经济损失及为制止被告的不正当竞争行为而支出的合理费用共计人民币 100 万元;

5.依法判令二被告承担本案全部讼费用。

据裁定书显示，天津市第二中级人民法院表示，根据相关法律及司法解释的规定，本案被诉侵权行为实施地与被告住所地均位于北京市海淀区，故本案应由北京市海淀区人民法院管辖。当前该案件已移交至北京市海淀区人民法院处理。

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