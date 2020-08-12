美团点评推“夜宵狂欢节”，2亿夜间流量扶持夜宵商家

站长之家获悉，美团点评平台将推出“夜宵狂欢季”活动，对于夜宵商户和夜宵时段使用的套餐和代金券，美团和大众点评平台会倾斜亿级夜间流量进行扶持。除了存在严重违约的商户、暂停营业的商户、评分小于等于 3 星的商户等都可以参与此次活动。

为了保证不同品类和层次的商户都可以参与，平台为这次活动设置了以下四种不同的参与方式：1、上线满足条件的夜宵套餐;2、秒杀夜宵专场;3、夜宵大促会场;4、夜宵专场直播。