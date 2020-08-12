美团点评推“夜宵狂欢节”，2亿夜间流量扶持夜宵商家

站长之家获悉，美团点评平台将推出“夜宵狂欢季”活动，对于夜宵商户和夜宵时段使用的套餐和代金券，美团和大众点评平台会倾斜亿级夜间流量进行扶持。除了存在严重违约的商户、暂停营业的商户、评分小于等于 3 星的商户等都可以参与此次活动。
为了保证不同品类和层次的商户都可以参与，平台为这次活动设置了以下四种不同的参与方式：1、上线满足条件的夜宵套餐;2、秒杀夜宵专场;3、夜宵大促会场;4、夜宵专场直播。
站长之家获悉，美团点评平台将推出“夜宵狂欢季”活动，对于夜宵商户和夜宵时段使用的套餐和代金券，美团和大众点评平台会倾斜亿级夜间流量进行扶持。除了存在严重违约的商户、暂停营业的商户、评分小于等于 3 星的商户等都可以参与此次活动。
为了保证不同品类和层次的商户都可以参与，平台为这次活动设置了以下四种不同的参与方式：1、上线满足条件的夜宵套餐;2、秒杀夜宵专场;3、夜宵大促会场;4、夜宵专场直播。
【TechWeb】7月13日消息，美团点评对外发布公告称，于2020年7月2日至7月10日，美团因员工根据首次公开发售前雇员股份激励计划行使购股权而合计发行200.2万股B类普通股。公告内容显示，美团根据首次公开发售前雇员股份激励计划–受限制股份单位的归属而于2020年7月10日发行1693.73万股B类普通股股份。此外，美团根据首次公开发售后股份奖励计划奖励股份的归属而于2020年7月10日发行485.09万股B类普通股股份。
【TechWeb】8月4日消息，美团点评午后涨幅扩大至8%，股价一度达到217.6港元，创上市以来新高，市值近1.3万亿港元。截至发稿，美团点评涨8.37%，报217.4港元，总市值为1.28万亿港元。7月，美团发布组织调整公告称，为进一步探索社区生鲜零售业态，满足差异化消费需求，推动生鲜零售线上线下加速融合，将成立“优选事业部”，进入社区团购赛道，由美团高级副总裁、S-team成员陈亮负责。同时，原小象事业部更名为“买菜事业部”，继?
今日，美团点评发布公告称，公司于 2020 年 7 月 20 日根据上市后购股权计划授出125. 5 万份购股权予若干公司的员工，购股权行使价为每股195. 98 港元，有效期为 10 年。
有商家向亿邦动力爆料，快手已入局本地服务，鼓励商家使用其相关服务。除了在商品交易方面的大迈步，抖音和快手的触角也伸向了本地生活服务领域。
【TechWeb】8月4日消息，据网上爆料的截图显示，美团创始人王兴今日在饭否谈及美团股价时表示，美团这家公司不是为了股价而存在的，我个人更不是。 美团点评午后涨幅扩大至8%，创上市以来新高，市值达1.27万亿港元。国盛证券基于对美团盈利的更好预期和更高确定性，上调2021年目标价至247港币，维持买入评级。国盛证券预计美团二季度业绩环比有明显提升。
今日，美团月付宣布启动预计总额 50 亿元的提额计划。即日起，凡开通美团月付服务的用户，均有机会自动获得几百至一两千元不等的提额。美团月付方面表示，此举旨在满足用户日益旺盛的信用消费需求，带动用户消费热情，助推餐饮、休闲娱乐等受疫情冲击较大的本地生活行业加速回暖。
14日晚间，针对美团CEO王兴“专业球员跑不过清华普通男生”的言论，中国足球名宿范志毅喊话王兴称：“美团那人让他别凑热闹了。你管好自己的企业，多挣钱，为老百姓谋点福利，同时为自己的员工创造一些福利。哪时候有球员说你美团没送好。中国足球没有一直好过，我们也都着急，都是在不断努力。在中国足球艰难的时候落井下石，没必要，真的没必要。说可以，胡说就大可不必!
8月5日消息，据媒体报道，北京朝阳区发生了一起美团外卖小哥与女店员互殴的事情。网上曝光的视频显示，两名美团外卖小哥与两名女子发生冲突，女子欲脱鞋打人，反被外卖小哥按倒殴打。据媒体
天眼查APP显示，近日，汉海信息技术（上海）有限公司发生工商变更，穆荣均退出公司法定代表人，由张晶接任。汉海信息技术（上海）有限公司成立于2006年3月，注册资本1.95亿美元，法定代表人为张晶，公司经营范围包括多媒体信息技术、数据通讯、无线电工程、电子产品的设计等，由DianPing（Hong Kong）Limited100%持股。值得注意的是，穆荣均目前仍担任汉海信息技术（上海）有限公司的执行董事。
【美团回应取消支付宝支付】据媒体报道， 7 月 29 日，有用户发帖称在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，其次微信支付，而支付宝支付未在支付选择列表上。
近日，汉海信息技术(上海)有限公司发生工商变更，穆荣均退出公司法定代表人，由张晶接任。资料显示，汉海信息技术(上海)有限公司成立于 2006 年 3 月，注册资本1. 95 亿美元，法定代表人为张晶，公司经营范围包括多媒体信息技术、数据通讯、无线电工程、电子产品的设计等，由DianPing(Hong Kong)Limited100%持股。值得注意的是，穆荣均目前仍担任汉海信息技术(上海)有限公司的执行董事。
7 月 9 日- 11 日， 2020 年世界人工智能大会云端峰会在上海隆重召开。本次大会以“智联世界，共同家园”为主题，来自全球各地的产业、学术等各界代表围绕如何把技术更好地应用于人类共同家园的建设等问题展开深入探讨。美团首席科学家、AI平台部总经理夏华夏参与了本次大会国际智能城市峰会论坛，并首次公布了美团在AI科技领域的布局和愿景，向大众揭开了美团AI的神秘面纱。（美团首席科学家夏华夏演讲）在大会的国际智能城市峰会
DoNews 7月29日消息（记者 丁凡）近日，有用户在使用美团支付时发现美团已经取消了支付宝的选项，除了美团月付和银行卡支付外，用户还可以选择微信支付和Apple Pay。据悉，这已经是美团第三次关闭支付宝支付了，之前在2016年和2018年均有用户反映无法使用支付宝支付。
DoNews 7月23日消息（记者 刘文轩）据Tech星球消息，美团近期在部分地区测试一个名为“拼好饭”的产品，用户可在美团外卖app或美团外卖小程序中体验这一功能。“拼好饭”功能主打低价拼单、免包装费和物流费等优惠功能，但用户目前只能在微信小程序中进行拼单，并且每天只能参与4次。用户通过“拼好饭”进行拼单，参与的拼单活动仅限在发起人选择的门店下单，菜品也有一定限制，用户一旦拼单成功，就不能在此基础上加购其他菜品或?
根据去哪儿网的数据， 2020 年第一季度，国内四星级以上酒店客房均价分别为每间夜 774 元、 593 元、 529 元，逐月递减。 2 月，国内四星级以上酒店入住人数下降87%。
2020 年，“本地生活”成了互联网圈竞相押注的热门赛道。前有美团上线买菜业务，进一步强攻本地生活服务功能;后有支付宝大改版，由支付平台升级为数字生活开放平台; 7 月，饿了么新增休闲玩乐、日化/医美等服务，横向打通整个本地生活服务。
据天眼查数据显示，美团关联公司北京三快科技有限公司于 2019 年 12 月申请的“美团无人配送”商标于近日更新状态，当前状态为“初审公告”，国际分类为38-通讯服务
DoNews 8月10日消息（记者 刘文轩）天眼查信息显示，近日，美团关联公司北京三快在线科技有限公司发生工商变更，王兴退出监事，由宋哲接任。北京三快在线科技有限公司成立于2011年5月，注册资本约26.76亿美元，法定代表人为美团联合创始人穆荣均，经营范围包括计算机软件技术、网络技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等。
除了在商品交易方面的大迈步，抖音和快手的触角也伸向了本地生活服务领域。日前，抖音在商户个人主页新增了“门票预订”、“酒店预订”功能，快手也在首页导航内置了“本地生活服务”的入口。
近日，美团、饿了么两大互联网巨头关于支付方式支持的争论引发广泛热议，双方也是在各种渠道你来我往，毫不客气。最初是有用户发现，美团的支付方式不再包含支付宝，只有美团月付、微信支付、
腾讯控股今日发布2020年第二季度及上半年未经审计财务报告，报告显示，腾讯第二季度营收1148.83亿元，同比增长29%；期内公司权益持有人应占盈利为..
Intel处理器产品线众多，调整也是经常的事儿，但是直接砍掉一个延续多年的产品线，确实不多见。据外媒报道，Intel Y系列超低功耗处理器已经进入EO..
腾讯公司今天下午发布了2020年Q2季度财报，当季营收1148.83亿，同比增长29%，净利润达到301.53亿，同比增长28%。具体来说，腾讯的增值业务贡献了6..
阿里巴巴旗下大数据营销平台阿里妈妈最近又有新动向。8月12日，阿里妈妈在杭州开展“阿里妈妈M峰会”，重新定义数字时代的品牌广告，联合大淘系打..
iPad Air4 传闻似乎正如火如荼地进行着，据一位爆料人透露，苹果可能也在为即将到来的平板电脑准备Magic Keyboard配件。目前，只有 11 英寸和12. ..
“2020Leader闪耀系列新品上市时尚综艺秀”在上海艺仓美术馆举办，现场发布了行业首套流星银外观家电——Leader闪耀系列。作为行业内的年轻品牌，..
有网友在央视新闻微博留言称“早该整治了”，也有网友表示，“你吃可以，不要吃了再吐出来。不仅浪费食物还破坏身体，这种单纯想博眼球的吃播应该..
2020年下半年了，全球的5G网络都在高速发展中，中国是全球规模最大的，全年预计建成80万5G基站，发展2亿用户。就在5G发展的同时，6G网络技术也提上..
【波音7月没有任何新订单】据彭博消息， 8 月 11 日周二，美国最大的出口制造商之一波音公司发布了 2020 年 7 月的商用飞机订单与交付数据。..
苹果本周重新推出了Apple Music网络播放器的“beta版”，并进行了一些调整，使该服务与相应的应用版本保持一致，这些应用版本将作为iOS14 和macOS..
8月13日，Epic正式开启了遗迹灰烬重生的免费领取活动，这款游戏在之前得到了大量玩家的喜爱，没想到epic喜加一会送遗迹灰烬重生，所以今天就来为大..
内容平台们似乎很久没有新闻了。一方面，三足鼎立的格局几乎已成定数，动辄数亿的补贴大战硝烟渐熄;另一方面，边际效应不断强化，内容池不断扩大..
在Q2 业绩会上，腾讯表示美国收入在全球收入的比重不到2%，美国业务在其广告总收入的比重不到1%。..
在今日的正和岛创变者年会开幕式上，科大讯飞董事长刘庆峰指出，被列入美国实体清单后，很多人担心科大讯飞能否继续保持全球领先的地位，但在近期..
2020年8月13日，支付宝蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，此次的问题是动物类，“漂亮的金鱼，是由什么鱼演变而来的?”这个算是比较难回答的，很容易就..
8月12日，科大讯飞董事长刘庆峰在正和岛创变者年会上表示，自去年被美国列入实体清单后不能再买美国芯片，但科大讯飞在近期最权威的英文语音识别比..
DoNews 8月12日消息（记者 丁凡）今日，微软宣布微软Surface Duo将会在9月10日发售。据悉，Surface Duo是一款双屏手机，搭载骁龙855，预装Android..
继 7 月推出灰色玛瑙(Gray Onyx)和蓝色大理石(Blue Marble)配色之后，一加又证实了尘灰色(Gray Ash)版本的 OnePlus Nord 将于 10 月份与大家见面。..
小米10至尊纪念版和Redmi K30 至尊纪念版两款手机在小米十周年主题演讲上如期而至。作为小米 10 周年献礼之作，两款产品诚意满满。其中小米 10 至..
8 月 12 日，CNMO发现realme有两款新机入网了工信部，型号名分别是RMX2200 和RMX2176。由于这两款新机已经入网，我们得以知道这两款新机的外观和配..