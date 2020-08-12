美团点评推“夜宵狂欢节”，2亿夜间流量扶持夜宵商家

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 美团最新资讯 > 正文

美团点评推“夜宵狂欢节”，2亿夜间流量扶持夜宵商家

2020-08-12 20:33 · 稿源：站长之家

站长之家获悉，美团点评平台将推出“夜宵狂欢季”活动，对于夜宵商户和夜宵时段使用的套餐和代金券，美团和大众点评平台会倾斜亿级夜间流量进行扶持。除了存在严重违约的商户、暂停营业的商户、评分小于等于 3 星的商户等都可以参与此次活动。

为了保证不同品类和层次的商户都可以参与，平台为这次活动设置了以下四种不同的参与方式：1、上线满足条件的夜宵套餐;2、秒杀夜宵专场;3、夜宵大促会场;4、夜宵专场直播。

网友热搜:

美团二清举报美团网武汉站送餐做美团还是饿了么美团打车登陆上海美团cms美团cfo美团盲人定制应用美团点评2019年新业务收入美团支付官网美团网期权美团独家协议能解除吗美团外卖满减神器在哪
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 美团点评发行485.09万股奖励股份

    【TechWeb】7月13日消息，美团点评对外发布公告称，于2020年7月2日至7月10日，美团因员工根据首次公开发售前雇员股份激励计划行使购股权而合计发行200.2万股B类普通股。公告内容显示，美团根据首次公开发售前雇员股份激励计划–受限制股份单位的归属而于2020年7月10日发行1693.73万股B类普通股股份。此外，美团根据首次公开发售后股份奖励计划奖励股份的归属而于2020年7月10日发行485.09万股B类普通股股份。

    美团点评 股份

  • 美团点评盘中股价创新高 市值近1.3万亿港元

    【TechWeb】8月4日消息，美团点评午后涨幅扩大至8%，股价一度达到217.6港元，创上市以来新高，市值近1.3万亿港元。截至发稿，美团点评涨8.37%，报217.4港元，总市值为1.28万亿港元。7月，美团发布组织调整公告称，为进一步探索社区生鲜零售业态，满足差异化消费需求，推动生鲜零售线上线下加速融合，将成立“优选事业部”，进入社区团购赛道，由美团高级副总裁、S-team成员陈亮负责。同时，原小象事业部更名为“买菜事业部”，继?

    美团点评

  • 美团点评：授出125.5万份购股权予若干公司员工

    今日，美团点评发布公告称，公司于 2020 年 7 月 20 日根据上市后购股权计划授出125. 5 万份购股权予若干公司的员工，购股权行使价为每股195. 98 港元，有效期为 10 年。

    美团 美团点评

  • 当抖音快手撞上美团

    有商家向亿邦动力爆料，快手已入局本地服务，鼓励商家使用其相关服务。除了在商品交易方面的大迈步，抖音和快手的触角也伸向了本地生活服务领域。

    抖音 快手 美团

  • 王兴：美团不是为股价而存在的 我本人更不是

    【TechWeb】8月4日消息，据网上爆料的截图显示，美团创始人王兴今日在饭否谈及美团股价时表示，美团这家公司不是为了股价而存在的，我个人更不是。 美团点评午后涨幅扩大至8%，创上市以来新高，市值达1.27万亿港元。国盛证券基于对美团盈利的更好预期和更高确定性，上调2021年目标价至247港币，维持买入评级。国盛证券预计美团二季度业绩环比有明显提升。

    美团 王兴 美团股价

  • 美团月付提额

    ​今日，美团月付宣布启动预计总额 50 亿元的提额计划。即日起，凡开通美团月付服务的用户，均有机会自动获得几百至一两千元不等的提额。美团月付方面表示，此举旨在满足用户日益旺盛的信用消费需求，带动用户消费热情，助推餐饮、休闲娱乐等受疫情冲击较大的本地生活行业加速回暖。

    美团 美团月付 美团月付提额

  • 范志毅喊话美团王兴

    14日晚间，针对美团CEO王兴“专业球员跑不过清华普通男生”的言论，中国足球名宿范志毅喊话王兴称：“美团那人让他别凑热闹了。你管好自己的企业，多挣钱，为老百姓谋点福利，同时为自己的员工创造一些福利。哪时候有球员说你美团没送好。中国足球没有一直好过，我们也都着急，都是在不断努力。在中国足球艰难的时候落井下石，没必要，真的没必要。说可以，胡说就大可不必!

    范志毅 美团 王兴

  • 美团外卖小哥与女店员互殴 商家：因为催菜发生口角

    8月5日消息，据媒体报道，北京朝阳区发生了一起美团外卖小哥与女店员互殴的事情。网上曝光的视频显示，两名美团外卖小哥与两名女子发生冲突，女子欲脱鞋打人，反被外卖小哥按倒殴打。据媒体

    美团外卖

  • 美团联合创始人穆荣均退出美团关联公司法人

    天眼查APP显示，近日，汉海信息技术（上海）有限公司发生工商变更，穆荣均退出公司法定代表人，由张晶接任。汉海信息技术（上海）有限公司成立于2006年3月，注册资本1.95亿美元，法定代表人为张晶，公司经营范围包括多媒体信息技术、数据通讯、无线电工程、电子产品的设计等，由DianPing（Hong Kong）Limited100%持股。值得注意的是，穆荣均目前仍担任汉海信息技术（上海）有限公司的执行董事。

    美团 穆荣均

  • 美团回应取消支付宝支付 美团月付、王兴回应全文

    【美团回应取消支付宝支付】据媒体报道， 7 月 29 日，有用户发帖称在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，其次微信支付，而支付宝支付未在支付选择列表上。

    美团 支付宝

  • 美团联合创始人穆荣均退出美团关联公司法定代表人

    近日，汉海信息技术(上海)有限公司发生工商变更，穆荣均退出公司法定代表人，由张晶接任。资料显示，汉海信息技术(上海)有限公司成立于 2006 年 3 月，注册资本1. 95 亿美元，法定代表人为张晶，公司经营范围包括多媒体信息技术、数据通讯、无线电工程、电子产品的设计等，由DianPing(Hong Kong)Limited100%持股。值得注意的是，穆荣均目前仍担任汉海信息技术(上海)有限公司的执行董事。

    美团 穆荣均

  • 美团首席科学家夏华夏：美团AI要像基础设施一般，无处不在

    7 月 9 日- 11 日， 2020 年世界人工智能大会云端峰会在上海隆重召开。本次大会以“智联世界，共同家园”为主题，来自全球各地的产业、学术等各界代表围绕如何把技术更好地应用于人类共同家园的建设等问题展开深入探讨。美团首席科学家、AI平台部总经理夏华夏参与了本次大会国际智能城市峰会论坛，并首次公布了美团在AI科技领域的布局和愿景，向大众揭开了美团AI的神秘面纱。（美团首席科学家夏华夏演讲）在大会的国际智能城市峰会

    美团AI 美团 人工智能大会

  • 美团取消支付宝支付

    DoNews 7月29日消息（记者 丁凡）近日，有用户在使用美团支付时发现美团已经取消了支付宝的选项，除了美团月付和银行卡支付外，用户还可以选择微信支付和Apple Pay。据悉，这已经是美团第三次关闭支付宝支付了，之前在2016年和2018年均有用户反映无法使用支付宝支付。

    美团 支付宝

  • 美团测试“拼好饭”功能 可拼单叫外卖

    DoNews 7月23日消息（记者 刘文轩）据Tech星球消息，美团近期在部分地区测试一个名为“拼好饭”的产品，用户可在美团外卖app或美团外卖小程序中体验这一功能。“拼好饭”功能主打低价拼单、免包装费和物流费等优惠功能，但用户目前只能在微信小程序中进行拼单，并且每天只能参与4次。用户通过“拼好饭”进行拼单，参与的拼单活动仅限在发起人选择的门店下单，菜品也有一定限制，用户一旦拼单成功，就不能在此基础上加购其他菜品或?

  • 为攻克最后一个堡垒，美团祭出了超级大招

    根据去哪儿网的数据， 2020 年第一季度，国内四星级以上酒店客房均价分别为每间夜 774 元、 593 元、 529 元，逐月递减。 2 月，国内四星级以上酒店入住人数下降87%。

    美团 美团酒店 美团超级团购

  • 抖音快手一只脚踏进美团、携程腹地

    2020 年，“本地生活”成了互联网圈竞相押注的热门赛道。前有美团上线买菜业务，进一步强攻本地生活服务功能;后有支付宝大改版，由支付平台升级为数字生活开放平台; 7 月，饿了么新增休闲玩乐、日化/医美等服务，横向打通整个本地生活服务。

    抖音 快手 抖音新功能

  • 美团申请无人配送商标 目前状态为“初审公告”

    ​据天眼查数据显示，美团关联公司北京三快科技有限公司于 2019 年 12 月申请的“美团无人配送”商标于近日更新状态，当前状态为“初审公告”，国际分类为38-通讯服务

    美团 美团无人配送商标 美团无人配送

  • 王兴退出美团关联公司监事 宋哲接任

    DoNews 8月10日消息（记者 刘文轩）天眼查信息显示，近日，美团关联公司北京三快在线科技有限公司发生工商变更，王兴退出监事，由宋哲接任。北京三快在线科技有限公司成立于2011年5月，注册资本约26.76亿美元，法定代表人为美团联合创始人穆荣均，经营范围包括计算机软件技术、网络技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等。

    王兴 美团

  • 开通本地生活服务 快手抖音能撼动美团吗？

    除了在商品交易方面的大迈步，抖音和快手的触角也伸向了本地生活服务领域。日前，抖音在商户个人主页新增了“门票预订”、“酒店预订”功能，快手也在首页导航内置了“本地生活服务”的入口。

    快手 抖音 本地生活服务

  • 美团/饿了么手撕支付算正常竞争吗？饿了么：我觉得不算

    近日，美团、饿了么两大互联网巨头关于支付方式支持的争论引发广泛热议，双方也是在各种渠道你来我往，毫不客气。最初是有用户发现，美团的支付方式不再包含支付宝，只有美团月付、微信支付、

    美团 饿了么 支付宝
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
2020苹果发布会 华为Mate40上市时间 腾讯音乐Q2财报 虎牙与斗鱼合并 小米十周年发布会 雷军回应与董明珠赌约 2020世界500强 微软回应断供谣言 RTX30系列显卡 贝壳找房赴美上市

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM