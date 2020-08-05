网店上架10块钱陪骂林有有服务 没骂爽不要钱

站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息：最近，电视剧《三十而已》大火，最狂绿茶林有有更是气得网友哭爹喊娘，不少入戏太深的网友边看边拿起了拖鞋，就差没把林有有从电视剧里拖出来打了。

《三十而已》频频上热搜，剧中林有有这个角色因为人物设定让很多人看剧看到咬牙切齿。有网店店主从中嗅到了商机，上架了 10 块钱一小时陪骂林有有的服务，并标明没骂爽不要钱。

从网友晒出的聊天截图可以看到，该网店提供的陪骂服务分畅聊模式和重点剧情吐槽等多种模式。

一买家选择了畅聊模式，直言和老公吐槽林有有反被说“这样骂一个女孩子不公平，她也不是故意的”。对此，客服立即展开畅聊模式，称“一般女孩子怎么可能随便舔陌生男人冰淇淋?并调侃称疫情期间要用公筷，你居然吃他的冰激凌!”

在详情页中，卖家称之所以推出这个服务，是因为看《三十而已》被小三林有有憋出内伤，因此想到一定有很多朋友有同样的心情，需要吐槽来发泄。因此就想到了这个点子。

卖家称自己已经追完所有剧集，对林有有的绿茶行径已形成 2 万字长文，可以根据用户的追剧进度定制吐槽范围，用户点哪里就吐槽哪里，不随意剧透，没骂爽不要钱。并表示对身边遇到的绿茶十分了解，可以从剧集延展到生活，形成方法论，为买家提供生活中的鉴biao方案。