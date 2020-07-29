苏宁：苏宁家电30年累计销售突破20亿台

今日，苏宁宣布苏宁家电 30 年累计销售突破 20 亿台。据介绍，今年以来，苏宁推出了家电“开仓计划”、“J-10%”省钱计划等活动， 2020 年一季度，苏宁以25.3%的全渠道市场份额位居家电市场第一。
今日，苏宁宣布苏宁家电 30 年累计销售突破 20 亿台。据介绍，今年以来，苏宁推出了家电“开仓计划”、“J-10%”省钱计划等活动， 2020 年一季度，苏宁以25.3%的全渠道市场份额位居家电市场第一。
全国节能宣传周期间,苏宁易购全力配合国家发展和改革委与中标院,大力推广节能减排产品,并发放绿色节能补贴,通过以旧换新、以旧换绿等形式促进新能效家电的推广。据了解,节能周期间苏宁易购全渠道以旧换新回收单量超3.75万台。据悉,6月29日至7月5日,苏宁易购全渠道以旧换新回收单量超3.75万台,转化金额超亿元,其中空调、冰箱、洗衣机占据换新排行榜前三名。苏宁易购悟空榜节能周主题榜单数据显示,一级与新一级能效变频空调最受用户?
7月11日消息，苏宁手机官微宣布，贾乃亮正式入职苏宁，任职苏宁直播联合主理人，工号20070001。从官方晒图来看，苏宁已为其准备了宽敞明亮的办公室，7月14日，贾乃亮将在苏宁易购和抖音的苏宁
【TechWeb】7月4日消息，日前，有消息称，苏宁公司一名员工上班期间倒地“猝死”，针对此事，南京苏宁软件技术有限公司微博账号“苏宁科技”在微博发消息称，该公司一名员工因个人身体原因，在公司内晕倒，及时送医后，现已无碍，并出院，员工也在公司同事群内报平安。“苏宁科技”提供的截图显示，在微信群中，有群成员表示，“我今天上午身体不适，目前状况还好，感谢大家关注，有关视频还希望小伙伴删除，不要转发。”苏宁还表
开篇和大家分享个故事:1973年,突如其来的石油危机引发全球经济萧条。6个月内,日本经营大师稻盛和夫的京瓷集团,订单从每月27亿日元下降到不足3亿,订单金额骤降90%。面对外部环境险恶,营收断崖式下跌,稻盛和夫提出了后来被争相效仿的"全员营销"战略。他让那些完全没有营销经验的人,原本躲在幕后、连和人打招呼都会脸红的技术开发人员,那些名牌大学毕业的高管,统统走出去,去拜访客户、卖产品、签订单。在这样的组织动员下,京瓷集团当?
瑞幸宣布计划到 2021 年底在国内建成 10000 家门店。如今一年多时间过去，万家门店梦想未竞，造假丑闻和退市接踵而来，那“故事”里的 10000 家蓝图也早已搁置。
图/IC Photo文/DoNews 长风责编/杨博丞“你们说苏宁小店贴钱，苏宁小店就是要贴钱，不是10亿20亿的问题，而是100亿200亿的问题，那不过是小巫见大巫。”这是去年8月份，苏宁董事长张近东对于外界质疑给出的回应。这之后不久苏宁便发布了2019年半年报，半年报显示苏宁小店的亏损已经高达22亿元。从2017年宣布正式进军便利店市场后，苏宁的这部分业务就处于“血流不止”的状态，但这并没有改变苏宁激进的态度。不久前，苏宁家乐福CEO
小暑牵三伏，盛夏自此始，今年的三伏天将长达40天。炎炎高温正是空调使用的高频时期，特别是高考来袭，众多考生家庭更是担心家中的空调出现故障。近日，苏宁发布“清爽考场”计划，特别为全国考生家庭提供空调免费检修服务。 免费家电检修，助力考生清凉 苏宁宣布，7月1日——9日期间，所有高考考生家庭可凭借今年的准考证号，通过苏宁帮客小程序免费预约空调故障排查服务。具体操作方式为，通过关注苏宁帮客公众号，回复“高考”
7月27日，在苏宁818三十周年庆云发布会上，苏宁易购集团高级副总裁顾伟宣布，今年818苏宁将扩大“J-10%”计划的商品范围，价保60天，将是苏宁史上力度最大的818。据悉，818期间将有
今日，针对“中超体育赛事节目”侵权案，杭州互联网法院公开宣判，法院认定浙江电信及杭州电信、浙广电新媒体公司未经授权播放赛事节目的行为构成侵权，判令上述被告依法赔偿苏宁体育经济损失及合理费用共计 50 万元。
DoNews 7月22日消息（记者 丁凡）今日，苏宁推出新一代高端小Biu智慧屏Pro，搭配全自动升降AI摄像头，开启大屏社交新时代；还有全屋AIoT，所有的家电都可以使用智慧屏掌控。据悉，苏宁小Biu智慧屏Pro最大的亮点在于搭载了1080P AI自动升降式摄像头，再加上全新Biu OS系统和AI智慧算法的加持，可支持更多大屏AI交互场景，如六路视频通话、智慧云K歌、AI健身、亲友互动、共享放映厅、美拍魔力秀等。此外，得益于苏宁的全业态优势和家
今日晚间，针对央视315晚会点名的“永亮”毛巾，京东、苏宁、天猫、拼多多等电商平台表示已下架“永亮”毛巾相关产品。
今天上午，苏宁易购官方微博宣布正式成为 2020 英雄联盟全球总决赛中国区指定电商平台。比赛期间，苏宁易购将赞助 2020 英雄联盟全球总决赛(S10)，为召唤师们提供更多优惠福利。
7月27日消息，苏宁易购集团高级副总裁顾伟今天对外宣布，苏宁将未来十年定义为“场景零售服务十年”，由“零售商”升级为“零售服务商”。同时，苏宁易购对品牌主张和视觉体系也做了全新升级。顾伟强调，今年818苏宁将扩大“J-10%”计划的商品范围，价保60天，将是苏宁史上力度最大的818。苏宁将加强零售基础能力的开放，帮助更多的中小零售商成功，让用户更近、更便捷地获得服务。据介绍，在供应链服务方向，苏宁基于
以 “智联世界 共同家园”为主题的 2020 世界人工智能大会正如火如荼，首次“云端漫步”的线上展厅形式，一扫疫情阴霾，开启最新的AI“穿越之门”。作为中国领先的智慧零售服务商，苏宁携无人店、用户画像、智能货架等互联网运营和门店数字化方面的“AI+零售”最新研究应用成果惊艳亮相，吸睛无数。作为零售触达消费者的重要一环，苏宁智慧物流服务的数字化应用也引发关注。苏宁物流相关负责人表示，通过AI、大数据、5G等技术的深?
今日，苏宁易购官方微博宣布，将赞助 2020 英雄联盟全球总决赛（S10），苏宁易购成为今年在上海举办的 2020 英雄联盟全球总决赛中国区指定电商平台。
【TechWeb】7月10日消息，日前，全国大部分地区高考已经结束，据苏宁方面公布的消息，即日起面向全国高考生免费增送SUPER会员。据苏宁易购相关负责任人介绍，凡是参加2020年高考的考生，凭借准考证认证，注册并登陆苏宁易购后，有机会免费领取三个月会员权益。据了解，在权益方面，领取会员后，考生在苏宁易购app购买手机、电脑产品可享受专属会员价，还可以免费观看PP体育全球顶级足球赛，免费观看PP视频、腾讯视频娱乐综艺及热?
7月22日，苏宁推出高端小Biu智慧屏Pro，配备1080P AI全自动升降式摄像头，支持六路视频通话、共享放映厅、云K歌、AI健身、美拍等大屏AI交互功能，55英寸智慧屏Pro首发到手价4599元。此外还有不
日前，乐扣乐扣举行小家电新品发布会，推出了四大系列含数十款新品小家电产品，正式宣布进入中国小家电领域。资料显示，乐扣乐扣隶属于韩国乐扣企业，成立于1985年，主要生产厨房，浴室用品等600多种多样化的生活日用品。
【TechWeb】7月13日消息，苏宁易购今天对外发布2020年上半年业绩预告，称2020年二季度预计归属于上市公司股东的净利润为盈利3.1-4.1亿元，扣除非经常性损益的净利润略微亏损，预计亏损1.5—2.5亿元，较上年同期以及2020年一季度持续大幅度改善。同时，2020年上半年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-6.50亿元至-7.50亿元，较同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31.90 亿元有很大的改善，预计?
昨日，在央视315晚会点名曝光之后，趣头条已在各大安卓应用商店下架。对此，趣头条方面回应称，已紧急排查相关问题，已安装用户不影响使用。昨日晚间，趣头条虚假宣传广告乱象被曝光。
最近有不少的朋友都买了小米10青春版，很多朋友都不知道这款手机到底防水不防水，下面就来为大家详细的介绍一下。..
今日，苏宁宣布苏宁家电 30 年累计销售突破 20 亿台。据介绍，今年以来，苏宁推出了家电“开仓计划”、“J-10%”省钱计划等活动， 2020 年一季度，..
7 月 16 日，主营芯片加工的中芯国际在科创板风光上市，首日涨幅超过200%，市值超过 6000 亿元人民币。与此同时，中芯国际当日的港股收盘市值却只..
近几年来,随着抖音、快手等短视频平台崛起,一夜之间,视频剪辑走入了“寻常百姓家”。层出不穷的视频剪辑软件,打破PR、AE等专业软件复杂的操作,以简..
北京师范大学顾明远教授曾说:“人工智能正在引起一场教育领域的改革”。如今，土耳其开始为 5 至 6 岁的学龄前儿童提供编程课程，麻省理工发布面向..
最近，教育部给本科教学质量“打分”：学业挑战度中等偏下，这一话题上了热搜，在网络上引起了人们的广泛关注和评论。联想到前段时间的新闻：近 3..
近日，西二旗某公司程序员 996 加班到深夜时用CPU烤肉的视频火了。视频中，程序员小哥熟练地打开电脑机箱，一边烤肉一边继续写代码忘我工作。..
7月29日消息，据国外媒体报道，随着特斯拉在韩国的成功，现代汽车加速转向电动汽车，以挑战特斯拉。在韩国的电动汽车市场，特斯拉与现代汽车竞争激..
2020年真是一切都有可能，柯达公司今天宣布获得了美国政府7.65亿美元，约合54亿元的贷款，这笔钱将用于建设医疗药物工厂，柯达要转型为医药公司了..
2020 年一场突如其来的疫情，不仅给商业环境和生活节奏带来了极大的挑战，同时也让“就业”充满了不确定性，关于裁员、降薪的消息以及相关研究报告..
7月29日消息，据国家市场监督管理总局发布的消息，为加强网络直播营销活动监管，保护消费者合法权益，促进直播营销新业态健康发展，依据《电子商务..
曾几何时，光盘是许多人保存和体验大容量媒体内容的首选介质。但是随着闪存和云存储技术的发展，光驱已开始逐渐淡出普通消费者的视野。除了音乐、..
今日，市场监管总局发布《市场监管总局关于加强网络直播营销活动监管的指导意见(征求意见稿)》称，当前，网络直播营销迅猛发展，为激活消费市场、..
7月29日消息，近日，泰国True集团与中兴通讯签署5G商用合同，采用中兴通讯5G全系列产品和服务，在泰国建设5G商用网络。中兴通讯64TR/32TR/8TR/4TR..
【比尔盖茨批美国新冠检测结果慢】据 CNBC 报道，美国微软公司联合创始人、亿万富翁慈善家比尔·盖茨在当地时间 7 月 28 日播出的美媒采访中表示，..
7 月 29 日，iQOO官方微博宣布，自 7 月 31 日起，5G性能先锋iQOO Z1 全版本在vivo官网、京东、天猫及苏宁易购等电商平台将迎来至高立减 200 元的..
深圳科技创业俱乐部“ 724 科学创业节”当日，俱乐部的 30 多位企业CEO在柔宇科技齐聚一堂，参观柔宇展厅一系列柔性科技展品。在柔性星球的黑科技..
据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道，美国微软公司联合创始人比尔·盖茨在当地时间 7 月 28 日播出的美媒采访中表示，美国大多数新冠病毒检测“..
摘要:病毒传播带给我们的营销启示过去半年，个推CEO方毅大部分时间都投身于大数据防疫工作，带领公司"个医"团队与李兰娟院士团队联合抗疫，参与了..
7月29日消息，今年3月，国内疫情趋于稳定后，以“高星酒店预售”为核心的携程“BOSS直播”，在三亚·亚特兰蒂斯酒店首次开启。今日携程发布2020携..