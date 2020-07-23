工信部：中国每周新增1.5万5G基站 5G用户数达6600万

【TechWeb】7月9日消息，据国外媒体报道，韩国是全球首个推出5G商用服务的国家，他们面向个人消费者的5G商用服务，在去年的4月3日就已经推出，目前5G商用服务推出已超过一年。在5G商用服务推出之后，韩国也在不断增加5G基站的数量，扩大5G网络的覆盖范围。韩国相关机构的数据显示，到4月底，运营商已在韩国部署11.5万个5G基站。但韩国相关机构披露的数据也显示，韩国5G基站的数量，同4G基站相比仍有不小的差距。韩国有87万个4G基?