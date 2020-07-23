工信部：中国每周新增1.5万5G基站 5G用户数达6600万

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工信部：中国每周新增1.5万5G基站 5G用户数达6600万

2020-07-23 11:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日 消息:在今日的国新办发布会上，工信部副部长辛国斌，部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌，部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库介绍 2020 年上半年工业通信业发展情况。

中国工业和信息化部信息通信发展司司长闻库表示，目前我国5G用户数已达 6600 万，每周5G基站新增1.5万站。

工信部 (2)

工信部副部长辛国斌表示，移动网络流量平均资费和中小企业宽带平均资费持续下降。按照上年不变价计算，上半年电信业务总量同比增长 19.3%。疫情催生的网上购物、直播带货持续火爆，在线教育、远程问诊等行业蓬勃发展，信息消费增长加快。

同时，今日，工信部发布了《 2020 年上半年工业通信业发展情况》，在信息通信业方面，上半年信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长14.5%，比一季度加快1. 3 个百分点;按照上年不变价计算，电信业务总量同比增长19.3%;电信业务收入同比增长3.2%，增速同比提高3. 2 个百分点，云计算、大数据、数据中心、物联网等业务收入快速增长。以5G为代表的新型信息基础设施投资力度加大，上半年新建5G基站25. 7 万个，截至 6 月底累计达到 41 万个。

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