微信回应取消两分钟内删除功能：不是新功能！2017年就上线

微信怎么彻底删除查不到聊天记录?最近有个小伙伴向小编求助,原来他删除的微信记录仍然可以被查到。换句话说,微信记录删除的不彻底,那微信怎么彻底删除查不到聊天记录呢?我们平时用的无非就是左滑删除和清空缓存这两种删除方式。但这两种删除方法都无法100%彻底删除微信记录,也就是你以为删除了的微信记录,很可能被别人恢复出来,从而泄露个人隐私。 一直以来,苹果对于用户隐私的保护可谓做到极致,就连美国联邦调查局的破案要求也一