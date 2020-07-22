微信回应取消两分钟内删除功能：不是新功能！2017年就上线

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日 消息:今日，针对“微信取消两分钟内消息删除功能”的报道，微信方面回应称，微信消息发送两分钟内没有删除选项，并非新功能，自微信 2017 年以来的版本中安卓和iOS已均可体验。
今日早些时候，有媒体报道称，微信新版本取消了两分钟内的删除功能，发出的信息在两分钟内只有撤回功能，两分钟后用户才能选择删除。
随后，“微信取消两分钟内删除功能”登上热搜，不少网友表示：“再也不用担心手残党点错了。”
站长之家(ChinaZ.com) 7月22日 消息:今日，针对“微信取消两分钟内消息删除功能”的报道，微信方面回应称，微信消息发送两分钟内没有删除选项，并非新功能，自微信 2017 年以来的版本中安卓和iOS已均可体验。
今日早些时候，有媒体报道称，微信新版本取消了两分钟内的删除功能，发出的信息在两分钟内只有撤回功能，两分钟后用户才能选择删除。
随后，“微信取消两分钟内删除功能”登上热搜，不少网友表示：“再也不用担心手残党点错了。”
近日，微信安卓版更新至7.0. 17 版本，在该版本中，针对用户“撤回信息不小心按了删除”的顾虑，微信消息发出的两分钟内将不显示“删除”按钮。如超过两分钟撤回时间后，仅显示“删除”按钮。
微信在最近更新到了最新的7.0.17版本，这个版本的主要功能之一就是取消两分钟内删除功能，这无疑是对用户来说是很好的体验了，很多时候撤回消息却误删除了，现在不用担心这些了。
很多用户在平时在发微信时都会遇到一个问题，原本是要撤回消息，却不小心点了删除。而遭新更新的7.0. 17 版本中，微信解决了这个问题，直接取消了两分钟内的删除功能，发出的信息在两分钟内只有撤回功能，两分钟后用户才能选择删除。
当用户发出的消息在两分钟内只有「撤回」选项，不再有「删除」选项，这样就可以避免用户在撤回消息时点错。消息发出两分钟后，用户可以自由选择是否删除。目前这一功能正在内测中，预计将在不久后推出。另外，在微信7.0. 17 版本中还解决了一些已知问题。微信官方指出，近期更新有：可以设置深色模式不跟随系统；阅读网页文章时回复消息会自动打开浮窗；新增接龙固定入口；小程序支持收藏。
DoNews 7月16日消息（记者 刘文轩）OPPO手环今日正式支持通过手环回复微信消息，只需将固件升级到A.00_0614，安装2.7.1版本的健康app以及Android Auto，还可以在手环上查看并回复微信消息。在此前的版本中，OPPO手环仅支持接收微信消息却不能回复，最新版本固件和健康app已支持通过Android Auto连接到手机回复微信信息，但该功能目前仅支持Android 6.0以上机型使用。OPPO于6月5日发布了全新OPPO手环，具备24小时心率监测和连续血氧
近日，微信7.0.17 for Android版开始内测。在该版本中，公众号视频支持发弹幕小功能。该功能为部分公众号参与内测的新能力，公众号在上传视频时即可看到弹幕开关，群发视频即可使用弹幕功能。值得一提的是，有弹幕功能的公众号在将视频插入图文消息中时，弹幕按钮消失。
微信视频号在开通之后又不少用户觉得不是很喜欢，想要关闭掉微信视频号这个功能，那么如何关闭微信视频号，具体的关闭操作是什么样的呢，以下我们来看下具体的关闭操作方法。
微信怎么删除聊天记录？点击清空聊天记录？直接将删除微信？如果真的想永久性删除微信中的聊天记录，也许上面这些方法都不是最稳妥的。此前某市纪委在办案过程中用科技手段提取了被谈话对象被删除的微信聊天记录，并且顺利侦破案件。这一事件随后在网络中发酵，不少网友担心即使删除也能被找回，个人隐私难以得到保障。对此微信官方回应称，微信不会储存用户的聊天记录，新闻中被删除的聊天记录是用过技术手段从手机自身存储中找回
微信视频号删除，也就是将关闭微信视频号，比如有一部分用户不想要使用微信视频号，那么想要把它关闭，这里我们就来看下怎么关闭删除视频号吧。
微信最近推出了一个能直播带货的小程序——微信小商店，这个不同于微信小店，是微信小店的升级版，很多人还不清楚这次出的微信小商店有什么功能和特点，下面就来为大家详细的介绍一下。
微信聊天记录怎样彻底删除避免被恢复?前几天看到一个标题:你最常使用的手机软件是什么?其实答案我们不用猜,肯定都会说是微信。的确,微信现在可能都已经成为了我们生活中的一部分,每天我们都在利用微信来谈工作,讲生活。与此同时,微信里存储的我们的隐私也就越来越多了。 那么当有些内容我们不想被人看到,该如何才能让这些记录彻底清除干净呢?众所周知,像左滑删除这种普通的删除方式根本无法彻底删除微信聊天记录,那我们的隐私怎样
微信最近开启了微信小商店的内测小程序，很多人都很看好微信小商店，那么微信小商店有什么优势和功能呢？下面就来为大家详细的介绍一下。
微信视频号只要获得资格之后就会在微信内自己开通，但不少人表示微信视频号不想用，想要删除掉，那么具体要怎么才可以删除视频号呢，这里我们来看下如何删除微信视频号。
微信朋友圈在删除之后怎么进行恢复的操作呢，如何在朋友圈删除之后进行恢复，这里我们来一起看下朋友圈的删除恢复具体操作步骤。
流量不息，微信改版不止。进入下半年以来，勤奋的微信团队，保持了一贯高能的状态，马不停蹄地上线了一批新功能，改版更新的小动作更是一浪接一浪。
微信视频号作为微信推出的一个全新功能，可以让用户以短视频的方式来分享所见所闻，这个视频号具体有哪些功能呢，这里我们来看下具体的功能介绍。
微信小商店最新消息。在此前的 7 月 14 日，微信正式上线了此前内测的「微信小商店」的小程序。据悉，微信小商店是一个无需开发、一键开通即可自主经营的卖货小程序。开通小店后，用户可以直接在这个小程序里免费进行直播和卖货。
微信怎么彻底删除查不到聊天记录?最近有个小伙伴向小编求助,原来他删除的微信记录仍然可以被查到。换句话说,微信记录删除的不彻底,那微信怎么彻底删除查不到聊天记录呢?我们平时用的无非就是左滑删除和清空缓存这两种删除方式。但这两种删除方法都无法100%彻底删除微信记录,也就是你以为删除了的微信记录,很可能被别人恢复出来,从而泄露个人隐私。 一直以来,苹果对于用户隐私的保护可谓做到极致,就连美国联邦调查局的破案要求也一
昨日，微信团队发布消息称，因微信小店不再维护，“添加功能插件”入口将不再支持添加微信小店，后续将全面下线微信小店。对此，微信表示接下来将推出“微信小商店”，提供商品售卖、订单物流、客服售后、小程序直播等功能。
微信视频号能发几分钟视频？这几年的短视频战场硝烟四起，截止到 2019 年 12 月短视频活跃用户规模达到8. 07 亿。除了抖音和快手以外，现在微信也深度进军短视频领域了，微信视频号近日全面开放了视频号功能。那么微信视频号可以发多长的视频？可以发多长时间？相信还有不少小伙伴都还不是很清楚，以下是关于微信视频号能几分钟时间的视频的详细介绍。
7月22日消息，今晚8点，百度APP联合中国火星探测工程全网首发中国第一辆3D火星车，你只需在百度APP搜索“火星车”，就能看到清晰炫酷的火星车全方..
千呼万唤始出来。视频号转发到朋友圈，终于不再只是一个“可怜“”的小链接，而是“有头有脸”的大卡片了。..
OPPO近日在日本东京宣布将通过日本运营商KDDI和软银正式销售5G智能手机产品。OPPO Find X2 Pro将于今日起在KDDI开售，OPPO Reno3 5G版将于7月31日..
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7月22日消息，据国外媒体报道，根据计划，电动汽车厂商特斯拉，在明日将发布二季度的财报，特斯拉上海超级工厂的建设进展有望再次公布。特斯拉是在..
7月22日，据媒体报道，中国社会科学院新闻与传播研究所及社会科学文献出版社共同发布了新媒体蓝皮书：《中国新媒体发展报告No.11（2020）》。报告..
今天，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》，《意见》指出，近年来，我国营商环境明显改善，但仍..