Twitter：黑客入侵了只能内部团队使用的工具

近日，Twitter遭黑客大规模攻击，导致多个名人账号被劫持。Twitter日前表示，近日黑客入侵了只能内部团队使用的工具。黑客从 130 个目标账户中的 45 个账户发布了推特消息。将继续对账户进行审查。攻击者最多下载了 8 个账户的信息。还未确认被下载资料的 8 个账户，不会向公众披露受影响账户的身份。
近日，Twitter遭黑客大规模攻击，导致多个名人账号被劫持。Twitter日前表示，近日黑客入侵了只能内部团队使用的工具。黑客从 130 个目标账户中的 45 个账户发布了推特消息。将继续对账户进行审查。攻击者最多下载了 8 个账户的信息。还未确认被下载资料的 8 个账户，不会向公众披露受影响账户的身份。
据彭博社报道，Twitter称，约 130 个账户遭到黑客攻击。
Twitter的IOS版本上线语音发推，在部分人群中灰度测试。一段时间时间后，这个功能会渐渐推及到所有人群。
在遭到大规模入侵后，Twitter彻底禁止了许多账号发布新推文的能力，原因是不少大V账号被黑后发布比特币骗局。现在，Twitter解除了这一封锁。截至美国东部时间周三20:32分(北京时间周四8:32分)，这一禁令似乎已经解除。接着，Twitter在20:41分宣布，大部分账号应该能够再次发布推文了。“大部分账号应该能够再次发推文了。在我们继续修复这一安全漏洞之际，这一功能可能?
多尔西在采访中表示，在对被黑事件调查中要做到透明凤凰网科技讯 北京时间7月17日消息，当地时间星期四，CEO杰克·多尔西（Jack Dorsey）在公司遭到大规模黑客攻击后首次接受了采访，他在采访中强调，公司对这一事件的调查将恪守一个原则：透明。多尔西在接受Fast Company采访时说，“我们将真正做到透明，例如，我们存在的失误、在调查中的发现。”多尔西在采访中还涉及诸多话题，例如，Twitter如何应对虚假信息、给予用户更多控?
7月16日消息，在特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）、亚马逊首席执行官杰夫 · 贝佐斯（Jeff Bezos）、微软前首席执行官比尔 · 盖茨（Bill Gates）、苹果公司等 Twitter 帐户被黑后，这些账号向其粉丝们发布了数字货币诈骗内容。目前，Twitter 表示已意识到系统出现了安全性问题，其正在调查并采取措施加以修复。有消息称该事件由于大规模黑客入侵账号所致。而当前Twitter公司尚未透露账户禁用的工作原理，
Twitter向包括广告客户在内的部分商业合作伙伴通报称，安全缺陷导致敏感的计费信息遭到泄露。Twitter称，计费信息存储在浏览器缓存中，可能被共享一台计算机的其他人看到。被泄露的信息可能包括电子邮件地址、电话号码，以及与部分商业账户关联的信用卡号后4位。据悉，Twitter 5月20日获悉缺陷的存在。在发送给TechCrunch 的声明中，Twitter证实了该安全缺?
好坏参半的经济数据，以及投资者对疫情对经济影响的担忧，打压美股收跌，科技股领跌。截至收盘，道指跌135.39点，跌幅为0.5%，报收26734.71点；标普500指数跌10.99点，跌幅为0.34%，报收3215.57点；纳指跌76.66点，跌幅为0.73%，报收10473.83点。美国主要科技巨头涨跌互现，Facebook涨0.27%，亚马逊跌0.3%，苹果跌1.23%，NetFlix涨0.79%，Alphabet涨0.29%，微软跌1.98
昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注华为：外媒：美方宣称将对华为等中国科技公司实施签证限制华为多家外媒消息，美国国务卿蓬佩奥刚刚宣布，美国将对华为部分员工实施制裁，他还宣称，华盛顿15日晚些时候将宣布对华为这样的科技公司实施新的签证限制。此前，蓬佩奥宣称美方对英国禁用华为表示“欢迎”，他15日最新表态宣称英国此举有利于保卫跨大西洋的安全。从种种表态
作为全球第二大流行数据库，MySQL也受到了众所周知事件的影响，不得不做出一些调整。MySQL开发人员今天宣布，计划在数据库源文件、文档中停止使用master(主)、slave(从)、blacklist(黑名单)、
Twitter公司周三晚间表示，尽管公司对于安全事故的调查仍在进行中，但是他们已经发现了一些端倪。Twitter在周三稍早时候遭遇大规模黑客攻击，导致奥巴马、盖茨、马斯克等名人账号被盗。黑客利用这些大V账营造骗局，索要比特币。Twitter称，公司检测到了一次协同式社交工程攻击，发动者成功锁定了一些具有访问内部系统和工具权限的Twitter员工。黑客利用这些访问权限控制了许多知名账号以及它们?
昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先看趣头条被315点名：趣头条被315点名股价暴跌23% App在各大应用市场下架因广告问题被央视3·15晚会点名之后，趣头条目前已在各大安卓应用商店下架，苹果App Store显示服务调整，暂不提供下载。对此，趣头条回应：已紧急排查相关问题，已安装用户不影响使用。截至周四收盘，趣头条股价暴跌23.04%。(钛媒体)再关注Twitter被黑事件：美FBI介?
Vine是一款短视频产品，它的火爆甚至早于抖音海外版TikTok。Vine的三位创始人为Dom Hofmann、Colin Kroll、Rus Yusupov是在一家名为Jetsetter的旅游网站工作时认识的，Colin Kroll和Dom Hofmann都是工程师，Rus Yusupov则有广告和设计的经验。在工作期间，三人萌发了创建一个应用程序，让大家更好地用手机拍摄和分享视频的想法。
6月30日，据媒体报道，亚马逊旗下视频网站Twitch周一暂时禁止美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在其平台上发言，理由是他的帖子内容不当。报道称，鉴于特朗普在两次集会上发表的言
尽管拿崇尚技术的黑客没办法，任天堂对于Switch破解治理的突破口选择在了拆解焊接modchip的渠道商、电玩店身上。最近一家被任天堂法务部盯上的企业是Logistics咨询公司，本月初，纽约的任天堂
近日，腾讯NintendoSwitch官微宣布在新发布的任天堂Switch 10.1. 0 系统更新中加入了微信好友互加NS好友的功能。当你点击主页左上角的“用户头像”进入“我的页面”后，就可以看到“或许能成为好友?”的选项。使用微信扫码确认开启此功能后，你就能在好友候选列表中看到同样已开启此功能的微信朋友，并可以直接向对方发送好友申请。
亚马逊将在英国Twitch站点上免费播放英超足球比赛，公司表示计划在比赛进行时给球迷一个相互交流的机会，由于冠状病毒的爆发，英超比赛目前只能够闭门举行。亚马逊希望流媒体服务上的用户在使用聊天功能分享自己的观点时，能表现得有点像专家。时间方面，Twitch用户不会在第一场直播比赛之前等待那么久，因为月底就可以看到水晶宫对伯恩利的比赛。
腾讯为Switch国行用户送福利了。国服NS官方微博宣布，NS热门免费游戏《跳绳挑战》已正式上线国服Nintendo e商店，免费开放下载。这款限时上线的游戏在今年9月30日之前均可下载领取。为了帮助
国行Switch并不孤单，因为腾讯还在持续的为其加入新的功能。据@腾讯NintendoSwitch官方微博发布公告，今天发布的任天堂Switch 10.1.0系统更新中，加入了方便微信朋友间互相添加NS好友的新功能
switch在使用的过程中会出现很多错误代码，一些小伙伴不清楚出现这些错误代码意味着什么，所以今天就来为大家分享一下switch各类ban机错误代码解释。
任天堂平台的游戏多数属于老少咸宜型，家庭风颇重。不过，日前玩家举报称，在Switch在线商店发现名为《Don't Get Caught》的游戏。游戏说起来玩法有些羞耻，你需要搭乘陌生人的便车，后排
爱奇艺现已开启年中狂促，大家期待已久的京东联合会员降至 118 元，一次开通享双重权益，主要以黄金会员联合套餐为主，大家可按需选择：黄金连续包..
阅读中学生通常词汇量不低，阅读英文书籍却依然有难度。这是因为读得少，中美两国学生在阅读量上有着巨大的差异。要拥有扎实的英文功底，除了背单..
今日，充电产品创业公司 SHARGE 闪极在深圳召开产品发布会，会上闪极发布了一款100W氮化镓四口充电器，在此之前闪极已经发布了一款90W氮化镓三口充..
币安完成了第12次BNB季度性销毁，共销毁3，477，388 BNB。本次销毁期为2020年4月至6月，通过币安现货交易平台、现货杠杆交易平台、合约交易平台以..
今年 7 月份以来，A股上证指数在历经了半年的涨涨跌跌之后，终于突破 3000 点并连续上涨，最高冲到3458. 79 点的高位。虽然“ 716 茅台事件”让A股..
2020年7月17日，镜像网络MW测试网络正式上线90天，官方发布了一份数据报告，各项数据超出预期，表现优异。截止至7月16日12：00点(UTC+8)，镜像网络..
7月17日，“奔跑吧 台铃”——2020超级品牌嘉年华在全国一百多座城市拉开帷幕，首站洛阳启动仪式上，台铃营销公司总经理陈迎升宣布“台铃719粉丝节..
现如今，市面上适合家居清洁的产品数不胜数，品牌层出不穷。其中，智能扫地机器人的表现最为出色，深受广大消费者欢迎。想买扫地机器人的消费者有..
数字货币交易趋势——智能交易20世纪40-50年代，美股市值超过90%的部分为散户持有。2018年年中，美国个人投资者持有市值占比不到6%。Coalition最新..
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企业在数字化转型过程中，如何应对数字化人才短缺成为了最大挑战。同时，很多企业还意识到在外部人才争夺战日益激烈的大背景下，仅仅靠引进外部人..
DoNews7月19日消息（记者 翟继茹）19日，据外媒报道，谷歌公布的最新的广告规则，从8月18日开始，将禁止有关传播新冠病毒阴谋论的广告。谷歌发言人..
7月18日晚上，王思聪对于自家IG战队教练克里斯与LNG选手出现矛盾一事，在微博上表示吐槽了这件事情，但之后LNG老板李麒麟也发文表示不满。..
苹果公司公布了一项Apple Pencil新专利，通过一组特殊的光传感器，检测和采样现实中物体的颜色。用Apple Pencil触碰物体之后，绘图应用自动切换到..
据央视财经报道，从7月1日起，被称为史上最严的空调新能效标准开始实施。据悉，新国标将原本定频、变频空调能效进行了合并，能效等级也从原本的3级..
在Cloudflare的部分网络服务出现故障后，官方发布事故报告，称骨干网络的配置错误导致了持续 27 分钟的宕机。..
7月17日，据外媒报道，联合国环境规划署和国际能源署（IEA）共同发布的一项报告指出，如果全球采取协调一致的行动推动实现节能和气候友好型制冷转..
这个牌照允许AutoX在硅谷中心城市圣何塞地区进行可载人的全无人驾驶，包括比邻机场、Paypal总部的核心商业区主干道等道路。..
雷锋网按，继此前大手笔投资 Aurora 之后，电商巨头亚马逊再次将手伸向了自动驾驶行业。上月月底，它们花 13 亿美元收购了自动驾驶独角兽 Zoox。相..