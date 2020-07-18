Twitter：黑客入侵了只能内部团队使用的工具

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Twitter：黑客入侵了只能内部团队使用的工具

2020-07-18 14:20 · 稿源：站长之家

近日，Twitter遭黑客大规模攻击，导致多个名人账号被劫持。Twitter日前表示，近日黑客入侵了只能内部团队使用的工具。黑客从 130 个目标账户中的 45 个账户发布了推特消息。将继续对账户进行审查。攻击者最多下载了 8 个账户的信息。还未确认被下载资料的 8 个账户，不会向公众披露受影响账户的身份。

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