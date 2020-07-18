Twitter：黑客入侵了只能内部团队使用的工具

Vine是一款短视频产品，它的火爆甚至早于抖音海外版TikTok。Vine的三位创始人为Dom Hofmann、Colin Kroll、Rus Yusupov是在一家名为Jetsetter的旅游网站工作时认识的，Colin Kroll和Dom Hofmann都是工程师，Rus Yusupov则有广告和设计的经验。在工作期间，三人萌发了创建一个应用程序，让大家更好地用手机拍摄和分享视频的想法。