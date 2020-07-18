沃达丰希望英国取消5G频谱拍卖，改为分配给4家运营商

国外媒体报道，英国电信运营商沃达丰提出，希望英国能将即将拍卖的5G频谱，分配给 4 家运营商，而不是以约 12 亿英镑的价格拍卖。
【TechWeb】7月17日消息，据国外媒体报道，英国已宣布明年1月份起，电信运营商不得继续购买华为5G设备，现有华为设备在2027年之前也要从英国5G网络基础设施中移除，预计在将花费20亿英镑。将华为的设备从5G网络中移除并更换为其他厂商的设备花费，将由投资建设5G网络的电信运营商承担，这也将加大他们的支出。移除华为设备方面的花费，使部分运营商担心他们在这一过程中出现资金短缺，毕竟他们还需要竞拍英国的5G频谱、进行5G方面
OPPO今日宣布与沃达丰和爱立信合作，参与完成英国首个5G SA网络，并提供首个5G SA网络切片服务。这是欧洲5G SA组网建设进程的重要里程碑。这一全新网络在英国考文垂大学搭建，并采用了搭载Qualcomm骁龙865移动平台以及MediaTek天玑1000系列移动平台的OPPO 5G手机。根据3GPP定义，5G分为NSA（非独立组网）与SA（独立组网）两种模式，其中SA指的就是采用5G基站与5G核心网的独立组网架构。目前，全球运营商都在推
今日，OPPO宣布与沃达丰、爱立信合作，参与完成英国首个5G SA网络，并提供首个5G SA网络切片服务。
据OPPO官方消息，该公司与沃达丰（Vodafone）和爱立信（Ericsson）合作，参与完成英国首个5G SA网络，并提供首个5G SA网络切片服务。据悉，这一全新网络在英国考文垂大学搭建，采用的是高通骁
7月14日，回收宝手机价值研究院发布了“2020年上半年手机价值指数”白皮书。回顾了上半年的新机市场与二手机市场，为消费者还原了今年手机市场的全貌。白皮书显示，从今年年初开始，
据环球网援引外媒报道，英国刚刚宣布，已决定停止在5G建设中使用华为设备。据悉，英国政府将从2020年12月31日起停止购买新的华为设备。此外，英国5G网络中目前所使用的华为设备须在2027年前拆
来自行业跟踪公司OpenSignal的一份报告显示，韩国智能手机用户接入5G网络服务的频率远低于预期，5G用户仅能在15%的时间内使用5G网络。韩国于去年 4 月正式商用5G移动网络，目前该国以非独立(NSA)模式提供5G服务，这需要依赖于现有的4GLTE网络。目前，韩国的5G移动网络服务仅限于在首尔等主要城市提供。
随着SpaceX的发展，越来越多的人担心起来马斯克的星链计划会对5G产生比较不好的影响，毕竟中国正在大力发展5G，那么星链计划会对5G产生什么样的影响呢？
CPE，英文全称为Customer Premise Equipment——客户前置终端设备。5G CPE提供移动运营商5G通信网和用户端Wi-Fi局域网之间的对接服务。直观来说，如果原来您家里的传统路由器是把有线宽带网络转成供笔记本、手机等使用的 Wi-Fi 网络，那么CPE还可以做的，是将 4G、5G无线蜂窝网络做了一次延伸和转换，然后以 Wi-Fi 网络的形式提供给手机、笔记本等各类终端上网。联通自主定制5G CPE来了中国联通5G CPE VN007 是中国联通上市销售的?
【TechWeb】6月23日消息，据国外媒体报道，看好中国5G发展，松下计划在广州工厂增产5G电子材料。松下松下准备增产的是在特殊树脂材料等的表面贴上铜箔的板材和黏合片材，均为印刷电路板的材料。主要用于满足5G基站的天线、服务器和路由器的需求。松下计划本月内在广州市的工厂里开始增设生产设备，并于2021年秋季投产，投资额约为80亿日元。外媒预计，松下计划将产能提高到原来的1.5倍。
7月17日，2020互联网5G创新峰会在东莞华为松山湖欧洲小镇召开。峰会上，华为与互联网行业伙伴围绕5G时代下互联网的创新升级，以及新兴技术融合裂变带来的5G+X联创价值展开深入探讨。其中，华为云中国区总裁洪方明就“5G创新，选择华为云”展开议题分享，阐述了5G时代互联网行业转型的应用实践和未来展望。华为云中国区总裁洪方明融合创新是互联网企业发展的原生动力伴随数字化进程的高速发展，5G、大数据等新型基础设施建设正在提?
日前，OPPO在线上举行OPPO Reno 4系列5G视频手机新品发布会，并正式推出了OPPO Reno 4系列手机、OPPO Enco W51降噪耳机、OPPO 手环以及OPPO 5G CPE T1 移动路由器四款产品。其中，OPPO 5G CPE
【TechWeb】6月28日消息，日前，安徽省经济和信息化厅印发《2020年安徽省5G发展工作要点》，要点指出将推进5G网络建设，年内全省完成5G基站建设2万个，力争达到2.5万个，实现5G网络深度覆盖5个以上开发园区。同时，在合肥开展5G网络标杆示范工程建设，对重点开发园区实现5G深度覆盖，推动全省各城市地铁、车站、政府及事业单位办公楼等重要公共场所和区域、各类公共设施向5G网络设施开放并免除资源占用费。另外，要点要求，深化5G
昨晚英国政府作出了最终决定，翻脸推翻了今年1月份允许华为参与该国5G的决定，将彻底封杀华为，2027年完全淘汰华为设备。对于英国此番行为，中国外交部发言人华春莹表示，将严肃对待这一事件，并
5G作为新基建的代表，商用一周年来已经交出了一份靓丽的成绩单:5G基站建设超过 25 万个、 5G用户超过 3600 万户、5G手机累计出货量 5985 万部。随着5G基础设施的逐步完善，5G更多应用场景将被挖掘，5G产业将迎来大发展的新机遇。正值5G与场景融合发展的关键窗口期，由中科创达软件与美国高通公司共同出资成立的创通联达基于自家5G模组TurboX T55 创新推出5G开发套件——TurboX T55 Development Kit。该开发套件支持开发者进行5G连?
【TechWeb】6月30日消息， 在“GSMA Thrive ? 万物生晖”在线展会上，中国电信牵头制定的全球首个《5G SA部署指南》正式发布，这对全球5G SA产业健康发展和SA网络规模部署将起到积极重要的推动作用。为支持5G SA网络部署，GSMA与运营商和供应商展开合作。鉴于中国电信在5G SA技术创新、标准推动、产业推进、商用部署等方面的突出工作成就，GSMA确定由中国电信牵头，组织全球5G产业，共同制定《5G SA部署指南》。该指南着重梳理全?
【TechWeb】7月10日消息，三星电子执行副总裁Woojune Kim对外媒表示，该公司正就供应网络设备与欧洲运营商积极进行商业磋商，并正将资源投资于4G、5G和6G领域，而非传统的技术。三星电子Woojune Kim周四对英国议员表示，三星电子进入英国或欧洲市场面临的挑战，更多的是与单一RAN技术的要求相关，或者说像是2G、3G技术这些传统技术。被问到三星电子能否在英国供应新5G网络，Woojune Kim表示，是的，我们肯定可以。
【TechWeb】7月9日消息， 在2020世界人工智能大会（WAIC）上，中国移动总经理董昕表示，5G将使AI更泛在，AI让5G更智能。董昕指出，中国移动积极推动5G+AI发展，全力以赴加快5G、AI等新型基础设施建设。中国移动通过加快5G网络建设，来夯实连接基础。已建成超过14万个5G基站，在超过50个城市提供5G商用服务，着力建设覆盖全国、技术先进、品质优良的5G精品网络。我们加速推动5G技术创新和标准成熟，位列全球运营商第一阵营。我们推
【TechWeb】6月30日消息，据国外媒体报道，韩国是全球首个推出5G商用网络服务的国家，他们在去年4月份就开通了面向个人消费者的5G商用服务。但相关的研究发现，推出5G商用服务已经超过一年的韩国，目前5G网络的覆盖范围和可接入的设备量依旧不乐观，用户仅15%的时间可连接5G网络，大部分时间都得依靠4G网络。韩国5G用户仅15%的时间可接入5G网络，源自相关研究机构周二发布的一份报告，这一研究机构追踪了218095台韩国的5G设备，持
工欲善其事必先利其器，比喻的是要做好一件事，准备工作非常重要。那么这句话用在当前，是不是可以说成在几乎所有人都知道5G高速普及的今天，如果你想拥有更加优质的网络体验，你需要一款优异的5G手机？或许很多人都表示，目前仍然处在观望期，无论是对运营商的套餐还是手机厂商频繁推出的产品，似乎还有很多人都处于看到别人乐在其中时，自己才会试探性的行动起来的状态。作为处在游离于4G升5G之间的用户，我们不妨先来看看近期公
《办法》规定，单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币 20 万元，到期一次性还本的，授信期限不超过一年。..
如果你更新到最新的版本，你的Windows 10收到了可能系统卡顿的通知警告了吗？据外媒报道称，在升级Windows 10 May 2020（20H1/Version 2004）功能..
7月17日，中国银保监会发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》。据悉，《商业银行互联网贷款管理暂行办法》已于2020年4月22日经中国银保监会2020..
对于我们来说，出门配戴口罩预防感染已经是基本常识，但在这个地球上，不是每个国家的人都能认识到这一点。比如疫情最很严重的美国，即便是总统也..
NASA日前宣布，Bob Behnken和Doug Hurley两名宇航员定于8月2日搭乘SpaceX龙飞船返航。如果一切顺利，那么马斯克的SpaceX将再次刷新人类航天史，同..
腾讯又要上线一款战略手游了，你准备好迎接了吗？今日腾讯游戏官方宣布，由极光计划发行的腾讯首款正统即时战略手游《全球行动》将在7月22日不删档..
据外媒报道，因疫情延缓了制作进程，Disney+首部漫威剧《猎鹰与冬兵》宣布推迟上映。具体的上映日期，迪士尼并没有公布。虽然多部剧集延迟上映，但..
对于百度搜索而言，并不是一个“平凡”的一年，可谓是“波澜不惊”，百度搜索引擎算法，几乎每天都在不断的调整与修正。..
深圳市丰巢科技有限公司新增两项专利申请，包括资产编码管理方法、装置、服务器和存储介质，以及智能快递柜。..
据媒体报道，加州机动车辆管理局（DMV）发布官方通告，宣布中国自动驾驶公司AutoX获得全球第二张加州全无人驾驶牌照（可载人）。据介绍，AutoX本次..
国外媒体报道，英国电信运营商沃达丰提出，希望英国能将即将拍卖的5G频谱，分配给 4 家运营商，而不是以约 12 亿英镑的价格拍卖。..
原定下月播出的漫威剧集《猎鹰与冬兵》因工期延误，无法赶上下月的Disney+节目单。该剧自三月起就中断拍摄进程，留下数周的拍摄量有待完成，已不可..
按照原定计划，迪士尼的漫威巨制影视作品《猎鹰与冬兵》原计划8月开播，可因为疫情原因，最终还是跳票了。事实上，本剧在今年5月被迫停拍后，延期..
卖过期面包的汉堡王、做虚假广告的趣头条、设卖课陷阱的嗨学网……每一个出问题的品牌都被愤怒的网友口诛笔伐，频频登上热搜，公关都来不及。..
对于那些想要第一时间体验到《微软飞行模拟》游戏的玩家来说，现在该游戏已经开启了内测，用户可以免费体验。《微软模拟飞行》被玩家们戏称为模拟..
社交媒体Twitter周三遭遇的大规模黑客攻击令人震惊。那么，黑客究竟是如何突破Twitter的安全系统，控制了诸多大V账号，然后发动比特币骗局的呢？四..
退役美队返聘成功，将在罗素兄弟的指引下重回战场，这次是为网飞拍谍战动作片。之前罗素曾领着锤哥为网飞拍过《惊天营救》（Extraction）—&..
据外媒报道，NASA宇航Bob Behnken和Doug Hurley暂定于 8 月 2 日乘坐SpaceX的载人龙飞船(Crew Dragon)返回地球。目前，NASA计划让现在国际空间站上..
天眼查数据显示， 7 月 16 日，乐视控股(北京)有限公司被深圳市南山区人民法院列为被执行人，案号为(2020)粤 0305 执 9063 号，执行标的为 958380..
据最新消息显示，即将在明年年初亮相的新一代iPad Pro除了支持mini LED屏幕外，同时还支持5G网络。报道中提到，苹果12.9英寸新iPad Pro已经进入试..