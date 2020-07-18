沃达丰希望英国取消5G频谱拍卖，改为分配给4家运营商

【TechWeb】7月17日消息，据国外媒体报道，英国已宣布明年1月份起，电信运营商不得继续购买华为5G设备，现有华为设备在2027年之前也要从英国5G网络基础设施中移除，预计在将花费20亿英镑。将华为的设备从5G网络中移除并更换为其他厂商的设备花费，将由投资建设5G网络的电信运营商承担，这也将加大他们的支出。移除华为设备方面的花费，使部分运营商担心他们在这一过程中出现资金短缺，毕竟他们还需要竞拍英国的5G频谱、进行5G方面