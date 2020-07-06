生意失败后，这个姑娘靠写家装博客月入2万美元

站长之家注：几年前Debbie Gartner(黛比·高德纳)因生意失败，欠下 20 多万美元的债务。关闭地板业务后，她开始写博客，内容主要是关于装修相关的专业知识。

为了发展她的地板业务，她过去常常在回答客户的问题时着重强调本地SEO。博客文章本应该展示她的专业知识和销售更多的咨询服务，而本地SEO意味着只有她所在地的客户才能看到这些文章——这对一个非数字业务来说是好事。

当黛比处理特许经营权的时候，有趣的事情发生了。在过去的几年里，她的 200 多篇博客文章开始产生大量的非本地流量——每月大约 10 万。

通过展示广告，她的博客第一个月就赚了 1100 美元

由于黛比的博客每月都有超过 10 万的访问，因此网络广告接踵而至。仅通过展示广告，她的博客第一个月就赚了 1100 美元，并且收益不断攀升，第二个月，她的博客赚了 1500 美元，第三个月，收益涨到了 2000 美元。

截至目前，黛比的博客基本上是为她的地板咨询业务服务的本地SEO内容营销。但这并不意味着她的博客是面向会员项目的——目前，她每月收入达 2 万美元，其中有1. 2 万美元来自会员项目。

她的博客主题针对的主要是处在考虑阶段的读者。虽然像“ 2020 年硬木地板趋势”之类的帖子每月为她带来了 4000 多的访问，但这并不代表他们愿意为此付费。他们往往会在网上看完后再到当地商店购买。

她意识到地板这个利基市场可能不好做，于是她选择了一个更容易获利的利基市场—家装。因为DIY爱好者可能比较喜欢在网上购买油漆或涂漆设备，因此，她将目标锁定在这些非常接近购买决策的主题上，如“木质瓷砖”“办公室油漆什么颜色好”等标题对已经在搜索特定产品的人来说非常有吸引力，然后她开始写有关粉刷的文章。

大多数人的博客都是借助关键词研究工具来写的，通过工具每月找 3000 个搜索量较高的关键字，然后在Quora(问答SNS网站)找到答案。

而黛比不这样做。她没有依靠谷歌的搜索量估算，而是选择以前客户经常提出的问题作为博客主题，然后针对这些问题进行深入回答。如果有3- 6 个客户提过同样的问题，她就认为这个问题有必要解答，即使谷歌上的搜索量为0。从另一个方面来说，搜索量为 0 意味着几乎没有竞争，而每月 50 万的访问证明她的策略是对的。

利用Pinterest提高博客文章谷歌排名

人们普遍认为，任何博客文章都需要3- 6 个月的时间排名才会升到谷歌首页。一开始黛比也是如此，直到她开始用Pinterest。

室内装修显然是Pinterest(世界上最大的图片社交分享网站)的一个重要话题，黛比每月 800 万的浏览量就证明了这一点。所以，每当她写博客文章时，都会创建一个pin链接到该文章。通过这种方式，她的文章只用 1 个月时间排名就上升到了谷歌首页。

她用来提高社交流量的一个诀窍是，在Pinterest上为她要写的特定话题创建一个主题集合。使用其他用户人工选择的引脚来预构建主题集合，等她发布自己的pin时，主题集合已经非常活跃了。

使用相关搜索来寻找新的博客主题

客户提出的问题是黛比文章构想的重要初始来源，但在发表 315 篇文章之后，这些问题往往会用完。

这个时候，黛比选出一篇阅读量最高的博客文章，并在谷歌上寻找相关的关键词。然后，她就相关主题继续撰写博客文章。黛比说，这样做的结果往往比她最初发布的结果要好得多。

黛比分享了一个她如何使用谷歌搜索仪表盘的例子。她写了一篇名为“Coretec Plus Flooring”的文章，一个月的点击量达 5000 次。她查看了所有在搜索仪表盘排名的关键词，排名靠前的术语有“豪华乙烯基板”，“LVP”和“EVP”。所有术语都与主题相关，值得一写。

因此，她围绕这些术语写了一篇新的深入文章。与“ Coretec Plus Flooring”文章相比，这篇文章的效果要更好，每月点击量9000-13000。黛比称，她有时候回根据她在搜索仪表盘中找到的关键字为文章添加更多内容。

黛比的博客是 2016 年创建的， 2019 年，她的博客开始起飞。目前，她的博客每月有 50 万的访问。期间，她开始尝试推出关于地板的电子书，但都失败了，没有销量。

而后，她开始写自己在搜索引擎方面的成功经验，以及她是如何获得每月 2 万美元收入的。现在，她已经和市场营销人员合作，以收取加盟费的方式销售她的书，仅凭这些电子书，她每月就能获得 2000 美元到 7000 美元不等的收入。受她营销成功的启发，她现在还管理着一家名为Dynamo Marketers的数字代理公司。

注：原文编译自medium，原文标题《This Cat-Lover Makes $20，000 a Month Answering Questions》

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