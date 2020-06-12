夸克搜索推出免费高考智能信息服务 提供备考指南、AI录取预测

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息：近日，阿里巴巴旗下夸克搜索推出免费高考智能信息服务，用户在首页搜索框搜索“高考”，即可进入“高考频道”。据悉，夸克搜索为考生提供备考指南、志愿辅导、模拟填报、AI录取预测等免费的信息查询与智能工具。
此外，夸克搜索还针对高考学子推出了“高考直播课”，邀请北师大心理学部首任部长刘嘉教授在线直播，指导考生心理疏导。
最近 1 个月，阿里有两次组织架构调整，都是围绕搜索。阿里创新业务事业群成立智能搜索业务部，重点围绕智能搜索App夸克展开布局。
站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息：近日，阿里巴巴旗下夸克搜索推出免费高考智能信息服务，用户在首页搜索框搜索“高考”，即可进入“高考频道”。据悉，夸克搜索为考生提供备考指南、志愿辅导、模拟填报、AI录取预测等免费的信息查询与智能工具。
此外，夸克搜索还针对高考学子推出了“高考直播课”，邀请北师大心理学部首任部长刘嘉教授在线直播，指导考生心理疏导。
最近 1 个月，阿里有两次组织架构调整，都是围绕搜索。阿里创新业务事业群成立智能搜索业务部，重点围绕智能搜索App夸克展开布局。
近日，阿里巴巴旗下智能搜索APP夸克宣布推出高考频道，提供备考指南、志愿辅导、模拟填报、AI录取预测等免费的一站式信息查询与智能工具。据悉，夸克搜索近日推出的“高考频道”，聚合全面、专业、权威的各类高考信息资讯
如今，人工智能技术越来越多应用于医疗行业中，最近科学家研究了一种新的AI工具可以通过分析数据和病理图像来预测肺癌患者病情复发情况。
在今日的 2020 阿里云峰会上，阿里云智能总裁张建锋表示，阿里云今年再招 5000 人，大规模引进顶级科技人才，重点吸引服务器、网络、芯片、数据库、人工智能等核心技术领域的攻坚人才。
有媒体报道称阿里内部已成立智能搜索业务部，阿里巴巴向凤凰网科技证实了这一消息。据悉，该业务部分属阿里创新业务事业群旗下，由UC事业部总经理、书旗事业部总经理吴嘉出任负责人，向阿里创新业务事业群总裁朱顺炎汇报。此前，创新业务事业群已孵化出智能搜索App夸克。阿里巴巴方面称，此次业务调整或重点围绕夸克展开。此前，搜索业务在国内一向由百度把持，360、搜狗等紧随其后。?
六月正值英国大学的升学季，剑桥视觉与艺术表演学校中国中心（以下简称：剑桥艺术中国中心，CSVPA China）的毕业生们录取捷报连连。从这里走出去的诸多艺术与设计方向的学生，凭借自己出色的作品集和综合实力、在英国及美国校本部升学老师的帮助下，100%收获了顶级艺术大学的录取。更令人感到欣悦的是，毕业生们在伦敦艺术大学（University of the Arts London， UAL，2020 QS世界大学艺术与设计专业排名第2）的录取率高达60%。剑?
DoNews6月9日消息(记者 翟继茹)9日，阿里巴巴内部人士透露，阿里创新业务事业群近期已成立智能搜索业务部，UC事业部总经理、书旗事业部总经理吴嘉出任负责人，向阿里创新业务事业群总裁朱顺炎汇报。据了解，此次业务调整将重点围绕智能搜索工具夸克展开。此前，吴嘉曾表示，将围绕“搜索框+AI工具”结合的业务布局，以AI引擎升级搜索质量，AI工具构建新的搜索入口，垂直领域打造内容+服务的闭环。吴嘉告诉记者，搜索的竞争对手已经
阿里巴巴内部人士透露，阿里创新业务事业群近期已成立智能搜索业务部，由UC事业部总经理、书旗事业部总经理吴嘉出任负责人，向阿里创新业务事业群总裁朱顺炎汇报。
随着科学技术的发展，人工智能已渗透在城市的各个角落和生活的方方面面。在算力和算法技术发展迅猛的同时，人工智能行业又面临应用场景不明确、算法碎片化、研发成本极高等诸多市场挑战，难以落地实际应用场景之中。 可见，要深入解决行业痛点，加速AI落地应用是所有AI行业都应思考的问题。深圳时空引力科技有限公司（简称Gravitylink）致力于为全球开发者搭建AI模型交易服务平台，打通AI产业上下游，帮助AI服务商提供展示和交易?
小米日前推出了全新的 MIUI 12 系统，小米宣布小米 AI 电话助理经过半年测试，已为内测发烧友们接听了 400 万个电话，广受好评。AI 电话助理将正式升级为 AI 通话!用户可以自定义开场语、自由切换自动应答或手动回复，还可以定向自动接听，再也不用在意骚扰电话以下是 MIUI12 AI通话功能使用教程，感兴趣的小伙伴一起来看看吧。
今日，针对“抖音正联合指纹识别IC厂神盾研发AI芯片”的报道，抖音方面回应称，信息不实，没有研发AI手机芯片。
5 月 21 日，在全国瞩目的两会召开之际，搜狗联合新华社推出的全球首个3D AI合成主播“新小微”正式亮相，为全国观众带来最新的两会新闻资讯报道。基于搜狗人工智能核心技术“搜狗分身”打造的“新小微”，将拉开中国传媒行业全面进入智慧时代的序幕。 搜狗分身技术再突破，带领AI合成主播进入3D时代 作为AI合成主播的开创者和引领者，自 2018 年基于搜狗分身技术推出全球首个AI合成主播后，搜狗分身持续取得重大突破，此次的3D A
520 凭借着谐音“我爱你”已经成为情侣间每年必过的节日之一。而随着AI人工智能的逐步普及， 520 慢慢也变成了AI公司的节日、秀场。伴随着近几年AI技术的不断发展和应用，AI技术在各个领域都逐渐备受关注和青睐。 2017 年，“人工智能”首次被写入《政府工作报告》; 2018 年，科技部公布国家级新一代人工智能开放创新平台;随着《新一代人工智能发展规划》提出，人工智能已经上升成为国家发展战略....可以说，时下谁先拥有了最核心?
我们正处于一个数据爆炸的时代，对于正趋向于精准医疗的医学领域来说更是如此。海量的数据让我们比以往任何一个时期都更加需要AI的发展。近日，在由deeplearning.ai举办的一场线上研讨会上，分子医药学专家、北美独立科学研究机构Scripps Research Institute创始人Eric Topol博士与人工智能专家吴恩达(Andrew Ng)博士进行了深度对话，向观众介绍了AI医学领域的最新研究成果与临床应用。Eric Topol博士曾被汤森路透社评为“世纪医生
花瓣搜索是华为旗下自研搜索应用，提供即时搜索、天气预报和新闻、体育比分直播和赛程表、视频、图片和音乐搜索，财经新闻和股票市场更新等。另外，花瓣搜索还提供了酒店预订服务、航班信息和本地服务信息搜索。此前，华为也在AppGallery上线了“HERE WeGo”地图和导航解决方案，覆盖全球 100 多个国家、 1300 多个城市，以填补谷歌地图的空缺。
电视盒子是智能电视的核心部件，这几年，智能电视行业的快速发展，让很多厂商有了进入市场的机会，但整个市场也慢慢的稳定了下来，头部的地位也越来越难以撼动。目前电视盒子品牌头部主要有 4 家公司，当贝、小米、华为、天猫，其中当贝是智能电视业内专注于软件和硬件的互联网科技公司，小米和华为则是有业务分布在电视领域的的高科技硬件公司。最后的天猫则带领着一众互联网公司划分着最后的市场，比如腾讯、爱奇艺，当然还有一?
新冠疫情的席卷下，不少国家将公共卫生安全上升到国家战略的高度，全球的AI医疗产业也在全面加速。就在最近，深透医疗的PET医学影像临床研究被 2020 年全球核医学与分子影像学会(SNMMI)年会选为全员会议(Plenary Lecture)的亮点研究(feature study)。此次研究与上海第九人民医院合作进行，将由哈佛影像中心的主任Georges El Fakhri在会上作宣讲。今年的SNMMI年会将于 7 月举办，SNMMI年会是世界核医学和分子成像领域首屈一指的科研
如今，AI技术和应用进入高速发展期，到 2030 年，AI核心产业规模将超过 1 万亿元，带动相关产业规模超过 10 万亿元。当行业对于AI的关注焦点从技术、资本和应用逐渐转向“平台+生态”层面，也标志着AI逐步进入到“产业落地”时代。未来，几乎没有任何一家企业可以与AI无关。即便如此，在“新基建”浪潮强有力推动下，AI商业化时至今日仍处于早期阶段，在落地和应用方面仍旧是个复杂的系统工程，业务创新和应用落地过程中，面临技术
5 月 13 日，瑞芯微Rockchip正式宣布，旗下AI芯片RK1808、RK1806 适配百度飞桨（PaddlePaddle）开源深度学习平台，充分兼容飞桨轻量化推理引擎Paddle Lite。此次瑞芯微与百度合作，旨在为AI行业赋能更多应用场景，加速AI产品落地进程。百度飞桨与瑞芯微兼容性认证书在AI时代，深度学习框架和操作系统类似，起着承上启下的作用，连接芯片与应用。拥有强大算力的AI芯片加持，AI技术将得到更广泛普及。NPU时代来临 软硬结合性能优化瑞
据国内媒体报道，6月8日，世界卫生组织总干事谭德塞表示，全球新冠疫情正在恶化。6月7日，世界单日新增13.6万例新冠肺炎，是迄今全球新增病例最多的一天。谭德塞说，各国已向世卫组织报告近
今日，针对“支付宝成立搜索业务部”的报道，接近支付宝人士透漏，支付宝将聚焦在端内服务搜索，而非全网搜索。