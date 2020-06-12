夸克搜索推出免费高考智能信息服务 提供备考指南、AI录取预测

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夸克搜索推出免费高考智能信息服务 提供备考指南、AI录取预测

2020-06-12 16:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息：近日，阿里巴巴旗下夸克搜索推出免费高考智能信息服务，用户在首页搜索框搜索“高考”，即可进入“高考频道”。据悉，夸克搜索为考生提供备考指南、志愿辅导、模拟填报、AI录取预测等免费的信息查询与智能工具。

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此外，夸克搜索还针对高考学子推出了“高考直播课”，邀请北师大心理学部首任部长刘嘉教授在线直播，指导考生心理疏导。

最近 1 个月，阿里有两次组织架构调整，都是围绕搜索。阿里创新业务事业群成立智能搜索业务部，重点围绕智能搜索App夸克展开布局。

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