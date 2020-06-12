夸克搜索推出免费高考智能信息服务 提供备考指南、AI录取预测

电视盒子是智能电视的核心部件，这几年，智能电视行业的快速发展，让很多厂商有了进入市场的机会，但整个市场也慢慢的稳定了下来，头部的地位也越来越难以撼动。目前电视盒子品牌头部主要有 4 家公司，当贝、小米、华为、天猫，其中当贝是智能电视业内专注于软件和硬件的互联网科技公司，小米和华为则是有业务分布在电视领域的的高科技硬件公司。最后的天猫则带领着一众互联网公司划分着最后的市场，比如腾讯、爱奇艺，当然还有一?