芝麻分评估维度升级 并上线“信用修复'功能

今年 6 月 6 日是第 5 个芝麻信用日，不过今年的芝麻信用日有点不一样，因为芝麻信用评估会全面升级了。那么本次升级具体有哪些变化，对用户又有什么影响呢?

据介绍，新的芝麻分评估体系纳入了更多的商业信用场景，新增了公益守约的因子，并且更加关注用户近期的信用表现。

由于平台升级整体评估体系，不少用户发现自己的芝麻分这次“动”的幅度有点大。除大部分用户芝麻分上涨外，还有小部分用户分数微跌。

对于小部分人芝麻分出现的“微跌”，芝麻信用方面表示，守约记录是影响芝麻分的重要因素，长期积累会逐步接近一个较为稳定分数，客观反映用户在商业履约方面的意愿和能力，在不违约的情况下一般不会降低芝麻分，继续守约也不会大幅提高分数。但是，影响芝麻分的因素不光是守约记录，还包括支付、公益守约记录、是否选择上传身份验证信息、资产信息等有助于综合评估商业履约的因素。“如果用户在最近一年内信用履约行为显著减少，或者诸如一年内频繁更换手机号等，也可能导致自己的芝麻分出现变化。”

另外，芝麻信用还上线了“信用修复”功能。通过日常履约、积累信用等方式积攒的“芝麻粒”可以用于修复此前偶然发生的逾期记录。在升级评估体系的同时，芝麻分的“刷新”方式也发生了变化，从以往的自动更新，变为用户每月点击评估。

赶紧看看你的芝麻分是否涨了吧!