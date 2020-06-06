19款实用「数据可视化工具」

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19款实用「数据可视化工具」

2020-06-06 08:41 · 稿源：站长之家

大数据时代，数据分析已经成为一种常态。调查数据显示，53%的企业员工都需要经常查看分析数据。由于数据数量多且杂，人们在做数据分析时需要借助可视化工具将数据更直观地展示出来以帮助理解。为此，站长之家本周为大家整理了一些好用的可视化工具，帮助大家提高效率。

【地图数据可视化

高德地图Map Lab

高德地图Map Lab，免费且好用的地图分析工具。支持CSV、Excel、DB数据以及其他api接口获取数据，可绘制热力图、行政区填充热力图、3D热力、3D柱形图等各种图形。高德地图Map Lab支持自定义地图样式，用户可通过改变背景颜色，到道路标识等创建个性化地图。

CartoDB

CartoDB是一款开源网络应用程序和交互式地图制作工具，提供“一键式制图”功能，用户只需上传数据即可自动制图。CartoDB一般以数据库模板为基础开始制图，用户可上传地理空间数据并设置公开或者个人可见。支持制作动态地图，可修改可视化代码。

InstantAtlas

InstantAtlas是能够生成可视化地图报告的SaaS服务，同时可以提供专业的技术支持。它使信息分析师和研究人员能够创建动态的交互式地图报告，将统计数据和地图结合起来。

Polymaps

Polymaps是一款可同时使用位图和SVG矢量地图的JavaScript库，它使用SVG(可缩放矢量图形)显示信息，可以加载数据在全方位的尺度，在地图上提供快速且多缩放的数据集演示。它使用的是球形墨卡托投影的tile格式，因此快到弹指间便可发布信息。

Leaflet

Leaflet是一个开源JavaScript函数库，可以制作适配移动端的交互式地图。Leaflet不仅设计简单，使用方便，而且功能齐全，可以实现的效果和功能不输给其他的地图。Leaflet适用于大多数PC和移动端，并且可以通过大量的插件进行扩展。

FineBI

FineBI一款国产的商业智能软件，主打的是数据分析，操作非常简便，拖拽就能自动生成图表，还带有智能图表推荐功能，而且内置的可视化图表很丰富，支持添加组件对省份、人口数量等进行筛选过滤，并可以将做好的地图可视化模板挂出，无需导出成pdf格式进行汇报。而且个人版免费。

适用人群：企业选型、数据分析师、数据分析新手、不想写代码的可视化爱好者

【图表工具】

百度图说

百度出品的良心可视化工具，先选择需要绘制的图。然后选择excel数据替换数据即可。支持绘制折线图、柱状图、饼图、散点图、气泡图、雷达图、漏斗图、仪表盘等。值得一提的是，百度图说支持将制作好的图表创建链接并私密分享，同事或客户只需点击链接即可查看你制作好的图表。

花火

花火是一个在线图表制作工具，图表参数可以自定义，制作完成的图表可以导出成PNG、JPG、SVG等多种格式，动态图表可以导出成视频。适合不会代码又需要在视频中展现数据的自媒体运营者。

缺点：免费版本导出都带水印，想导出高清视频，去除水印，都需要付费。

QlikView

QlikView的主要用户是企业用户，企业用户可以用QlikView轻松地分析内部数据，并且使用QlikView的分析和企业报告功能来做决策。你可以在QlikView中输入要搜索的关键字，QlikView可以自动整合你的数据，帮助你找到你意想不到的数据间的关系。QlikView同样提供免费的个人版本。

魔镜

魔镜，零编程中文数据可视化工具，主要功能有：数据分析、仪表盘、数据挖掘。魔镜有企业版，也有免费版。企业版拥有 500 种可视化效果，免费版可选择效果少些。支持excel，csv，txt等主流文本类型数据源，可以直接生成南丁格尔玫瑰图。

Tableau

Tableau，全球知名数据可视化工具，操作界面非常简洁，简单易用，傻瓜式入门，适合新手。交互体验良好，可以构建交互式仪表板，并将其提供给许多其他用户。缺点是免费版功能有限，收费版对于个人用户来说有点贵。

【金融数据可视化】

dygraphs

dygraphs是一个灵活的开源JavaScript图表函数库，主要用于金融图表，如股票K线图。dygraphs可以让人更好地探索和理解密集型数据，它生成的交互式时间序列图表支持鼠标悬停显示内容、缩放和平移，还支持实时数据更新和选择时间范围。

Highcharts

Highcharts是一个用纯JavaScript编写可视化库，商用的话需要付费。其优势是文档详细， 实例也很很详细，文档中依赖哪些js脚本，css都十分详细，学习和开发都比较省时省力，相应的产品稳定性较强。

【可视化大屏设计工具】

百度Suger

Suger是百度云推出的数据可视化服务平台，提供不少2D和3D组件，可拖拽编辑。用户还可以设置数据下钻和图表联动，增强动效交互效果。平台操作难度不大，且免费，不足是3D效果不如阿里云DataV、腾讯RayData突出。

阿里DataV

阿里DataV是阿里云的拖拽式可视化工具，主要用于业务数据与地理信息融合的大数据可视化，适用于展览中心，企业管控中心展示。基本操作模式与Suger类似，设计师先建立画面，后开发进行数据源的接入。用户可根据模板新建，简单易入手。

不需要编程，通过简单的拖拽配置就能生成可视化大屏或者仪表盘，天猫双十一大屏就用DataV做的。

FineReport

FineReport能做可视化报表，也能做大屏，个人版免费。因为后端通常连接业务系统数据，所以可以实时连接业务数据，做企业的一些经营数据展示。FineReport默认采用深色背景+荧光配色，非常符合浸入式的大屏体验;而且能根据图表类型和数据要求，提供 “轮播”和“刷新”两种动画形式，能够满足不同场景下的业务需求。

数字冰雹

专注于做数据图像、三维处理、数据分析等相关业务，通过图像可视化方式呈现数据分析，在智慧城市、工业监控用的比较多，官网上有很多大屏设计，可以提供灵感。

【时间轴数据可视化】

Timeline

Timeline是一个开源工具，可以让用户通过简单的滚动和水平拖拽而生成简单的交互时间轴。初学者仅使用Google表格就可以创建时间轴。专业人员可利用JSON在保留TimelineJS核心功能的同时实现自定义安装。

Dipity

Dipity也是一款做时间轴的工具，用于管理网站上的时间和日期相关内容非常有效。Dipity可用来创建丰富的交互式时间线，并嵌入到网站中你可以在这里找到你所需要的信息图。

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