库克为黑人被杀事件感到痛心：呼吁建立“更公平的世界”

站长之家(ChinaZ.com) 6月1日 消息:据外媒报道，苹果CEO蒂姆·库克在一份发给员工的内部备忘录中谈到了美国的歧视和不平等问题时表示，对人的保护 “仍未得到普遍实施”。

美国当地时间周六，乔治·弗洛伊德在明尼阿波利斯遇害后引发美国各地的抗议和骚乱，库克正是在这种背景下发表了自己的看法，他主张人权，反对不平等。根据彭博社获得的备忘录，许多员工对社区内的歧视问题表示担忧。

库克在备忘录中表示，痛苦的历史今天依然存在----不仅以暴力的形式存在，而且还存在于根深蒂固的歧视的日常体验中。他呼吁为所有人建立一个“更美好、更公正的世界”。

库克承诺，该公司将向一些团体捐款，其中包括专注于种族不公的非营利组织平等司法倡议组织(Equal Justice Initiative)。另外，苹果公司还将在 6 月份为员工捐款提供二选一的匹配。

库克表示，“我们必须重新审视我们自己的观点和行动，因为这种痛苦是深刻的，但往往被忽视了。”“乔治·弗洛伊德的死是令人震惊和悲惨的，这证明我们必须把目标定得比‘正常’的未来高得多，建立一个不辜负平等和正义的最高理想的未来。”

值得一提的是，随着周日美国各地区爆发抗议活动，包括明尼阿波利斯、布鲁克林和华盛顿特区在内的几家苹果商店遭到破坏和抢劫。对此，苹果公司以员工的 "健康和安全 "为由，暂时关闭了大部分美国苹果零售店。