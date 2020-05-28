微信回应封禁Wetool：破坏生态平衡 为恶意营销提供便利

站长之家(ChinaZ.com) 5月28日 消息：据见实公众号报道，今日，针对封禁第三方微信工具Wetool一事，微信方面回应称，外挂软件，是在微信安全日常打击范围内，我们一直在加强打击、重点治理。外挂软件不仅破坏了微信平台的生态平衡和正常运营，还为恶意营销行为提供了便利条件，对正常用户造成骚扰。

同时，微信还呼吁用户，不要使用此类外挂服务，一定不要把自己的微信帐号、密码以及验证码等信息交给陌生人，以免带来隐私、财产安全等多种风险。所有经用户投诉、并被核实确认有使用外挂行为的帐号，依据国家相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人帐号使用规范》 ，根据违规程度将按照阶梯性处罚原则进行限制，包括不限于限制功能、限制登录等处罚。

据悉，WeTool是一款第三方微信粉丝和社群管理工具，主要功能包括了支持群统计、自动接受好友、批量群邀请、自动踢人、多群转发、好友去重、智能机器人等。

2020年5月25日 第三方微信粉丝和社群管理工具Wetool被微信禁用，众多用户被封号。江苏网警称：“多位网友反映，腾讯封杀了一大批使用微信外挂的个人号，最近凡是登录的辅助工具的微信账号都会被封。”

针对的微信的封禁，Wetool官方也发布公告称，决定从当日起永久停止下载以及新用户的接入。

投票模块插入



