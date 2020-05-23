周鸿祎回复被列入实体清单 目前公司正在紧急讨论

美国商务部5月22日宣布，将共计 33 家中国公司及机构列入“实体清单”，包括北京计算机科学研究中心、奇虎360、云从科技等科技企业和机构，而360公司在得知这一消息后也给出回应。

360公司董事长周鸿祎回复被列入实体清单：目前公司正在紧急讨论，预计中午以后会做出官方回应。

据悉本次被列入清单的中国科技企业包括：阿克苏华孚色纺有限公司(Aksu Huafu Textiles Co.)、云从科技 、烽火科技集团(FiberHome Technologies)及其子公司南京烽火星空通信发展有限公司(Nanjing FiberHome StarrySky Communication Development Company)、东方网力科技股份有限公司(NetPosa)及其子公司深网视界(SenseNets)，云天励飞技术有限公司(Intellifusion)以及上海银晨智能识别科技有限公司(IS’Vision)、北京金诚环宇电子有限公司。

这些企业及部门被列入“实体清单”后，美国政府即可根据《出口管理条例》(Export Administration Regulations)限制对这些机构出口、进口或转口。