京东官宣正式上线“自营房产”业务 用户可享受五大购房权益

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日 消息：今日，京东宣布正式上线“自营房产”业务，京东房产与中骏集团在京签署战略协议，中骏集团成为首个在京东开设自营旗舰店的房产开发商。中骏集团旗下北京楼盘——“中骏·云景台”的首批 1000 套房将作为京东渠道专享房源， 5 月 22 日起在京东正式开售。

京东称，“自营房产”将基于京东的平台优势资源，以京东与开发商直接合作的方式，将开发商直供房源纳入京东自营体系，并为选购自营房源的用户，提供甄选房源、自营特惠、线上锁房、无理由退定、价格保护等京东渠道专属的五大购房权益。

针对痛点问题，京东“自营房产”建立了完善的标准化服务模式，京东房产的专业化团队将对开发商房源进行严格审核评估，深入了解开发商经营状况、楼盘法律风险等信息，确保房源符合相应法律法规;京东“自营房产”提供“无理由退定”服务，购房者预订房源后可退定，免除购房后顾之忧;购买京东“自营房产”房源的用户，还将享受长达半年的保价服务，无惧楼盘房价波动。

开启预售后，该楼盘即享受京东 618 补贴，即日起至 6 月开盘期间，用户在自营店购房，可享受 1 万抵 2 万优惠，更有6. 18 元赢百万大奖等多重惊喜;购房支付6. 18 元还可享受抵 6180 元房款的叠加优惠。此外，京东为该楼盘价保半年，若对所选楼盘不满意，可在规定期限内全额定金。

据悉，目前用户在京东APP可搜索“京东房产自营”，了解相关情况。