科技界大佬两会建议一览 雷军、马化腾等都说了什么？

站长之家(ChinaZ.com) 5月21日 消息:今天起，中国将正式进入“两会”时间。今日下午3点，全国政协十三届三次会议在人民大会堂开幕。此外，5月22日，十三届全国人大三次会议将在京召开。2020年5月21日21时40分 ，十三届全国人大三次会议将举行新闻发布会，由大会发言人就大会议程和人大工作相关问题回答中外记者提问。

此前，包括李彦宏、丁磊、雷军、周鸿祎、杨元庆在内的科技界大佬纷纷向两会提出了自己的建议，一起来看一下吧：

马化腾：鼓励促进无接触经济发展 提升医务人员获得感

今年，全国人大代表、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾本人因身体原因将缺席两会。据悉，作为十二届、十三届全国人大代表，马化腾已连续八年向全国两会递交 40 余份书面建议，平均每年超过 5 份。

在今年的两会建议中，马化腾的提议涉及了产业互联网、乡村振兴、金融科技、医疗服务与医生获得感、中小微企业发展、区域发展、生态环保等热点问题。

产业互联网方面，马化腾表示，应加强顶层设计，制定系统推进产业互联网发展的国家战略，重点研究推动新基建、各行各业数字化转型、智慧城市、科研创新、网络信息安全等方面的工作。在零售业领域，鼓励量大面广的实体店探索使用云、小程序、直播等数字化工具，开展线上线下一体化自主运营，增强触达用户和服务用户的能力，促进无接触经济发展。

医疗服务方面，马化腾表示，应该推进制度与技术创新，提升医疗卫生服务、提升医务人员的获得感。把“新基建”延伸到医疗卫生领域，进一步加快智慧医院建设，帮助医务人员实现“技术性减负”。

金融科技方面，马化腾建议，以“创新促发展”为主线，为国内金融科技可持续发展营造有利环境;出台促进扶持金融科技产业发展的顶层指导意见，稳定政策预期;顺畅“金融+科技”产业链主体合作，促进金融服务全面数字化升级。

雷军：推动卫星互联网行业发展 完善小微企业融资服务

今年，雷军的两会建议包括了：《关于推动卫星互联网行业发展的建议》，《加快运用智能手机、电视等智能终端 建设我国灾害预警等公共服务体系的建议》，《关于完善小微企业融资服务的建议》，《关于加大力度引进国际高层次人才的建议》。

在卫星互联网方面，雷军建议：将卫星互联网作为重点发展的战略新兴产业纳入我国“十四五”发展规划，明确卫星互联网相关商业航天企业是国家航天事业的重要组成部分。进一步改革国内卫星频率申请协调机制，优化和简化我国卫星网络资料申报管理流程。进一步放开对民营企业应用商业卫星开展商业服务的行业准入限制。

面对疫情，雷军提出：应当鼓励科研机构、科技企业为代表的科技力量、社会力量，成为我国灾害预警体系的建设和服务主体。破除行政障碍和体制机制藩篱，出台综合性灾害预警管理办法，推动各级应急管理部门尽快授权开通全国电视、手机地震预警服务。加强全社会灾害避险科普教育，推动灾害预警服务在我国高灾害风险区、人员密集区率先实现全覆盖。

小微企业融资服务方面，雷军建议，推进金融机构融资服务坚持风险定价。加强运用金融科技和大数据能力，降低服务成本。扶持中小银行专注进行小微企业融资服务。加大力度发展天使投资、创业投资、股权融资、供应链金融等融资方式，形成充足多元的资金供给体系，促进高成长、高风险并存的科技创新型小微企业发展。

李彦宏：大力推进智能云工程 加速产业智能化

在今年的两会上，全国政协委员、百度董事长李彦宏提交了四份提案，涉及新基建、智能交通、支持继续教育以及个人信息保护等热点问题。

其中，在新基建方面，李彦宏建议，应加快打造具备国际领先水平的人工智能新型基础设施，加强人工智能基础和应用人才培养，推进各行业积极应用自主可控的开源深度学习平台。还应大力推进智能云工程，支持开放平台的建设，以此加速产业智能化。

在交通方面，李彦宏建议，加强探索城市智能交通运营商模式，加快交通路网车路协同智能化改造，建设全国性的新一代智能交通治理平台。

个人信息保护方面，李彦宏建议，针对新冠肺炎疫情期间采集的个人信息设立退出机制，加强对已收集数据的规范性管理，研究制定特殊时期的公民个人信息收集、存储和使用的标准和规范。

联想杨元庆：加快设备换代步伐 提高“居家生产力”

联想集团董事长兼CEO杨元庆的两会建议围绕建设新一代互联网医疗健康平台、推动信息产品消费、大力发展“5G+工业互联网”、推动新基建和智慧经济建设、推动制造业高质量发展等热点领域，结合自身的产业实践，今年将向十三届全国人大三次会议提交六份建议。

在5G+工业互联网方面，杨元庆建议，加大智慧基建力度，支持民营企业积极参与各地工业互联网、5G、智慧城市等数字基础设施建设，提升公共服务能力，加速培育复合型人才，加强新学科建设，适当增加相关专业招生名额，同时加大高端人才引进力度，实现产业人才集聚。

互联网医疗方面，杨元庆建议，加快建设覆盖“家庭+社区+医院+科研机构”的新一代互联网医疗健康平台，依托互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，综合运用数字化、智能化、智慧化技术成果，打破医疗健康领域现有行业条块壁垒，实现家庭端、社区端、医院端、科研端数据共享。

在教育方面，杨元庆建议，解决贫困地区教育信息化硬件短板，加强教学与学习设备供给，保障贫困学生拥有基本信息化学习工具，能平等获取优质教育资源，缩小数字鸿沟。

此外，杨元庆还建议，鼓励、支持企业和家庭的信息产品消费需求，加快智能设备升级换代步伐，提高“居家生产力”，支撑远程办公、在线学习等。

周鸿祎：聚焦新基建网络安全 制定"国家5G安全战略"

今年，全国政协委员、 360 集团董事长兼CEO周鸿祎将向两会提交四份提案。周鸿祎认为，网络安全是新基建最重要的基础型技术之一，必须要在新基建推进过程中同步部署。只有构建新基建网络安全防护体系，才能保障新基建战略的顺利推进和数字经济的健康繁荣。

对此，周鸿祎建议：一是要运用整体思维，规划新基建网络安全防护体系顶层设计;二是要同步建设新基建的安全基础设施，聚焦新基建安全防能力构建;三是要强化大数据平台安全，实现安全的大数据协同计算;四是要开展常态化网络安全攻防对抗演习，持续检验和提升新基建安全能力。

5G安全方面，周鸿祎建议，应当从战略高度审视5G网络安全的重大意义和紧迫性，加强5G安全的顶层设计，制定《国家5G安全战略》。加快推进工业互联网安全保障建设，为国家实体经济和社会保驾护航。加强信创网络安全保障能力建设。

丁磊：将少儿编程纳入学业水平考试 加快支持数字文化产品出海

今年，全国政协委员、网易公司首席执行官丁磊针对数字文化、数字音乐、数字教育、数字抗疫、数字养老及长三角一体化发展等多个行业、领域的发展难题提出了自身建议。

数字文化方面，丁磊建议，加快支持数字文化产品出海，积极抢占全球文化市场，在带动国内产业、增加就业、提高税收的同时，加快培育我国外贸新增长点。搭建数字文化出海政府服务平台、设立重点企业专属对接服务，清理简化行政监管措施;完善立法保障积极引导数字文化产业出海，设立国家专项出口扶持基金、重点发展“一带一路”沿线国家;建立国家级文化IP授权使用平台，促进中华优秀传统文化通过数字文化产品出海走向世界;积极开展“数字税”预判研究和储备应对。

数字音乐方面，丁磊建议，建设全国数字音乐公共管理平台，通过动态监测音乐作品的实际点播次数和下载量，推动版权规范管理、数据公开透明、公平计费付酬，形成尊重知识产权的良性模式;依托数字音乐平台设立国家级权威原创音乐榜、奖项等，扩大华语音乐影响力;设立支持优秀华语原创音乐发展的专项扶持基金，对优秀原创作品、音乐人才进行资助或奖励。

教育方面，丁磊建议，鼓励更多社会力量参与在线教育精品课程的供给，择优纳入全国数字教育资源免费平台;鼓励研发符合在线教学需求的智能硬件产品;更加注重发展贫困地区的数字化教育。编程教育方面，丁磊建议，编程教育加快区域试点，形成从高中向小学、从东部向全国的推广格局;创新教学模式，形成中国特色的少儿编程课程体系;教企共建少儿编程学习资源库，提供实践平台;将少儿编程纳入学业水平考试，作为综合素质评价重要内容;加强少儿编程教师人才培养。