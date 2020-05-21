科技界大佬两会建议一览 雷军、马化腾等都说了什么？

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 雷军最新资讯 > 正文

科技界大佬两会建议一览 雷军、马化腾等都说了什么？

2020-05-21 16:45 · 稿源：站长之家
文章目录

站长之家(ChinaZ.com) 5月21日 消息:今天起，中国将正式进入“两会”时间。今日下午3点，全国政协十三届三次会议在人民大会堂开幕。此外，5月22日，十三届全国人大三次会议将在京召开。2020年5月21日21时40分 ，十三届全国人大三次会议将举行新闻发布会，由大会发言人就大会议程和人大工作相关问题回答中外记者提问。

此前，包括李彦宏、丁磊、雷军、周鸿祎、杨元庆在内的科技界大佬纷纷向两会提出了自己的建议，一起来看一下吧：

马化腾：鼓励促进无接触经济发展 提升医务人员获得感

今年，全国人大代表、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾本人因身体原因将缺席两会。据悉，作为十二届、十三届全国人大代表，马化腾已连续八年向全国两会递交 40 余份书面建议，平均每年超过 5 份。

在今年的两会建议中，马化腾的提议涉及了产业互联网、乡村振兴、金融科技、医疗服务与医生获得感、中小微企业发展、区域发展、生态环保等热点问题。

产业互联网方面，马化腾表示，应加强顶层设计，制定系统推进产业互联网发展的国家战略，重点研究推动新基建、各行各业数字化转型、智慧城市、科研创新、网络信息安全等方面的工作。在零售业领域，鼓励量大面广的实体店探索使用云、小程序、直播等数字化工具，开展线上线下一体化自主运营，增强触达用户和服务用户的能力，促进无接触经济发展。

医疗服务方面，马化腾表示，应该推进制度与技术创新，提升医疗卫生服务、提升医务人员的获得感。把“新基建”延伸到医疗卫生领域，进一步加快智慧医院建设，帮助医务人员实现“技术性减负”。

金融科技方面，马化腾建议，以“创新促发展”为主线，为国内金融科技可持续发展营造有利环境;出台促进扶持金融科技产业发展的顶层指导意见，稳定政策预期;顺畅“金融+科技”产业链主体合作，促进金融服务全面数字化升级。

马化腾

雷军：推动卫星互联网行业发展 完善小微企业融资服务

今年，雷军的两会建议包括了：《关于推动卫星互联网行业发展的建议》，《加快运用智能手机、电视等智能终端 建设我国灾害预警等公共服务体系的建议》，《关于完善小微企业融资服务的建议》，《关于加大力度引进国际高层次人才的建议》。

在卫星互联网方面，雷军建议：将卫星互联网作为重点发展的战略新兴产业纳入我国“十四五”发展规划，明确卫星互联网相关商业航天企业是国家航天事业的重要组成部分。进一步改革国内卫星频率申请协调机制，优化和简化我国卫星网络资料申报管理流程。进一步放开对民营企业应用商业卫星开展商业服务的行业准入限制。

面对疫情，雷军提出：应当鼓励科研机构、科技企业为代表的科技力量、社会力量，成为我国灾害预警体系的建设和服务主体。破除行政障碍和体制机制藩篱，出台综合性灾害预警管理办法，推动各级应急管理部门尽快授权开通全国电视、手机地震预警服务。加强全社会灾害避险科普教育，推动灾害预警服务在我国高灾害风险区、人员密集区率先实现全覆盖。

小微企业融资服务方面，雷军建议，推进金融机构融资服务坚持风险定价。加强运用金融科技和大数据能力，降低服务成本。扶持中小银行专注进行小微企业融资服务。加大力度发展天使投资、创业投资、股权融资、供应链金融等融资方式，形成充足多元的资金供给体系，促进高成长、高风险并存的科技创新型小微企业发展。

小米、雷军

李彦宏：大力推进智能云工程 加速产业智能化

在今年的两会上，全国政协委员、百度董事长李彦宏提交了四份提案，涉及新基建、智能交通、支持继续教育以及个人信息保护等热点问题。

其中，在新基建方面，李彦宏建议，应加快打造具备国际领先水平的人工智能新型基础设施，加强人工智能基础和应用人才培养，推进各行业积极应用自主可控的开源深度学习平台。还应大力推进智能云工程，支持开放平台的建设，以此加速产业智能化。

在交通方面，李彦宏建议，加强探索城市智能交通运营商模式，加快交通路网车路协同智能化改造，建设全国性的新一代智能交通治理平台。

个人信息保护方面，李彦宏建议，针对新冠肺炎疫情期间采集的个人信息设立退出机制，加强对已收集数据的规范性管理，研究制定特殊时期的公民个人信息收集、存储和使用的标准和规范。

李彦宏.jpg

联想杨元庆：加快设备换代步伐 提高“居家生产力”

联想集团董事长兼CEO杨元庆的两会建议围绕建设新一代互联网医疗健康平台、推动信息产品消费、大力发展“5G+工业互联网”、推动新基建和智慧经济建设、推动制造业高质量发展等热点领域，结合自身的产业实践，今年将向十三届全国人大三次会议提交六份建议。

在5G+工业互联网方面，杨元庆建议，加大智慧基建力度，支持民营企业积极参与各地工业互联网、5G、智慧城市等数字基础设施建设，提升公共服务能力，加速培育复合型人才，加强新学科建设，适当增加相关专业招生名额，同时加大高端人才引进力度，实现产业人才集聚。

互联网医疗方面，杨元庆建议，加快建设覆盖“家庭+社区+医院+科研机构”的新一代互联网医疗健康平台，依托互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，综合运用数字化、智能化、智慧化技术成果，打破医疗健康领域现有行业条块壁垒，实现家庭端、社区端、医院端、科研端数据共享。

在教育方面，杨元庆建议，解决贫困地区教育信息化硬件短板，加强教学与学习设备供给，保障贫困学生拥有基本信息化学习工具，能平等获取优质教育资源，缩小数字鸿沟。

此外，杨元庆还建议，鼓励、支持企业和家庭的信息产品消费需求，加快智能设备升级换代步伐，提高“居家生产力”，支撑远程办公、在线学习等。

杨元庆，联想

周鸿祎：聚焦新基建网络安全 制定"国家5G安全战略"

今年，全国政协委员、 360 集团董事长兼CEO周鸿祎将向两会提交四份提案。周鸿祎认为，网络安全是新基建最重要的基础型技术之一，必须要在新基建推进过程中同步部署。只有构建新基建网络安全防护体系，才能保障新基建战略的顺利推进和数字经济的健康繁荣。

对此，周鸿祎建议：一是要运用整体思维，规划新基建网络安全防护体系顶层设计;二是要同步建设新基建的安全基础设施，聚焦新基建安全防能力构建;三是要强化大数据平台安全，实现安全的大数据协同计算;四是要开展常态化网络安全攻防对抗演习，持续检验和提升新基建安全能力。

5G安全方面，周鸿祎建议，应当从战略高度审视5G网络安全的重大意义和紧迫性，加强5G安全的顶层设计，制定《国家5G安全战略》。加快推进工业互联网安全保障建设，为国家实体经济和社会保驾护航。加强信创网络安全保障能力建设。

周鸿祎

丁磊：将少儿编程纳入学业水平考试 加快支持数字文化产品出海

今年，全国政协委员、网易公司首席执行官丁磊针对数字文化、数字音乐、数字教育、数字抗疫、数字养老及长三角一体化发展等多个行业、领域的发展难题提出了自身建议。

数字文化方面，丁磊建议，加快支持数字文化产品出海，积极抢占全球文化市场，在带动国内产业、增加就业、提高税收的同时，加快培育我国外贸新增长点。搭建数字文化出海政府服务平台、设立重点企业专属对接服务，清理简化行政监管措施;完善立法保障积极引导数字文化产业出海，设立国家专项出口扶持基金、重点发展“一带一路”沿线国家;建立国家级文化IP授权使用平台，促进中华优秀传统文化通过数字文化产品出海走向世界;积极开展“数字税”预判研究和储备应对。

数字音乐方面，丁磊建议，建设全国数字音乐公共管理平台，通过动态监测音乐作品的实际点播次数和下载量，推动版权规范管理、数据公开透明、公平计费付酬，形成尊重知识产权的良性模式;依托数字音乐平台设立国家级权威原创音乐榜、奖项等，扩大华语音乐影响力;设立支持优秀华语原创音乐发展的专项扶持基金，对优秀原创作品、音乐人才进行资助或奖励。

教育方面，丁磊建议，鼓励更多社会力量参与在线教育精品课程的供给，择优纳入全国数字教育资源免费平台;鼓励研发符合在线教学需求的智能硬件产品;更加注重发展贫困地区的数字化教育。编程教育方面，丁磊建议，编程教育加快区域试点，形成从高中向小学、从东部向全国的推广格局;创新教学模式，形成中国特色的少儿编程课程体系;教企共建少儿编程学习资源库，提供实践平台;将少儿编程纳入学业水平考试，作为综合素质评价重要内容;加强少儿编程教师人才培养。

丁磊网易

网友热搜:

雷军开工发红包腾讯股票大跌 马化腾马化腾减持比较雷军如何写信给雷军马化腾旗下有哪些公司马化腾雷军说的5%净利润率马化腾发红包搞笑图片黎万强和雷军
  • 相关推荐
关键词：

  • 雷军两会建议：推动卫星互联网行业发展 完善小微企业融资服务

    今日雷军在个人公众号发布了自己的四份两会建议，分别为：《关于推动卫星互联网行业发展的建议》，《加快运用智能手机、电视等智能终端 建设我国灾害预警等公共服务体系的建议》，《关于完善小微企业融资服务的建议》，《关于加大力度引进国际高层次人才的建议》。

    雷军 卫星互联网

  • 全国人大代表、小米集团董事长兼CEO雷军：做好本职工作 积极承担社会责任

    全国两会召开在即，全国人大代表、小米集团董事长兼CEO雷军也为大会做足了功课和准备，他表示自当选第十三届全国人大代表以来，非常珍视这份荣誉，同时深感责任重大，一直积极履行代表职责。2019 年全国两会，雷军向大会提交了三份建议，分别是《关于布局5G应用、推动物联网创新发展的建议》、《关于提高创新能力、大力发展商业航天产业的建议》和《关于进一步深化落实信息无障碍建设的建议》。这三份建议，都经过了详细的调研，雷

    小米集团 雷军

  • 马化腾因身体原因将缺席两会

    2020 年全国两会将于 5 月 21 日拉开大幕，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾因身体原因将缺席两会的消息引发关注。

    马化腾 两会 腾讯

  • 腾讯股价创两年新高 马化腾坐稳中国首富

    从今年 3 月 19 日股价降至低点至今，腾讯控股股价已经大涨近30%，南下资金精准抄底已经大赚了不少，而按照马化腾持股比例粗略计算，股价上涨将给其身家带来 700 亿元的增长。

    腾讯股价 马化腾 中国首富

  • 马化腾身家暴涨超500亿 超越马云新国内首富

    数据显示，截至 4 月 24 日收盘，腾讯股价报406. 4 港元，较 3 月低点上涨近25%。数据显示，目前腾讯最新市值为 38824 亿港元(约 5009 亿美元)，而阿里巴巴目前市值为 5438 亿美元。

    马化腾 马云 中国首富

  • 拼多多黄峥身价仅次于马化腾马云 约达300亿美元

    拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥身价仅次马化腾的484亿美元，马云的413亿美元。截至昨日收盘，拼多多股价大涨5.26%，报57.83美元，市值达到692.59亿美元，超越京东的690. 13 亿美元。位居国内互联网公司第四位。在2019年的1月和10月，拼多多总市值曾两度超越京东。

    拼多多 黄峥 马云

  • 马化腾成中国新首富：一个多月身家增长77亿美元

    疫情限制了很多人的出行，而在过去的一个月中，腾讯也因此受益颇丰，毕竟他们的现金流就来自游戏。

    马化腾 中国首富 腾讯

  • 马化腾提交两会7份书面建议：鼓励促进无接触经济发展

    今日，腾讯公众号​公布了马化腾今年计划向两会提交的 7 份书面建议，分别涉及产业互联网、乡村振兴、金融科技、医疗服务与医生获得感、中小微企业发展、区域发展、生态环保等热点问题。

    马化腾 腾讯 小程序

  • 马化腾人民日报撰文：推动上"云"用"数" 建设产业互联网

    马化腾(作者为腾讯公司董事会主席兼首席执行官) 突如其来的新冠肺炎疫情，给经济社会发展带来了巨大冲击。在抗疫中，数字经济展现出强大的发展韧性，在保障人们生活学习、支撑复工复产、提振经济等方面发挥了重要作用。国家统计局数据显示，今年一季度我国信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长13.2%。 近期国家积极布局新基建、数据要素培育，以“上云用数赋智”等举措助力数字经济新业态新模式发展，给数字经济注入了强

    马化腾 产业互联网

  • 消息称马化腾因身体原因将缺席今年两会 将提交七份书面建议

    5 月 18 日消息，据南方都市报消息，腾讯董事局主席马化腾因身体原因请假，将缺席今年全国两会。

    马化腾因身体原因将缺席两会 马化腾 腾讯

  • 马化腾在南方日报撰文：聚焦新基建，抢占大湾区数字经济发展先机

    马化腾近年来，随着中央顶层设计成型与《粤港澳大湾区发展规划纲要》等重要文件推出，大湾区建设快速展开，与深圳先行示范区建设形成“双区驱动效应”，发挥了在国家经济发展和对外开放中的支撑引领作用。与此同时，为有效应对新冠肺炎疫情，加速复工复产，中央近期多次提出加快5G网络、数据中心等“新型基础设施建设”（以下简称“新基建”）。 4 月 7 日，国家发改委、中央网信办印发《关于推进“上云用数赋智”行动，培育新经济

    马化腾 数字经济

  • 马化腾人民日报刊文：以新基建为契机，加快共建产业互联网

    此次应对新冠疫情过程中，“数字战疫”已成长为中国抗击疫情的一支“硬核”力量。仅仅以腾讯的战绩为例，疫情以来“防疫健康码”已累计亮码超 80 亿人次；“腾讯健康”累计提供了超过 100 亿次的疫情动态查询服务和超过 1500 万人次在线问诊服务；微信小程序日活跃账户超过 4 亿，政务类小程序用户同比增长近60%；腾讯智慧校园、腾讯课堂等产品累计帮助超过 1 亿学生在线学习；腾讯会议日活跃账户数超 1000 万，企业微信会议功能累

    马化腾 产业互联网

  • 马化腾因身体原因将缺席两会 此前已提交两会7份书面建议

    国人大代表、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾本人因身体原因请假，将缺席今年两会。据悉，作为十二届、十三届全国人大代表，马化腾已连续八年向全国两会递交 40 余份书面建议，平均每年超过 5 份。

    马化腾 腾讯 两会

  • 京东数字科技集团宣布并购猫酷科技

    5 月 18 日，近日，京东数字科技集团完成猫酷科技并购，拓展购物中心数字化服务领域，具体金额官方并没有透露。

    京东 猫酷科技

  • 灵蚌科技：疫情催化不良率，科技提高处置效率

    灵蚌科技产品负责人认为，“金融科技要先解决合规问题，再去解决效率问题。”近年来，信用卡发卡量一直持续增长，给用户的消费带来很多的方便。可是在信用卡发卡量不断增长的同时，很多地区出现不良率攀升的趋势。据新闻报道，部分一线城市信用卡不良率已经超过了4%，这给信用卡的未来发展带来不确定性。对信用卡不良率攀升，业内也早有预期。零壹研究院院长在接受记者采访时曾表示，在互联网借贷快速发展的背景下，不良资产处置会

    灵蚌科技

  • 明觉科技再登毕马威汽车科技榜，持续助力行业数字化变革

    2020 年 4 月 21 日，第三届毕马威中国领先汽车科技 50 榜单发布，明觉科技作为独具潜力和技术特色的企业，专注于提供汽车后市场创新应用解决方案，再次荣誉登榜。 疫情下的数字化转型 受疫情的影响，过去的几个月，我们的工作生活方式，都发生了巨大的变化。随着疫情的全球扩散，全社会都在深度思考生产生活数字化。以5G、人工智能、数据中心、工业互联网等为代表的“新基建”，得到人们的广泛关注，对于拉动汽车产业的创新发展?

    明觉科技

  • “安静谈科技科技领域排行榜，百家号分类应该怎么选

    备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。安静谈科技是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列858689名，科技分类排名位列40919名，领先了23.1%的百家号。 安静谈科技百家号概况 安静谈科技的简介为安静听我给你讲科技知识，欢迎关注，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过253篇的游戏内容，最

    安静谈科技 安静谈科技百家号 安静谈科技头条

  • “名晖科技科技领域排行榜，百家号分类应该怎么选

    备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。名晖科技是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为0，综合排名位列1036347名，科技分类排名位列50896名，领先了7.2%的百家号。 名晖科技百家号概况 名晖科技的简介为谈笑风生，浅谈社会上所发生的事，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过0篇的游戏内容，最近该作者创

    名晖科技 名晖科技百家号 名晖科技头条

  • “享沃科技科技领域排行榜，百家号分类应该怎么选

    备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。享沃科技是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列895699名，科技分类排名位列43144名，领先了19.8%的百家号。 享沃科技百家号概况 享沃科技的简介为共享，让世界更美好！，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过8篇的游戏内容，最近该作者创作的文章中

    享沃科技 享沃科技百家号 享沃科技头条

  • “杭州创匠科技科技领域排行榜，百家号分类应该怎么选

    备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。杭州创匠科技是当前百家号中的认证大v普通号，目前账号百家号权重为3，综合排名位列59993名，科技分类排名位列3403名，领先了94.6%的百家号。 杭州创匠科技百家号概况 杭州创匠科技的简介为移动支付深度资讯分享，这里只聊移动支付，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过14

    杭州创匠科技 杭州创匠科技百家号 杭州创匠科技头条
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM