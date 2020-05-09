浙江省邮政管理局：智能快递柜二次收费涉嫌违法

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浙江省邮政管理局：智能快递柜二次收费涉嫌违法

2020-05-09 19:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月9日 消息：今日，浙江省邮政管理局印发《关于进一步强调末端投递要求的紧急通知》称，要依法加强监管，促进服务不断提升。督促辖区寄递企业严格按照《快递市场管理办法》第十六条第四款“企业应当将快件(邮件)投递到约定的收件地址和收件人或者收件人指定的代收人”及《快递暂行条例》第二十五条“经营快递业务的企业应当将快件投递到约定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，并告知收件人或者代收人当面验收”，积极履行投递到约定收件地址或指定代收人的法定义务，且根据《快递服务标准第 3 部分》(GB/T27917.3-2011)，需提供不少于两次的免费投递服务。

《通知》明确，对于使用智能快件箱进行投递的快递企业，要督促相关企业在投递前履行告知义务，征得收件人同意后方能放置在智能快件箱中。对于经两次投递后仍不能妥投，需放置在智能快件箱的快件，也需征得收件人同意，收件人不同意的，应予以退件处理。要加强近期消费者申诉处理工作，积极妥善处理末端投递相关申诉、投诉，对消费者反映的未经同意放置智能快件箱、二次收费等涉嫌违法问题，要充分发挥申诉、执法联动机制，及时予以依法处理。

快递，爆仓

此前，杭州东新园小区发布通知称，因丰巢快递柜向业主收取超时保管费，损害了业主的利益，丰巢快递柜将在 2020 年 5 月 7 日 7 时起暂停使用。在丰巢快递柜给出解决方案之前，业委会决定自快递柜正式收取超时保管费之日起暂停使用，期间请业主们尽快提取快递，同时请快递员切勿再放快递包裹在丰巢柜。

对此，丰巢科技回应称，丰巢依照协议支付场地费为东新园小区业主提供服务，协议不包含对于丰巢营业模式和价格的约束，业主个体是否使用，是否愿意成为会员，我司已在官方渠道提供自由选择，业委会应当尊重业主个人选择。业委会如执意继续停机，是严重的违约行为。如对合作有异议，需遵照合同约定进行解决。业委会单方面断电已经构成违约，已对我司造成巨大经济与商誉损失。也给小区业主和快递员带来诸多不便。我司保留追索东新园业委会毁约的责任权利，同时将依据合约追索相关经济和商誉损失。

丰巢方面表示，用户在首两次超时取件均不收取费用。在两次超时的过程中可以考虑接下来是否使用丰巢作为代收。如均选择不同意超时付费，后续快件将不再会投递入柜。

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