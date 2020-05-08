金山云上市 雷军全员信：只有“向死而生” 才有机会胜出

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金山云上市 雷军全员信：只有“向死而生” 才有机会胜出

2020-05-08 19:22 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息:今日晚间，金山云即将登陆纳斯达克，IPO发行价每股 17 美元，发行数量为 3000 万股。

金山集团董事长、小米科技创始人雷军发布公开信称：“这次上市是金山云过去八年创业的总结，也是未来征程的开局，我对金山云的未来充满信心!”

雷军表示，金山云的历程是一个敢想并且敢All in的故事。只有“向死而生”的决心和勇气，只有All in，才有机会胜出。 2012 年，我们正式创建了金山云，并且All in我们几乎所有的资源，从零开始组建团队、做产品、开拓市场，同时还要背负持续高额投入带来的巨大压力……到今天，金山云已经是中国第三大的互联网云服务提供商。未来，金山云仍将坚持走在独立发展的道路上，赢得客户背靠背的信任，让客户放心地托付业务与数据。

最后，雷军表示：“金山云成功上市，对整个金山集团来说，也是 32 年征程中坚实向前的一大步。我相信，以金山办公、西山居和金山云为三驾马车，继续秉承“技术立业”的初心，金山集团将永远年轻，永远闪耀!”

雷军

以下为雷军全员公开信全文：

金山的同学们：

时值初夏，我们迎来了一个新的里程碑：今天晚上，金山云要在纳斯达克上市了!

金山云用八年时间抒写了一段开拓前行、领跑未来的精彩篇章。在这里，我要代表金山集团，对金山云管理层和全体同事们致以由衷的感谢和热烈的祝贺。这次上市是金山云过去八年创业的总结，也是未来征程的开局，我对金山云的未来充满信心!

金山云的历程是一个敢想并且敢All in的故事。 2011 年我出任了金山集团董事长后，推动大家一起思考：如何面向未来进行新业务的长远布局。当时，云服务在国内刚刚起步。我们坚信，云服务将是TMT行业最持久强劲的风口，但投入巨大，并且潜在对手超强，金山整体实力不足，困难重重。经过反复论证，我们做出一个非常大胆的决策：All in云服务。只有“向死而生”的决心和勇气，只有All in，才有机会胜出。 2012 年，我们正式创建了金山云，并且All in我们几乎所有的资源，从零开始组建团队、做产品、开拓市场，同时还要背负持续高额投入带来的巨大压力……

到今天，金山云已经是中国第三大的互联网云服务提供商。事实证明，当初我们的决断是正确的，在AIoT、万物智联的大趋势下，云的重要性更加凸显。今天，云是基础架构，是平台，也是服务。不仅如此，接下来的几年里，“新基建”将为中国数字经济提供新动能，而云服务则时时刻刻为“新基建”提供强有力的支持。

过去八年，金山云一直专注云服务，从游戏行业的云服务、视频行业的云服务等行业，再延展到政务、金融等产业领域……金山云始终专注于头部客户提供专业云服务，专注于极致技术和产品体验。未来，金山云仍将坚持走在独立发展的道路上，赢得客户背靠背的信任，让客户放心地托付业务与数据。

金山云成功上市，对整个金山集团来说，也是 32 年征程中坚实向前的一大步。我相信，以金山办公、西山居和金山云为三驾马车，继续秉承“技术立业”的初心，金山集团将永远年轻，永远闪耀!

雷军

2020/5/8

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