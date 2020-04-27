小米 MIUI12 正式发布：全新「通感可视化」设计，超 40 款机型适配

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 27 日消息：今天下午，小米公司举行线上新品发布会，除了小米 10 青春版、小米手表 Color X Keith Haring 联名版等硬件新品外，小米还正式推出了全新的 MIUI12 系统。

图片来自 小米

据介绍，小米在 MIUI12 引入了「照明弹」、「拦截网」、「隐匿面具」三个模块的功能设计，其中照明弹可以忠实纪录 App 的敏感行为并完整呈现，让一切小动作无处遁形；拦截网给予了用户更多的选择权和对 App 权限的决定权，在分享照片时可选择主动擦除拍摄位置等敏感信息；隐匿面具可向无赖应用提供空白身份信息，解决应用不给权限不让用的问题，以加强隐私数据控制的主动权。

小米在 MIUI12 上带来了全新的「通感可视化设计」UI 设计语言，鲜活的动画效果贯穿整个系统 UI。MIUI12 还带来了众多新功能，包括 AI 通话、全局自由窗口、小米健康、全新的控制中心、几乎适配所有应用的深色模式 2.0、更好用好玩的便签、更高效便捷实用的日历、更贴心智能的智能出行等。

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目前 MIUI12 已经启动开发版内测申请，稳定版将在 6 月底起陆续推送升级，适配包括小米 10 Pro、小米 10、小米 10 青春版、小米 9 Pro 5G、小米 9 尊享透明版、小米 9、Redmi K30 Pro 变焦版、Redmi K30 Pro、Redmi K30 5G、Redmi K30、Redmi K20 Pro 尊享版、Redmi K20 Pro、Redmi K20 等在内的超过 40 款机型。

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