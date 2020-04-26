常程就小米 10 青春版微博文案言论不当致歉，今后杜绝类似事件发生

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 26 日消息：今天下午，小米集团副总裁常程在微博发布致歉信息，就上周五一条涉及到小米 10 青春版 50 倍变焦拍摄功能宣传文案言论不当道歉。

常程表示，对公共空间发言的严谨性理解认识严重不足，影响很坏，引起网友不适，也给所有关心和喜爱我们的用户造成了巨大的困扰。也请各位用户、米粉帮助转发致歉。

对此，小米官方也就相关事情进行了回应。小米官方表示，对于常程微博文案不当一事造成的社会不良影响向大家诚恳致歉，后期将继续加强对员工言行准则的培训，杜绝类似事件发生。

常程微博原文内容如下：

【致歉】 上周五我的一条微博文案言论不当，对公共空间发言的严谨性理解认识严重不足，影响很坏，引起网友不适，也给所有关心和喜爱我们的用户造成了巨大的困扰，让大家失望。我真的错了，大家的批评我全部接受。 此事是我个人失误，与其他同事和我们的用户无关，请大家不要对他们有误解。在此我诚恳致歉，今后必定谨慎言行，恳请大家持续监督，帮助我改进，谢谢大家。也请各位用户、米粉帮我转发我的致歉。 真的非常对不起！

小米 10 青春版将于明天下午正式发布。综合目前的消息，小米 10 青春版将采用一块 6.57 英寸 2400×1080 分辨率三星 AMOLED 专业原色水滴屏，搭载骁龙 765G 处理器，拥有 4/6/8GB RAM+64/128/256GB 存储可选；前置 1600 万像素摄像头+后置 4800 万像素四摄，支持 50 倍潜望式超远变焦、5 倍光变、10 倍混变；电池容量为 4060mAh，拥有桃子西柚、四季春奶绿、白桃乌龙、蓝莓薄荷、黑巧风暴以及哆啦 A 梦限定款。