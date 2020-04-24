汽车变手机！百万支付宝小程序将上车 语音直接唤醒服务

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息：4 月 24 日，支付宝、上汽集团、斑马网络宣布将联手打造5G时代数字出行样板车，助力汽车产业和用户出行数字化，百万支付宝小程序将从手机被搬上汽车，用户通过语音操控，就能享受到支付宝的一系列生活服务。

据悉，将于 5 月发布的上汽荣威RX5 PLUS 会实现这一功能体验，首期上车的 35 款支付宝小程序，涵盖了交通出行、影音娱乐和休闲购物等方面。车主通过触控、语音或手势等方式，就可以唤醒相应的支付宝小程序。与此同时，支付宝小程序与车载系统场景、地图也做了深度融合，小程序可以通过场景识别主动触发服务。

举个例子，用户通过手机支付宝小程序预订了一个餐厅的晚餐，当用户上车时，汽车就会为用户自动导航前往目的地，同时车载小程序就会主动预约排号;如果遇到交通拥堵，小程序还会根据到达时间主动提醒用户是否需要把订座时间延后半小时;到达餐厅附近，系统会自动唤醒小程序，为用户推荐就近的停车场;下车后，车载小程序会无缝连接到手机端，用户可以在手机小程序上查看餐厅的预约信息等。

据了解，服务业数字化是支付宝的年度战略。今年 3 月，支付宝全面升级为数字生活开放平台，宣布将通过开放平台战略、数字经营赋能，全力帮助服务业实现数字化升级。

而对支付宝小程序来说，这也是又一大场景突破，目前支付宝数字生活平台上已经汇集了超过 170 万个小程序，除了车载系统，支付宝小程序已经打通了天猫、淘宝、钉钉、高德、新浪微博等多端场景。