温州18亿元消费券正式派发 登录支付宝即可领取

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温州18亿元消费券正式派发 登录支付宝即可领取

2020-04-18 15:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:今天上午，温州总额 18 亿元的消费券正式向全市发放，市民直接登录支付宝专区即可参与活动。据悉，整个消费券发放活动将持续至 5 月 31 日，总共分三期派发。

第一期活动时间从 4 月 18 日至 4 月 25 日，单个券包总价值 68 元，包含 2 张满 20 元减 5 元券， 2 张满 50 元减 10 元券，和 1 张满 168 元减 38 元券。消费者领到消费券后可在指定的线下实体店消费抵扣。

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