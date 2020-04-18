温州18亿元消费券正式派发 登录支付宝即可领取

杭州宣布，在此前首期消费券的基础上，再增发 5000 万元消费券，让利于民，推动城市经济复苏和发展。4月1日上午10点起，在杭人员可通过支付宝参与领券活动。本轮消费券共追加发放 100 万份，每份含 5 张满 40 抵扣 10 元的通用券，可在线下支付时通过支付宝直接抵扣现金使用，先领先得，领完为止。消费券限期 7 日，有效期结束后，未使用消费券将由系统自动收回，滚动计入下批次发放。前期已成功申领的用户不可重复申领。