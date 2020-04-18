温州18亿元消费券正式派发 登录支付宝即可领取

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:今天上午，温州总额 18 亿元的消费券正式向全市发放，市民直接登录支付宝专区即可参与活动。据悉，整个消费券发放活动将持续至 5 月 31 日，总共分三期派发。
第一期活动时间从 4 月 18 日至 4 月 25 日，单个券包总价值 68 元，包含 2 张满 20 元减 5 元券， 2 张满 50 元减 10 元券，和 1 张满 168 元减 38 元券。消费者领到消费券后可在指定的线下实体店消费抵扣。
站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:今天上午，温州总额 18 亿元的消费券正式向全市发放，市民直接登录支付宝专区即可参与活动。据悉，整个消费券发放活动将持续至 5 月 31 日，总共分三期派发。
第一期活动时间从 4 月 18 日至 4 月 25 日，单个券包总价值 68 元，包含 2 张满 20 元减 5 元券， 2 张满 50 元减 10 元券，和 1 张满 168 元减 38 元券。消费者领到消费券后可在指定的线下实体店消费抵扣。
3月27日，今天支付宝表示，杭州市通过支付宝发放16. 8 亿消费券，覆盖广大商家和消费者。 3 月 27 日~ 4 月 2 日，限量领 50 元券，具体是满 40 元减 10 元消费券 5 张，支持杭州城中实体店线下支付通用。 4 月 3 日~ 5 月 31 日，消费券权益加码，后续会公布。支付宝还特别提醒，活动为期 2 个月，除了杭州以外，广西也有。
微信电子消费券是腾讯为助力复工复产工作推出的消费券，该券可根据各地需要定制不同行业、面额，通过多种方式直接发放至用户微信卡包，微信商业支付时可直接抵扣。消费券的发放方式主要有：可定向发至指定行业，用户消费支付后自动获得;通过微信钱包入口、微信卡包或微信支付公众号菜单栏点击领取;通过政府官方APP主动发放等。
据河南日报消息，为了增强消费信心，促进经济社会发展，郑州将于近期向社会发放近 4 亿元消费券。市民可通过支付宝搜索“郑州”进行领取，或通过郑好办app跳转至支付宝app进行领取。成功领取后可在线下消费是直接抵扣。
佛山宣布将发放亿元消费券，启动为期一个月的“促销费、惠民生”活动。佛山由此成为广东首个全市范围发放消费券的城市。明日( 4 月 1 日)起，消费者可通过支付宝或佛山通APP参与抽取消费券活动。
杭州宣布，在此前首期消费券的基础上，再增发 5000 万元消费券，让利于民，推动城市经济复苏和发展。4月1日上午10点起，在杭人员可通过支付宝参与领券活动。本轮消费券共追加发放 100 万份，每份含 5 张满 40 抵扣 10 元的通用券，可在线下支付时通过支付宝直接抵扣现金使用，先领先得，领完为止。消费券限期 7 日，有效期结束后，未使用消费券将由系统自动收回，滚动计入下批次发放。前期已成功申领的用户不可重复申领。
日前，微信发布的“复工者联盟”大数据显示，复工后无论是美容美发还是餐饮行业，微信支付笔数快速增长，消费者出现“报复性”喝奶茶现象。数据显示，复工后茶饮小程序下单笔数增长744%，远超小吃、糕点和快餐。微信支付餐饮行业总笔数增长135%，小程序点餐增长322%，超市支付笔数增长68%，便利店支付笔数增长37%。
3月27日上午8点，杭州电子消费券准时上线，本次消费券发放十分火爆，根据数据统计，据杭州商务局统计，自3月27日发放消费券以来，截至 3 月 29 日 16 时，已带动杭州市场消费4. 53 亿元。兑付政府补贴 2983 万元，拉动效应达到 15 倍。杭州消费券线下实体店消费使用，满 40 元自动抵扣 10 元，不少市民表示为了凑 40 元购买商品变多。大型商超平均客流和营业额增加。
4 月 15 日，福州市商务局宣布将于近期发放总额1. 5 亿元的消费券，其中通用消费券1. 2 亿元、汽车专项补贴 3000 万元。届时，用户可登陆支付宝搜索“福州”领取，首轮将投放 8000 万元，预计发放消费券 160 万份， 每个消费券包内含总价值 50 元通用消费券，包含 2 张满 40 立减 10 元券， 1 张满 120 立减 30 元券。
3 月 27 日 8 点起，浙江省杭州市面向全体居民发放总额为16. 8 亿元的消费券，其中，政府发放额度为 5 亿元，商家匹配优惠额度约11. 8 亿元。政府发放的 5 亿元消费券中， 1500 万元用于困难群众的消费补助，剩余4. 85 亿元将以电子消费券的形式，通过支付宝发放给杭州居民。据了解，消费者可在线下支付时使用电子消费券抵扣现金，有限期为 7 天。该活动将覆盖杭州餐饮、购物等领域的 600 万线下商户。这是杭州利用数字化提振经济?
4月7日，杭州商务局数据显示，杭州通过支付宝发放消费券促使线下客流回潮明显，累计已带动消费 22 亿元。其中， 9 成以上受益商家为中小微商家。此外，清明小长假期间，银泰百货杭州区域 9 家门店整体客流创新高，平均客单价接近 1000 元。
继杭州、郑州之后，浙江嘉兴也要向市民发放电子消费券了。 4 月 2 日，嘉兴市宣布联合支付宝向全市发放消费券，定向鼓励本地消费。据悉，本次发放的消费券总额为 2 亿元，包含通用券、餐饮券、旅游住宿券等八种类型，分为满 400 减100、满 200 减 50 两种，单张最高额达 5000 元。
火锅、奶茶、烧烤、电影票……这些我们日思夜想的“快乐源泉”要回来了!3 月 18 日，支付宝宣布联手包括汉堡王、西贝、海底捞、奈雪的茶等在内的百大品牌、上万商家开启“城市生活周”， 为用户发放超千万张优惠券。这也是支付宝宣布升级为数字生活开放平台后的第一个大动作。
据新华网消息， 23 日，南京市完成了 5000 万元电子消费券的最后一轮摇号工作。三轮摇号中，南京共计 67 万人次摇中消费券， 5 天带动消费近千万元。其中，第三轮共摇出 18 万笔消费券，包括餐饮消费券 6 万笔、体育消费券 6 万笔、图书消费券 3 万笔、信息(苏宁)消费券 3 万笔。
继深圳、杭州、郑州等城市相继推出消费券后，武汉也要推出消费券了!据长江日报消息，为支持武汉商贸、餐饮和文体旅游行业复工复产，进一步提振消费信心，营造全民消费氛围，助力国际消费中心城市建设，武汉拟根据疫情变化和防控需要适时推出消费券，通过大型电商平台和支付平台发放电子消费券、刺激消费。
近日武汉宣布将将陆续向全体在汉人员投放5亿元的“武汉消费券”，本次发放的消费券包含餐饮消费券、商场消费券、超市(便利店)消费券和文体旅游消费券，如何领取到这些消费券呢，我们一起来看下具体的领取时间以及领取渠道。
好消息!郑州也要发放消费券了!总共 4 亿，首期 5000 万。郑州市商务局今日发布消息，该市全城发放两类消费券，总计规模约 4 亿元。红利性消费券，由相关部门对低保、低收入、特困、优抚等四类救助对象发放，每人 500 元;社会消费券合计3. 2 亿元，其中普惠型消费券、百货消费券、餐饮消费券、汽车消费券由市商务局牵头发放，在支付宝上搜索“郑州”就可以领取。
为了进一步促进线下经济复苏， 3 日，杭州发放了第二轮消费券，数额由 50 元提升到 100 元，使用减免额度也有大幅提升。记者从杭州市商务局了解到，目前杭州第一轮消费券已兑付政府补贴 9410 万元，带动杭州消费12. 46 亿元，预计第二轮消费券的带动效果会更加明显。
从上周六开始，停摆近两个月的电影院陆续打开大门，但随之而来的困局也日益显现：超 500 家影院复工后的首个周末，总票房不到 6 万，本周一更是比前日直接腰斩，场均人次仅0. 5 人。如何激活疫后观影消费，成了电影院面临的一场“生死大考”。
春天来了，人们陆续走出家门复工并享受生活，随之一系列追求生活美感的“美好消费”也重启并迎来了销量小高峰。 3 月30日，支付宝数字生活平台上口碑饿了么发布的数据显示，过去10天，口腔、医美类商品和服务的销量环比增长30倍，其中上海、南京和北京的“美好经济”销量位居全国前三。
23 日，南京市完成了 5000 万元电子消费券的最后一轮摇号工作。三轮摇号中，南京共计 67 万人次摇中消费券， 5 天带动消费近千万元。