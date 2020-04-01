外媒：特斯拉电动皮卡Cybertruck预订量可能已超过60万

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息:特斯拉电动皮卡Cybertruck推出以来，一直都备受关注。那么这款新车的市场如何呢?

据外媒报道，根据Cybertruck Owners Club论坛上的一份众包清单显示，截至 3 月 31 日，特斯拉Cybertruck预定量大概在622， 000 左右。去年 11 月，特斯拉CEO埃隆·马斯克对外透露，当时的这款电动皮卡预订量约为37. 2 万辆。对此，特斯拉官方尚未提供详细数据。

注：图片来自特斯拉官网

根据该论坛信息显示，美国是特斯拉Cybertruck最大的市场，占所有预订的76%，其中加州占美国订单的13%，其次是德克萨斯州，占6%，佛罗里达州占5%。

在全球范围内，加拿大占10%的订单量位居第二，澳大利亚占3%的订单量位居第三。剩下的11%预订量来自其他多个国家，包括英国、德国和挪威。

据悉，绝大多数预订的是双电机或三电机Cybertruck，分别占比49%和42%，而最廉价的单电机版本预定量仅占8%。

三电机Cybertruck将于 2021 年底投产，双电机和单电机车型将于 2022 年底投产。单电机Cybertruck起售价为 39900 美元，三电机版本售价则上升至69， 900 美元。（cnet）