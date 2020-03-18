NASA出现确诊病例 所有员工实施远程办公立即生效

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:随着新冠病毒疫情在全球蔓延，许多国外科技公司员工甚至是政府官员都确诊感染病毒。现在，就连美国宇航局(NASA)的员工都难以幸免。

据CNN报道，美国宇航局(NASA)当地时间 17 日宣布，“在少数员工新冠病毒检测结果呈阳性”后，所有员工和承包商进行远程工作，直至另行通知，决定立即生效。

NASA局长布莱登斯坦(Jim Bridenstine)在一份声明中表示：“有少量员工新冠病毒检测结果呈阳性，我们必须先发制人，防止疫情在工作人员和相关社区中进一步蔓延。”不过，NASA各项任务所必须的员工将获准继续进入办公地点。

据此前报道，在上周五阿拉巴马州马歇尔太空飞行中心的一名员工被检测出冠状病毒阳性后，NASAjiu 命令该中心的员工远程工作。此外，加利福尼亚州山景城的艾姆斯研究中心( Ames Research Center)，一名员工周日也确诊感染新型肺炎。根据NASA的说法，工作人员需要远程办公，设施内的食品服务只提供外卖，健康诊所只对关键任务人员开放。

NASA称，公司鼓励员工远程办公，推迟或取消大型的面对面会议，只有在重要任务得到批准的情况下才允许访客。（cnn）