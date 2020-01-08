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因无法解锁沙特枪手iPhone，FBI再次向苹果请求帮助

2020-01-08 11:03 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月8日 消息:arstechnica报道，美国联邦调查局(简称FBI)正向苹果公司请求帮助，要求苹果解锁沙特枪手的两部iPhone。据称，是沙特空军成员穆罕默德·赛义德·阿尔沙姆拉尼涉嫌上月在佛罗里达州彭萨科拉海军航空基地实施枪击袭击，造成三人死亡。

苹果


据悉，周一，FBI总法律顾问达纳·博恩特已经致信苹果公司负责人员，提出了这一要求。博恩特表示，尽管FBI的调查人员获得了搜查令来或许手机信息，但他们一直无法猜出解锁和解密手机内容所需的密码。

苹果公司有关负责人在一份声明中写道：“我们非常尊重执法部门，一直在协助他们的调查。一个月前，FBI求我们提供与这起案件有关的信息，公司已向他们提供了掌握的所有数据，并将继续利用现有数据提供支持。”不过苹果公司代表没有透露是否会遵守政府的要求。

2016 年，FBI也曾获得法院命令，要求苹果公司帮助解锁涉及枪杀案件犯人赛义德·里兹万·法鲁克使用的iPhone，后者在 2015 年加利福尼亚州圣贝纳迪诺的枪击事件中造成 14 人死亡， 17 人受伤。

当时，苹果公司强烈拒绝了FBI的要求，公司首席执行官蒂姆·库克在给苹果客户的一封充满激情的信中警告称，一旦开了“后门”，将对所有苹果用户构成威胁。之后，FBI被迫向以色列一家匿名公司支付 130 多万美元解锁手机。

目前，尚未有消息表明苹果是否会帮助解锁该枪手的iPhone，或许FBI会再度寻求以色列公司帮忙破解。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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